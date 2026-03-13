Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 20:13

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Μίνα Μουστάκα
Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας χαρακτηρίστηκε «ιστορική», όχι (μόνο) για τις ποινές που επέβαλε σε τέσσερις ιδιώτες κατηγορούμενους επιχειρηματίες, αλλά γιατί αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» να ερευνηθούν πτυχές της υπόθεσης που μέχρι τώρα παραμένουν στο σκοτάδι.

Και είναι από τις λίγες φορές που η δυναμική μίας απόφασης, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μάλιστα, παράγει αποτελέσματα πριν καν δημοσιευθεί ούτε μία γραμμή από το σκεπτικό της. Μόνο με όσα από έδρας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης και πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Παυλίδης, καθιστώντας σαφές και στον πλέον αδαή ότι ο δεύτερος κύκλος των ερευνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών δημιουργεί νέα δεδομένα στο δρόμο για την αναζήτηση του αδικήματος της κατασκοπείας.

Και κάπως έτσι πριν αλέκτωρ λαλήσει, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας, ο ιδρυτής της Intellexa, Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος επέλεξε να μην εμφανιστεί να απολογηθεί στη δικαιοσύνη, ασκώντας νόμιμο δικαίωμά του, αποφάσισε να μιλήσει στο MEGA και στην εκπομπή της Δώρας Αναγνωστοπούλου «ΜEGA Stories» αποκαλύπτοντας ότι «παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου».

Και αυτό, όπως λένε όσοι γνωρίζουν πολύ καλά το υλικό της δικογραφίας και κυρίως όσα προέκυψαν στη διάρκεια της πεντάμηνης αποδεικτικής διαδικασίας, εκτιμούν ότι είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο Ταλ Ντίλιαν. Κάποιοι άλλοι τη «δήλωση Ντίλιαν» την χαρακτηρίζουν «τροχιοδεικτική βολή».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αυτό το πρώτο «χαρτί» αρκεί για να προκαλέσει ρωγμές στο κυβερνητικό αφήγημα ότι η υπόθεση των υποκλοπών , είναι υπόθεση που εμπλέκονται ( σ.σ. οι κατηγορούμενοι έχουν εκ του νόμου το τεκμήριο της αθωότητας ) μόνο ιδιώτες.

Ορισμένοι μάλιστα … προφητεύουν ότι όσο πλησιάζουμε προς την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες «βολές» δείχνοντας προς την πλευρά προσώπων που μέχρι τώρα έμειναν στο απυρόβλητο της δικαστικής έρευνας. Και αυτό γιατί οι κατηγορούμενοι έχουν να σταθμίσουν το τι μέλει γενέσθαι σε περίπτωση που επικυρωθεί η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου ,αλλά και τι μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπείας που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την καθαρογραφή της απόφασης.

Και αυτές είναι δύο παράμετροι εντελώς άγνωστοι για όλους τους πρωταγωνιστές, που ίσως επαναχαράξουν υπερασπιστικές στρατηγικές .

Στην υπόθεση των υποκλοπών η φράση «η Δικαιοσύνη μίλησε» αποκτά ιδιαίτερη αξία και θεσμική βαρύτητα. Δείχνοντας πως ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο , το χαμηλότερο δηλαδή στην ιεραρχία δικαστήριο, μπορεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Μιας ιστορίας , που είναι αλήθεια πως πολλοί θεωρούσαν ότι είχε τελειώσει πριν μιλήσουν οι φυσικοί δικαστές. Τελικά, η ζώσα αποδεικτική διαδικασία, τα πραγματικά περιστατικά, οι μάρτυρες, οι ερωτήσεις που ετέθησαν στο ακροατήριο, τα δεδομένα της ερευνητικής δημοσιογραφίας που εισφέρθηκαν στη δικαιοσύνη και τα νέα στοιχεία έδειξαν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ποια στάση θα τηρήσει ο Ταλ Ντίλιαν, όπως και οι άλλοι συγκατηγορούμενοί του τόσο στην επόμενη δίκη ,όσο και στον εισαγγελέα που θα οριστεί για να ερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας, με όποια ιδιότητα και αν κληθούν ενώπιον του.

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ενδοοικογενειακή βία 13.03.26

Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

Σύνταξη
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Μηχανισμός προπαγάνδας 13.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Τσακίστηκε» 13.03.26

«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού

Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Κόσμος 13.03.26

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
Επίσκεψη σε Agrotica 13.03.26

«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Περσικός Κόλπος 13.03.26

Και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στην εφημερίδα WSJ

Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ
Μπλόκο 13.03.26

Από τα υποβρύχια-νάνους στις «έξυπνες» νάρκες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο - Πώς το οπλοστάσιο του Ιράν στραγγαλίζει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
Εν μέσω κρίσης 13.03.26

Την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του νησιού της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι «είναι πολύ εύκολο» να υπάρξει συμφωνία.

Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»
Μέση Ανατολή 13.03.26

Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Τραμπ: Πιθανό να βοηθά λίγο ο Πούτιν το Ιράν – Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία
Κόσμος 13.03.26

«Το κάνουν και το κάνουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Fox News, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν τον ενοχλεί η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη

Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα του
Μέση Ανατολή 13.03.26

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν

Eπίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Vouliwatch για τη «συμβουλοκρατία» – Τι απαντάνε οι ερευνητές
Συμβουλοκρατία 13.03.26

Mε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και ψεύδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να απαξιώσει την έρευνα «Consultocracy» για την αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών συμβούλων σε λειτουργίες του κράτους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

