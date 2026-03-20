Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20 Μαρτίου 2026, 08:00

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Οι υποκλοπές έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα προς μεγάλη απογοήτευση της κυβέρνησης, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με άλλο ένα μέτωπο που «καίει». Το έως τώρα αφήγημα του Μαξίμου δεν πείθει μεν, παραδόξως, δε, παραμένει απαράλλαχτο: η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τις υποκλοπές, το απέδειξε το πόρισμα του Άρειου Πάγου, τελεία, παράγραφος. Εκτός και αν στην περίπτωση του ερωτώμενου στέκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο το εν λόγω θέμα τον αφήνει εντελώς αδιάφορο.

Πεσκέσι δικογραφία και κατηγορούμενοι

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου ενδεχομένως να έχει καθαρογραφεί και πριν το Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά τα πρακτικά της δίκης θα πάρουν το δρόμο για την εισαγγελία πρωτοδικών με το αίτημα για τη διεξαγωγή νέας έρευνας για το θέμα, με το βασικό ερώτημα αναζήτησης ποινικών ευθυνών αυτή τη φορά, μεταξύ των οποίων και για το αδίκημα της κατασκοπίας. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο στέλνει «πεσκέσι» στην εισαγγελία δύο μάρτυρες της υπόθεσης: τον Σωτήρη Ντάλλα, δεξί χέρι του καταδικασμένου για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, και τον Αιμίλιο Κοσμίδη, τον άνθρωπο που είχε στην κατοχή του προπληρωμένη κάρτα, από την οποία έγιναν και οι πληρωμές για την αποστολή μολυσμένων sms προς κινητά-στόχων του Predator. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ψευδορκίας.

Το ερώτημα για την κυβέρνηση είναι αν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης που φαίνεται πως πλησιάζει με γοργά βήματα ή αν θα λειτουργήσει πάλι με τη λογική των Τεμπών, που είχε συνέπεια να πιαστεί κοιμισμένη μπροστά στην αντίδραση του κόσμου, δύο χρόνια μετά την τραγωδία. Εδώ βέβαια το πράγμα είναι διαφορετικό. Ουδείς πιστεύει ότι θα υπάρξει κάποια πορεία διαμαρτυρίας για το θέμα των υποκλοπών, μαζεύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες. Τουναντίον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έστω και μέσω θεσμικών δρόμων δεν γίνεται να δημιουργηθεί κρίση που ενδεχομένως να μην μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Το μήνυμα του Ντίλιαν

Αυτό αποδείχθηκε σε πρώτη φάση πριν από λίγες μέρες. Το γεγονός ότι η πλευρά του πρωτόδικα καταδικασμένου για την υπόθεση, Ταλ Ντίλιαν, αποφάσισε να στείλει συγκεκριμένο μήνυμα προς όλους εκεί έξω, όταν είπε πως η εταιρεία του, η Intellexa, συνδιαλέγεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες διασφάλισης της τάξης. Ήταν ένα σοβαρό καμπανάκι για την ελληνική κυβέρνηση που έδειξε πως δεν την αγγίζουν τέτοιες προειδοποιήσεις και έκανε μάλιστα λόγο για «αποδείξεις». Καλεί ουσιαστικά την πλευρά Ντίλιαν να αποδείξει τα όσα λέει και κυρίως τα όσα υπονοεί.

Εδώ αξίζει να θυμίσουμε ότι η πλευρά της υπεράσπισης του ισραηλινού επιχειρηματία είχε αναφερθεί σε έγγραφα που προτίθεται να φέρει στη δημοσιότητα ενόψει του Εφετείου, έγγραφα που τα χαρακτήρισε «ενδιαφέροντα» και τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Έγινε μάλιστα λόγος και για το ποια είναι η πραγματική μετοχική σύνθεση της εταιρείας Intellexa. Ομολογουμένως και αυτό ακούγεται ενδιαφέρον για τη συνέχεια, όπως επίσης και ποια στάση θα κρατήσουν οι έτεροι καταδικασθέντες: οι επιχειρηματίες κ.κ. Λαβράνος και Μπίτζιος.

Ειδικά για τον πρώτο υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον καθώς οι περιπέτειές του με τη δικαιοσύνη δεν φαίνεται να τελειώνουν στις υποκλοπές. Το όνομά του είναι βαθιά εμπλεκόμενο και στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια αξίας 5,6 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων φέρεται να αγοράστηκε ο εξοπλισμός του Predator. Είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια της οικονομικής εισαγγελίας και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Εν προκειμένω μιλάμε για τον άνθρωπο που είχε το… χούι να κάνει κουμπαριές με κυβερνητικά στελέχη, όπως με τους κ.κ. Δημητριάδη, Παναγιωτόπουλο και Πλεύρη.

Ποιοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις

Στο πλαίσιο αυτό και σε μια σωστά δομημένη έρευνα η λογική λέει ότι θα κληθεί να καταθέσει ο πρώην υπουργός Έθνικης Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ώστε να εξηγήσει στη Δικαιοσύνη για ποιους λόγους συνοδευόταν από τον Γιάννη Λαβράνο σε ταξίδι στο Ισραήλ, τον Ιανουάριο του 2020. Θα κληθεί να εξηγήσει επίσης τους λόγους για τους οποίους ο κ. Λαβράνος ταξίδευε όχι με το πραγματικό του όνομα, αλλά με το επίθετο «Παπαδάκης».

Ομοίως, ενώπιων των λειτουργών της Δικαιοσύνης θα πρέπει να κληθεί ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής και να εξηγήσει τα πάρε δώσε του υπουργείου με τους κ.κ. Λαβράνο και Ντίλιαν αναφορικά με την άδεια εξαγωγής του Predator σε τρίτες χώρες με τη… βούλα του ελληνικού κράτους. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσει για ποιους λόγους τον απέσυρε η κυβέρνηση άρον, άρον από το υπουργείο μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση και τον έστειλε στα… βαθιά υπόγεια της ΝΔ. Για προστασία;

Προφανώς και θα πρέπει να κληθούν οι κ.κ. Κοντολέων και Δημητριάδης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ και ο πρώην γ.γ. του πρωθυπουργικού γραφείου αντίστοιχα, για τον ρόλο που είχαν σε αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για δύο στελέχη που καρατομήθηκαν από την πρώτη στιγμή και που ουδείς στη συνέχεια τους ενόχλησε από τη Δικαιοσύνη (ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης ο κ. Αχιλλέας Ζήσης, πρώην αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου).

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Ουδείς μπορεί να αποκλείσει το γεγονός να κληθούν να καταθέσουν και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα όπως υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, εισαγγελείς (για παράδειγμα η πρώην εισαγγελέας της ΕΥΠ κα Βλάχου ή ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας κ. Μπαρδάκης) που υπήρξαν θύματα παρακολούθησης. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών αποτέλεσαν κοινούς στόχους, τόσο της ΕΥΠ όσο και των ιδιωτών οι οποίοι φαίνεται πως είχαν το… χούι και αυτοί, να παρακολουθούν παρόμοιους στόχους με εκείνους της ΕΥΠ.

Κατόπιν αυτών, μόνο εφησυχασμένη δεν μπορεί να είναι η κυβέρνηση και ειδικά το Μαξίμου. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες εκεί έξω, έτοιμοι να προχωρήσουν σε κινήσεις είτε για να πιέσουν καταστάσεις είτε απλώς για να σώσουν το τομάρι τους από τα χειρότερα. Και βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να δώσουν εξηγήσεις οι κυβερνητικοί βουλευτές αναφορικά με την καταγγελία του Σταμάτη Τρίμπαλη, του ανθρώπου που είχε βάλει ο Λαβράνος ως νόμιμο εκπρόσωπο στην εταιρεία Krikel.

Ο λόγος για τους τρεις βουλευτές της εξεταστικής της Βουλής για τις υποκλοπές που έκαναν ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη και που ο ίδιος κατήγγειλε (καταθέτοντας σχετικά sms) ότι ήταν ενήμερος για το περιεχόμενό τους από την προηγούμενη μέρα ώστε να προετοιμαστεί και να απαντήσει κατάλληλα.

Σαν πολλά δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα που μαζεύονται για μια υπόθεση ιδιωτών;

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

