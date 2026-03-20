Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Μπορεί το Μαξίμου να ήθελε το σκάνδαλο τον υποκλοπών να χαθεί μέσα στα γεγονότα του πολέμου στη Μέση Ανατολή -ο οποίος είναι εξαιρετικά λογικό να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας- όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, αν κρίνει κανείς από την ηχηρή απάντηση που δίνει η πραγματικά συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στο ερώτημα αν πρέπει η υπόθεση των παρακολουθήσεων να ανοίξει και πάλι για τα πολιτικά πρόσωπα ή καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής.

Στο ερώτημα αυτό που έθεσε στους πολίτες η Μetron Αnalysis για το MEGA, το 81% απαντά ότι θα πρέπει να ανοίξει και πάλι για τα πολιτικά πρόσωπα και μόλις το 14% λέει ότι καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής.

Δεν πείθεται

Με την έρευνα να έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ 11 και 17 Μαρτίου, καθίσταται έτσι σαφές ότι δεν πείθει την πλειοψηφία των πολιτών, η επιλογή της κυβέρνησης να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση) προκειμένου να υποστηρίξει τη γραμμή περί «μη κρατικής εμπλοκής» στη χρήση του Predator, απέναντι στην αποκαλυπτική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν («MEGA Stories») που δείχνει ευθέως την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές «υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Αλλά η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται, με αυτόν τον τρόπο, να μην πείθεται και από τις κυνικές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που χαρακτήριζε τις υποκλοπές «τελείως αδιάφορο θέμα» και υποστήριζε: «Να προσέχεις το τηλέφωνο να μην έχεις τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση».

Η αυτοτοποθέτηση

Μάλιστα έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική αυτοτοποθέτηση όσων θεωρούν ότι πρέπει να ανοίξει η υπόθεση για πολιτικά πρόσωπα. Πέραν των αναμενόμενων εξαιρετικά μεγάλων ποσοστών στους αριστερούς (96%), κεντροαριστερούς (95%) και κεντρώους (84%), είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλά και στους κεντροδεξιούς (56%) και στους δεξιούς (70%).

Και αν θεωρηθεί ότι στο 70% των αυτοπροσδιοριζόμενων ως δεξιών, που θέλουν άνοιγμα της υπόθεσης για πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει ένα κομμάτι που έχει ήδη φύγει από τη ΝΔ για άλλες πολιτείες στα δεξιά της, πρέπει κανείς να δει ότι και το ποσοστό του 56% των αυτοπροσδιοριζόμενων ως κεντροδεξιών, είναι στην κατηγορία αυτή πλειοψηφικό σε σχέση με το μόλις 36% των κεντροδεξιών που λέει ότι καλώς έχει κλείσει η υπόθεση.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την πολλή σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει στο μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών, ήδη από το ξέσπασμα του σκανδάλου, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος με τις παρεμβάσεις του εκφράζει το ακροατήριο εκείνο της παραδοσιακής Κεντροδεξιάς που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των θεσμών. Μάλιστα το θέμα των υποκλοπών είδαμε πρόσφατα (μετά τις παλιότερες αιχμές του) να σηκώνει και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός της «γαλάζιας» παράταξης Αντώνης Σαμαράς.

Κρίση Θεσμών

Και αν, με δηλώσεις όπως αυτές του κ. Γεωργιάδη, στην κυβέρνηση δείχνουν να υποτιμούν το θέμα των υποκλοπών, πολιτικοί αναλυτές αναγνωρίζουν ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή, που την κάνουν ξανά να φουντώνει, έρχονται να προστεθούν σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όπου υπάρχει συσσώρευση σκανδάλων.

Με αποτέλεσμα η κρίση των θεσμών στη χώρα μας να παραμένει πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών και μάλιστα με ανοδικές τάσεις, όπως δείχνει η έρευνα της Metron Analysis, που την καταγράφει στην τρίτη θέση πίσω από ακρίβεια και οικονομία, με ποσοστό 23% τον Μάρτιο έναντι 21% τον Φεβρουάριο.

Ως εκ τούτου και οι εντυπώσεις από το έργο της κυβέρνησης όσον αφορά τα θέματα Δημοκρατίας και θεσμών (Δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία κλπ.) κρίνονται από τη συντριπτική πλειοψηφία (73%) μάλλον αρνητικές, ενώ μόλις το 17% τις κρίνει μάλλον θετικές.

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το ζήτημα της κρίσης των θεσμών έρχεται να παίξει ρόλο στον δεύτερο από τους βασικούς παράγοντες φθοράς της κυβέρνησης, ο οποίος δεν είναι άλλος από την κόπωση. Ο πρώτος παράγοντας, όπως σημειώνουν, είναι η ακρίβεια. Αλλά και εκεί, στα θέματα δηλαδή της Οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κλπ.) οι μάλλον αρνητικές γνώμες φτάνουν το 78%, ενώ οι μάλλον θετικές, μόλις το 13%.