Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα προς μεγάλη απογοήτευση της κυβέρνησης, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με άλλο ένα μέτωπο που «καίει». Το έως τώρα αφήγημα του Μαξίμου δεν πείθει μεν, παραδόξως, δε, παραμένει απαράλλαχτο: η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τις υποκλοπές, το απέδειξε το πόρισμα του Άρειου Πάγου, τελεία, παράγραφος. Εκτός και αν στην περίπτωση του ερωτώμενου στέκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο το εν λόγω θέμα τον αφήνει εντελώς αδιάφορο.

Πεσκέσι δικογραφία και κατηγορούμενοι

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου ενδεχομένως να έχει καθαρογραφεί και πριν το Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά τα πρακτικά της δίκης θα πάρουν το δρόμο για την εισαγγελία πρωτοδικών με το αίτημα για τη διεξαγωγή νέας έρευνας για το θέμα, με το βασικό ερώτημα αναζήτησης ποινικών ευθυνών αυτή τη φορά, μεταξύ των οποίων και για το αδίκημα της κατασκοπίας. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο στέλνει «πεσκέσι» στην εισαγγελία δύο μάρτυρες της υπόθεσης: τον Σωτήρη Ντάλλα, δεξί χέρι του καταδικασμένου για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, και τον Αιμίλιο Κοσμίδη, τον άνθρωπο που είχε στην κατοχή του προπληρωμένη κάρτα, από την οποία έγιναν και οι πληρωμές για την αποστολή μολυσμένων sms προς κινητά-στόχων του Predator. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ψευδορκίας.

Το ερώτημα για την κυβέρνηση είναι αν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης που φαίνεται πως πλησιάζει με γοργά βήματα ή αν θα λειτουργήσει πάλι με τη λογική των Τεμπών, που είχε συνέπεια να πιαστεί κοιμισμένη μπροστά στην αντίδραση του κόσμου, δύο χρόνια μετά την τραγωδία. Εδώ βέβαια το πράγμα είναι διαφορετικό. Ουδείς πιστεύει ότι θα υπάρξει κάποια πορεία διαμαρτυρίας για το θέμα των υποκλοπών, μαζεύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες. Τουναντίον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έστω και μέσω θεσμικών δρόμων δεν γίνεται να δημιουργηθεί κρίση που ενδεχομένως να μην μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Το μήνυμα του Ντίλιαν

Αυτό αποδείχθηκε σε πρώτη φάση πριν από λίγες μέρες. Το γεγονός ότι η πλευρά του πρωτόδικα καταδικασμένου για την υπόθεση, Ταλ Ντίλιαν, αποφάσισε να στείλει συγκεκριμένο μήνυμα προς όλους εκεί έξω, όταν είπε πως η εταιρεία του, η Intellexa, συνδιαλέγεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες διασφάλισης της τάξης. Ήταν ένα σοβαρό καμπανάκι για την ελληνική κυβέρνηση που έδειξε πως δεν την αγγίζουν τέτοιες προειδοποιήσεις και έκανε μάλιστα λόγο για «αποδείξεις». Καλεί ουσιαστικά την πλευρά Ντίλιαν να αποδείξει τα όσα λέει και κυρίως τα όσα υπονοεί.

Εδώ αξίζει να θυμίσουμε ότι η πλευρά της υπεράσπισης του ισραηλινού επιχειρηματία είχε αναφερθεί σε έγγραφα που προτίθεται να φέρει στη δημοσιότητα ενόψει του Εφετείου, έγγραφα που τα χαρακτήρισε «ενδιαφέροντα» και τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Έγινε μάλιστα λόγος και για το ποια είναι η πραγματική μετοχική σύνθεση της εταιρείας Intellexa. Ομολογουμένως και αυτό ακούγεται ενδιαφέρον για τη συνέχεια, όπως επίσης και ποια στάση θα κρατήσουν οι έτεροι καταδικασθέντες: οι επιχειρηματίες κ.κ. Λαβράνος και Μπίτζιος.

Ειδικά για τον πρώτο υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον καθώς οι περιπέτειές του με τη δικαιοσύνη δεν φαίνεται να τελειώνουν στις υποκλοπές. Το όνομά του είναι βαθιά εμπλεκόμενο και στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια αξίας 5,6 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων φέρεται να αγοράστηκε ο εξοπλισμός του Predator. Είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια της οικονομικής εισαγγελίας και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Εν προκειμένω μιλάμε για τον άνθρωπο που είχε το… χούι να κάνει κουμπαριές με κυβερνητικά στελέχη, όπως με τους κ.κ. Δημητριάδη, Παναγιωτόπουλο και Πλεύρη.

Ποιοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις

Στο πλαίσιο αυτό και σε μια σωστά δομημένη έρευνα η λογική λέει ότι θα κληθεί να καταθέσει ο πρώην υπουργός Έθνικης Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ώστε να εξηγήσει στη Δικαιοσύνη για ποιους λόγους συνοδευόταν από τον Γιάννη Λαβράνο σε ταξίδι στο Ισραήλ, τον Ιανουάριο του 2020. Θα κληθεί να εξηγήσει επίσης τους λόγους για τους οποίους ο κ. Λαβράνος ταξίδευε όχι με το πραγματικό του όνομα, αλλά με το επίθετο «Παπαδάκης».

Ομοίως, ενώπιων των λειτουργών της Δικαιοσύνης θα πρέπει να κληθεί ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής και να εξηγήσει τα πάρε δώσε του υπουργείου με τους κ.κ. Λαβράνο και Ντίλιαν αναφορικά με την άδεια εξαγωγής του Predator σε τρίτες χώρες με τη… βούλα του ελληνικού κράτους. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσει για ποιους λόγους τον απέσυρε η κυβέρνηση άρον, άρον από το υπουργείο μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση και τον έστειλε στα… βαθιά υπόγεια της ΝΔ. Για προστασία;

Προφανώς και θα πρέπει να κληθούν οι κ.κ. Κοντολέων και Δημητριάδης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ και ο πρώην γ.γ. του πρωθυπουργικού γραφείου αντίστοιχα, για τον ρόλο που είχαν σε αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για δύο στελέχη που καρατομήθηκαν από την πρώτη στιγμή και που ουδείς στη συνέχεια τους ενόχλησε από τη Δικαιοσύνη (ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης ο κ. Αχιλλέας Ζήσης, πρώην αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου).

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Ουδείς μπορεί να αποκλείσει το γεγονός να κληθούν να καταθέσουν και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα όπως υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, εισαγγελείς (για παράδειγμα η πρώην εισαγγελέας της ΕΥΠ κα Βλάχου ή ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας κ. Μπαρδάκης) που υπήρξαν θύματα παρακολούθησης. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών αποτέλεσαν κοινούς στόχους, τόσο της ΕΥΠ όσο και των ιδιωτών οι οποίοι φαίνεται πως είχαν το… χούι και αυτοί, να παρακολουθούν παρόμοιους στόχους με εκείνους της ΕΥΠ.

Κατόπιν αυτών, μόνο εφησυχασμένη δεν μπορεί να είναι η κυβέρνηση και ειδικά το Μαξίμου. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες εκεί έξω, έτοιμοι να προχωρήσουν σε κινήσεις είτε για να πιέσουν καταστάσεις είτε απλώς για να σώσουν το τομάρι τους από τα χειρότερα. Και βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να δώσουν εξηγήσεις οι κυβερνητικοί βουλευτές αναφορικά με την καταγγελία του Σταμάτη Τρίμπαλη, του ανθρώπου που είχε βάλει ο Λαβράνος ως νόμιμο εκπρόσωπο στην εταιρεία Krikel.

Ο λόγος για τους τρεις βουλευτές της εξεταστικής της Βουλής για τις υποκλοπές που έκαναν ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη και που ο ίδιος κατήγγειλε (καταθέτοντας σχετικά sms) ότι ήταν ενήμερος για το περιεχόμενό τους από την προηγούμενη μέρα ώστε να προετοιμαστεί και να απαντήσει κατάλληλα.

Σαν πολλά δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα που μαζεύονται για μια υπόθεση ιδιωτών;