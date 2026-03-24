Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Η κλεψύδρα της δικαιοσύνης για τον νέο κύκλο των ερευνών στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μόλις γύρισε και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των δραστών του αδικήματος της κατασκοπείας.

Τις σημαντικές αυτές εξελίξεις έρχεται να «πυροδοτήσει» η τεκμηριωμένη απόφαση – αποτελείται από 1930 σελίδες – που μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα από την απαγγελία της στη δικαστική αίθουσα, δημοσίευσε καθαρογραμμένη ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης αποδομώντας βήμα, βήμα όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των τεσσάρων κατηγορουμένων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκιση, με εκτιτέα τα 8, για πλημμεληματικές μόνο πράξεις. Ο λόγος για τον πρώην αξιωματικό του Ισραηλινού στρατού Ταλ Ντίλιαν, της συζύγου του Σάρας-Αλεξάνδρας Χάμου και των επιχειρηματιών Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου.

Με μια ματιά – Το σκεπτικό της απόφασης που ανοίγει την βεντάλια

Μια σύνοψη, με λόγια απλά και χωρίς μη αναγκαίους νομικούς όρους, των σημαντικότερων σημείων του σκεπτικού της απόφασης καθιστά σαφή τη σημασία της. Πρόεδρος και εισαγγελέας ξεσκεπάζουν το σκάνδαλο των υποκλοπών φωτίζοντας όλες τις σκοτεινές πτυχές του.

Στο αναλυτικό, λοιπόν, σκεπτικό της απόφασης που διαβιβάζεται άμεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σηματοδοτώντας και το άνοιγμα της βεντάλιας σε αυτή την σκοτεινή υπόθεση:

⇒ Περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα επίμαχα μηνύματα παγίδευσης, η ώρα παγίδευσης και τα θύματα.

⇒ Υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση με αναφορά σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και ευρήματα. Μόνο ο κατάλογος των αναγνωστέων εγγράφων της υποστήριξης της κατηγορίας εκτείνεται σε 35 σελίδες, ενώ τα έγγραφα είναι χιλιάδες.

⇒ Συμπεριλαμβάνονται οι απομαγνητοφωνημένες καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων, οι οποίες είναι πραγματικά αποκαλυπτικές με κορυφαίες τις καταθέσεις Κουκάκη, Μηνιάτη, Κούτσιου, Τρίμπαλη, Σίφορντ, Κοσμίδη, Ράμμου, Γκρίτζαλη, Ρούσου, Σακαλή, Τριανταφύλλου, Τέλογλου, Λεοντόπουλου, Τερζή, Λαμπρόπουλου, Βαξεβάνη, Ρογκάκου, Κατσούδα, Ανδρουλάκη, Σπίρτζη, Γεροβασίλη, Σπυρλιάδη για διαφορετικούς λόγους η καθεμία.

⇒ Αναδεικνύεται ότι το Predator ανήκει στην κατηγορία των κορυφαίων μισθοφορικών κατασκοπευτικών λογισμικών (top mercenary spyware), τα οποία πωλούνται μόνο σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες για διπλωματικούς και οικονομικούς λόγους, γιατί ιδιώτες δύσκολα διαθέτουν τέτοιου είδους υποδομές και χρηματικά ποσά, αλλά και για και λόγους μείωσης των πιθανών νομικών επιπλοκών, γιατί οι δυνατότητές του είναι σαφές ότι το καθιστούν παράνομο σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, ει μη μόνο εάν υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ή δικαστικές διατυπώσεις, ή για κρατική χρήση είτε σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα χωρίς δημοκρατικές δικλείδες.

⇒ Αποδείχτηκε ότι οι κατηγορούμενοι πωλούσαν το επίδικο κατασκοπευτικό λογισμικό με ολοκληρωμένη προσφορά (one stop shop) σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών, το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την σύμπραξη και συμβολή των κατηγορουμένων με παροχή υποδομής, τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, διαρκούς υποστήριξης και πρόσβασης στα δεδομένα.

⇒ Ο Όμιλος Intellexa πουλούσε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με μια πλήρη σουίτα παρακολουθήσεων, όπου τα δεδομένα δεν έρχονταν μόνο για αποθήκευση, αλλά και για ανάλυση μέσω ολοκληρωμένων εφαρμογών (big data analysis). Στόχος του Ομίλου ήταν η δημιουργία εξάρτησης των πελατών της από αυτήν με συνεχή υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών.

⇒ Ο έλεγχος που διενεργήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την ίδια την ΕΥΠ αποδείχτηκε ότι ήταν όλως επιφανειακός.

⇒ Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων απορρίφθηκαν πλήρως και αναδείχθηκε η αναληθής μεταχρονολογημένη αποχώρηση του Φ.Μπίτζιου από την εταιρία, η πραγματική διαχείριση της Κρικελ από τον Γ.Λαβράνο και ο κομβικά ουσιαστικός ρόλος των Τ. Ντίλιαν και Σ.Χάμου.

⇒ Αναδείχθηκε ότι λόγω του παράνομου χαρακτήρα του Predator η δοσοληψία με το κράτος πιθανότατα είναι κρυμμένη σε άλλες νόμιμες συμβάσεις ακόμα και άσχετες με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή την Προεδρία της Κυβέρνησης, όπου υπάγεται η ΕΥΠ.

⇒ Χαρτογραφήθηκε με μεγάλη ακρίβεια η λειτουργία της εταιρίας σε όλο τον κόσμο και κατονομάστηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα ως συνεργοί των κατηγορούμενων με αναφορά της εξατομικευμένης τους συνέργειας.

⇒ Αποδείχτηκε ότι ο Όμιλος Intellexa συνέχισε να λειτουργεί απτόητος και μετά το 2022 και το ξέσπασμα του σκανδάλου και πιθανόν μέχρι και το 2026.

⇒ Αναδείχθηκε η εμπλοκή της ΕΥΠ μέσω της προπληρωμένης κάρτας του Κοσμίδη, την οποία προμηθεύτηκε από τον συνεργαζόμενο με την ΕΥΠ Κ. Πετρίση και φορτίστηκε πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ (ΚΕΤΥΑΚ) στην Αγία Παρασκευή. Ενώ η εμπλοκή της ΕΥΠ αποδείχτηκε και από το όχημα της Κρικελ μέσα στην απόρρητη εγκατάσταση τον Ιούνιο του 2022 και το ψηφιακό ίχνος του γενικού διευθυντή της Intellexa στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και ΟΤΑ Βόρειας Μακεδονίας.

⇒ Κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας λόγω του τρόπου λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων, που κατείχαν καίρια χαρτοφυλάκια με απόρρητες και μυστικές πληροφορίες.

Έρευνα για κατασκοπεία

«Να διερευνηθούν: […] β) τυχόν τέλεσης εκ μέρους των κατηγορουμένων και τυχόν τρίτων συμμετόχων άλλων αξιόποινων πράξεων και δη της κατασκοπείας (τετελεσμένη ή σε απόπειρα) του αρ. 148 ΠΚ και του αρ. 370 ΣΤ ΠΚ, για το χρονικό διάστημα μετά την 9η -12-2022 και εντεύθεν» αναφέρεται στην τελευταία σελίδα της δικαστικής απόφασης.

Τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα στο σκεπτικό της απόφασης είναι αποκαλυπτικά και αξίζει κανείς να σταθεί, καθώς τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας και διαρροής κρίσιμων -ενίοτε και απόρρητων- κρατικών πληροφοριών. Η υπόθεση λαμβάνει πλέον άλλες διαστάσεις, καθώς εκείνοι που θα αναλάβουν εκ νέου την έρευνα θα κληθούν να διαπιστώσουν την τέλεση ή όχι ποινικών αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα -και όχι πλημμελημάτων όπως συνέβη έως τώρα- με το αδίκημα της κατασκοπείας να κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσά τους.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως αναφορά στο αδίκημα της κατασκοπείας δεν έκανε κάποιο από τα κυβερνητικά στελέχη που αποδείχθηκαν στόχοι του λογισμικού παρακολούθησης. Ούτε καν η πρώην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των υποκλοπών. Η αναφορά ήρθε από τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου: «Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας «Predator», μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και άλλων Υπουργών που χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες (κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ) αλλά και των απόρρητων κρατικών εγγράφων που ο πρώην Υπουργός και ήδη παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας κ. Χρήστος Σπίρτζης διατηρούσε στην κινητή τηλεφωνική του συσκευή σε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), τα οποία εισφέρθηκαν στα αναγνωστέα έγγραφα και μπορούσαν να υποκλαπούν [τα οποία αφορούσαν διαπραγματεύσεις για την μεταβολή του νομικού καθεστώτος σε σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τηλεγράφημα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας], καταδεικνύεται ότι ενόψει των εν λόγω νέων στοιχείων πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων και των τυχόν τρίτων συμμετόχων και άλλων αξιόποινων πράξεων και δη της κατασκοπείας του αρ. 148 ΠΚ (τουλάχιστον υπό τη μορφή της απόπειρας)».

Κοινό κέντρο δράσης για ΕΥΠ και Predator

Το άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων και των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στη δίκη είναι το γεγονός ότι προκύπτει ένα κοινό κέντρο δράσης μεταξύ των χειριστών και κατόχων του λογισμικού Predator με την ΕΥΠ.

Το πιο σημαντικό όλων όμως είναι πως αναδείχθηκε η εμπλοκή της ΕΥΠ. Κυρίως μέσω της σχέσης του Αιμίλιου Κοσμίδη με τον Κωνσταντίνο Πετρίση. Υπενθυμίζεται ότι ο Κοσμίδης -κρεοπώλης στο επάγγελμα- αποδείχθηκε πως ήταν κάτοχος μιας προπληρωμένης κάρτας από την οποία πληρώθηκαν οι servers που έστειλαν μολυσμένα με Predator sms σε διάφορους στόχους στην Ελλάδα. Έδειξε τον Κωνσταντίνο Πετρίση ως φίλο του που «συνεργαζόταν με την ΕΥΠ». Κι όπως αναφέρει το κείμενο της απόφασης…

«Ωστόσο, από την ακροαματική διαδικασία και τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέθηκαν σε αυτή, μεταξύ των οποίων και η μαρτυρική κατάθεση του ίδιου ως άνω εγκαλουμένου Αιμίλιου Κοσμίδη, προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία κατά την κρίση του Δικαστηρίου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ειδικότερα, κατά την ενώπιον του ακροατηρίου μαρτυρική του κατάθεση ο ανωτέρω Αιμίλιος Κοσμίδης, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι η προπληρωμένη κάρτα του εστάλη από την Cosmote το έτος 2010, χωρίς ποτέ ο ίδιος να λάβει pin ενεργοποίησης, αγνοούσε δε τους φακέλους που ελάμβανε από την Εθνική Τράπεζα, αναφέροντας ότι «προφανώς αυτός που την βρήκε την ενεργοποίησε με κάποιο τρόπο», σε άλλο δε σημείο, κατέθεσε ότι απασχολούσε κατά διαστήματα καθαρίστριες στο σπίτι του, αφήνοντας ως ενδεχόμενο να έχουν εκείνες πάρει την κάρτα, ενώ στη συνέχεια σε σχετικές ερωτήσεις του Δικαστηρίου ενθυμήθηκε ότι διατηρούσε φίλο και συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο Πετρίση, ο οποίος εργάζονταν στο κατάστημα Cosmote Αλίμου, από όπου προμηθεύτηκε την ως άνω κάρτα, ενώ παράλληλα ο ίδιος υπάλληλος, εντελώς συμπτωματικά, έκανε έναντι αμοιβής εξυπηρετήσεις για την ΕΥΠ….

[…] η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε απάντηση σχετικού αιτήματος του Δικαστηρίου με το από 22-01-2026 έγγραφό της απάντησε ότι η ως άνω κάρτα εκδόθηκε στις 2-06-2020 ενώ με βάση την πλήρη κίνηση του λογαριασμού της εν λόγω κάρτας καταδεικνύεται ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή πλήθους συναλλαγών, συνολικού ύψους 3.367,65 ευρώ, συνιστάμενες σε αγορά υπηρεσιών cloud hosting, domains, αποστολής SMS και άλλων υπηρεσιών διαδικτύου, που σχετίζονται με την λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού, με την τελευταία καταγεγραμμένη συναλλαγή να λαμβάνει χώρα την 16η-12-2021, την ίδια ημέρα που αποκαλύφθηκε από τις προαναφερόμενες εκθέσεις του Citizen Lab και της ΜΕΤΑ, η διαδεδομένη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Κατόπιν τούτων, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ανωτέρω στοιχεία σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις που έχει υποπέσει ο Αιμίλιος Κοσμίδης στις καταθέσεις του, αναφορικά με την προμήθεια, ενεργοποίηση και εν γένει χρήση της κάρτας (ως προς την οποία ουδέποτε δήλωσε στην τράπεζα ή σε αστυνομικό τμήμα για την απώλεια ή κλοπή αυτής) επαρκούν για την περαιτέρω διερεύνηση της τυχόν συμμετοχικής του δράσης στην τέλεση των ενδίκων πράξεων με την ανάσυρση και συσχέτιση των προαναφερόμεων εγκλήσεων σε βάρος του.

Τέλος, μόνο συμπτωματική δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί η αναφορά του Κωνσταντίνου Πετρίση -όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από τον προαναφερόμενο μάρτυρα Αιμίλιο Κοσμίδη- ο οποίος αφενός μεν απασχολούνταν στο κατάστημα Cosmote από το οποίο παραδόθηκε η ως άνω προπληρωμένη κάρτα αφετέρου δε, είχε παραδεχθεί στον ως άνω μάρτυρα, ότι συνεργάζεται έναντι αμοιβής με την ΕΥΠ, σε συνδυασμό δε με το γεγονός ότι η εν λόγω κάρτα φορτίσθηκε μέσω ΑΤΜ υποκαταστήματος της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή, κοντά δηλαδή στις κτηριακές υποδομές του ΚΕΤΥΑΚ (εντός του οποίου μάλιστα φέρεται να έχει εντοπιστεί στις 24-06-2022 το υπ’ αριθ. ΧΕΚ 1344 όχημα της εταιρείας Krikel-βλ. σχετικές επισκοπηθείσες φωτογραφίες), συντρέχουν επαρκή στοιχεία και ως εκ τούτου πρέπει να διερευνηθεί η τυχόν ευθύνη και συμετοχική δράση αυτού αλλά και τυχόν λοιπών τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων στις ένδικες αξιόποινες πράξεις».

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το ΚΕΤΥΑΚ (Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας) ήταν μια «μικρή» ΕΥΠ εντός της ΕΥΠ, με δικά του -κρυφά- κονδύλια, το οποίο δεν δίνει λογαριασμό πουθενά παρά μόνο στον εκάστοτε διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών που έχει και την αποκλειστική ευθύνη του.

Στις εγκαταστάσεις της εν λόγω υπηρεσίας βρέθηκε όχημα της εταιρείας Krikel που σχετιζόταν με την Intellexa και το Predator, με τη σχετική ταυτοποίηση του οχήματος να μην επιδέχεται ουδεμία αμφισβήτηση.

Σε άλλο σημείο το κείμενο της απόφασης αναφέρει ότι «η θέση των κατηγορουμένων όπως υπολαμβάνεται από τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς ότι τα προϊόντα της Intellexa χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας σε κυβερνητικές αρχές δεν επαληθεύεται στην ένδικη υπόθεση, στην οποία, καθίσταται σαφές ότι, ενήργησαν από κοινού με έτερους εργαζόμενους και στελέχη των συνδεόμενων εταιριών στην τέλεση των αποδιδόμενων σε αυτούς πράξεων.

Άλλωστε, ακόμη και οι μάρτυρες που κατέθεσαν για τη συμμετοχή προσώπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στις ένδικες παρακολουθήσεις, ανέφεραν για ενιαίο (κοινό) κέντρο συντονισμού, που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την σύμπραξη και συμβολή των κατηγορουμένων (υποδομή, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, διαρκής υποστήριξη, πρόσβαση και πληροφόρηση των δεδομένων) αναδεικνύοντας έτσι τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην εγκληματική δράση τους. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αναδείχθηκε ότι ο τρίτος κατηγορούμενος, Tal Dilian, ήταν ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του ομίλου Intellexa και μαζί με την σύζυγό του δεύτερη κατηγορούμενη έδιναν τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη των σκοπών, που είχαν συναποφασίσει από κοινού και με τους έτερους συγκατηγορουμένους τους».

Η αλήθεια είναι πως όσο και αν έψαξαν ή… προσποιήθηκαν ότι έψαξαν οι αρμόδιες αρχές (ΑΔΑΕ, ΕΑΔ) δεν βρήκαν κάποια απτή απόδειξη συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και των… ιδιωτών, όπως αρέσκεται να τους αποκαλεί η κυβέρνηση, χειριστών του Predator.

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε βέβαια -και επιβεβαιώνεται περίτρανα από τα πρακτικά της δίκης- πως στη μεν ΑΔΑΕ μπήκαν απίστευτα προσκόμματα κατά τη διάρκεια της έρευνας από την ΕΥΠ, ενώ από την πλευράς της Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε έναν εντελώς προσχηματικό έλεγχο που είναι μάλλον ανάξιος λόγου.

Πέραν όλων αυτών όμως ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση στην εκπομπή Mega Stories την προηγούμενη εβδομάδα του Ταλ Ντίλιαν, ενός εκ των 4 καταδικασθέντων της υπόθεσης και ιδιοκτήτη της Intellexa. Η φράση του πως η εταιρεία του συνδιαλέγεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής της τάξης είναι σίγουρο ότι δίνει μπόλικη τροφή για τη συνέχεια στο πλαίσιο του νέου κύκλου διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ευθύνη «θυμάτων» που σιώπησαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Δημήτρη Παυλίδη που περιλαμβάνεται ολόκληρη στο «σώμα» της δικαστικής απόφασης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός μεταξύ άλλων είχε αναφερθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο για τους υψηλά ιστάμενους στόχους του Predator επισημαίνοντας: «Ως γενικότερο σχόλιο, μπορεί να παρατηρηθεί μια μεγάλη απροθυμία που διαπιστώθηκε στους στόχους του Predator να δώσουν τα τηλέφωνα τους προς εξέταση, να υποβάλλουν εγκλήσεις ή έστω να παραστούν και ως απλοί μάρτυρες στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ειδικά για πολύ υψηλά ιστάμενους ανθρώπους, στρατιωτικούς, υπουργούς κτλ, αρκετοί από τους οποίους είναι πιθανό να είχαν πατήσει τα σχετικά λινκ και με αυτόν τον τρόπο να είχε εγκατασταθεί στο κινητό τους παράνομο λογισμικό παρακολούθησης».

Είναι δε ενδεικτικό οτι οι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να κηρύξει απαράδεκτη την ποινική δίωξη σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν υποβληθεί εγκλήσεις ή, καίτοι έχουν υποβληθεί, αυτές δεν έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως από τους φερόμενους ως παθόντες.

Η σύμπτωση των «στόχων» και το πόρισμα Ζήση

Επίσης, ο εισαγγελέας πρωτοδικών επί της ουσίας αποδομεί και το πόρισμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση κάνοντας μια κρίσιμη «σημείωση όσον αφορά το ποσοστό νομίμων παρακολουθήσεων της ΕΥΠ εν σχέση με το ποσοστό του Predator, με αφορμή τον Κουκάκη και τη διπλή παρακολούθησή του. Από τις 87 επιβεβαιωμένες επιμολύνσεις Predator, περίπου το 1/3 αυτών των ατόμων παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον ποσοστό, δηλαδή προφανώς όσον αφορά ποσοστό παράνομων παρακολουθήσεων, πρώτα πρέπει να μπει ως μέτρο σύγκρισης το ποσοστό των παρανόμων παρακολουθήσεων και έπειτα η σχέση του με το νόμιμο ποσοστό, και όχι αντίστροφα, γιατί υπήρχε η αιτίαση ότι από τις 15.000 παρακολουθήσεις εκείνου του έτους οι παρακολουθήσεις με predator ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό.

Σημασία έχει η σύμπτωση των στόχων, επί των παρανόμων και όχι επί των νομίμων. Επίσης, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τυχόν παρακολουθήσεις με αίτηση της ΔΑΕΕΒ τουλάχιστον που είχε δικαίωμα αίτησης νόμιμης παρακολούθησης-γιατί αυτοί δεν ελέγχθηκαν ποτέ κατ’ ουσίαν, επομένως είναι πιθανό το ποσοστό συμπτώσεως των παρακολουθήσεων από κρατική εξουσία και από predator να είναι ακόμη μεγαλύτερο».

Τα μαζικά μηνύματα από το φερόμενο ως κινητό του Γρηγόρη Δημητριάδη

«Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι περί τα τέλη Ιανουαρίου του έτους 2021, οπότε και ξεκίνησε η μαζική αποστολή μηνυμάτων με επιμολυσμένους συνδέσμους (links) προς τους παθόντες (βλ. ιδίως την 26η-01-2021 οπότε και απεστάλη, με φερόμενο αποστολέα τον τηλεφωνικό αριθμό του γενικού γραμματέα κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ένδεκα αποδέκτες ευχαριστήριο μήνυμα για ευχές), υπεβλήθησαν αιτήματα προς την «Hostmein» για την εγκατάσταση νέων διακομιστών, ενώ παράλληλα με την προαναφερόμενη από 17-02-2023 τροποποιητική σύμβαση τετραπλασιάστηκε ο όγκος δεδομένων της καμπίνας από 10U σε 42U και αναβαθμίστηκε η ταχύτητα δεδομένων από 100 σε 200Μbs.

Από το συνδυασμό των παραπάνω καταδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενοι σε σύμπραξη με έτερους εργαζόμενους αναβάθμισαν και προετοίμασαν πλήρως την υποδομή τους για την εφαρμογή και αποπεράτωση του εγκληματικού τους σχεδίου με την αποστολή περαιτέρω μηνυμάτων προς τους στόχους που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μέσω των κινητών τους συσκευών.

Μολονότι η Intellexa ενδιαφέρονταν ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 για την περαιτέρω αύξηση του αποθηκευτικού χώρου και την εγκατάσταση επιπρόσθετου εξοπλισμού (λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 16η-12-2021, ότε και δημοσιεύθηκαν οι έρευνες των Citizen Lab και MΕΤΑ για την ύπαρξη του κατασκοπευτικού λογισμικού «Predator» και τη λειτουργία του -μεταξύ άλλων Χωρών και- στην Ελλάδα, οι υπάλληλοι της Intellexa Α.Ε. Ιωάννης Τουμπής, Ιωάννης Μπόλιαρης και Stefan Mancas εισήλθαν αιφνίδια στις εγκαταστάσεις της «Lamda Helix» που υπεκμίσθωνε στην «Hostmein» και αφαίρεσαν όλο τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

Η εσπευσμένη και άτακτη αφαίρεση του εξοπλισμού καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ως άνω εργαζόμενοι πήραν μεταξύ άλλων και υλικό εξοπλισμού που ανήκε στην ιδιοκτησία της Hostmein (βλ. ιδίως το από 16-12-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αλέξανδρου Σταμάτη Διεθύνοντος Συμβούλου Τεχνολογίας της Hostmein προς τον Ιωάννη Τουμπή).

Την ίδια ως άνω ημέρα, άλλωστε, έπαυσε και η χρήση της προπληρωμένης κάρτας του Αιμίλιου Κοσμίδη, με την οποία πληρώθηκαν και διενεργήθηκαν πολλές συναλλαγές συνολικού ύψους 3.367,65 ευρώ, για την αγορά υπηρεσιών cloud hosting, ονομάτων χώρου (domains), αποστολής SMS και άλλων υπηρεσιών διαδικτύου, που σχετίζονται με την λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού και την διεκπεραίωση της διαδικασίας δημιουργίας και αποστολής των ως άνω μηνυμάτων προς τους αποδέκτες που είχαν στοχοποιηθεί.

Προκειμένου δε οι κατηγορούμενοι να συνεχίσουν ανεμπόδιστα το έργο τους φρόντισαν, μετά την έκταση δημοσιότητας, που έλαβε η αποκάλυψη των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού “Predator”, να αποσυνδέσουν τα προϊόντα που προωθούσαν με την επωνυμία της Intellexa (βλ. ιδίως τo από 12-01-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε ο Ben Muskal εκ μέρους της Ιntellexa προς την εταιρεία “NOETIK”, αιτούμενος να αφαιρεθεί από το διαφημιστικό υλικό για το κατασκοπευτικό λογισμικό με την επωνυμία “TRITON” οποιαδήποτε αναφορά στην Intellexa), ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζουν νέα λογότυπα, σχεδιασμούς και επωνυμίες για τα προϊόντα της Intellexa».