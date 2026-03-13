Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας χαρακτηρίστηκε «ιστορική», όχι (μόνο) για τις ποινές που επέβαλε σε τέσσερις ιδιώτες κατηγορούμενους επιχειρηματίες, αλλά γιατί αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» να ερευνηθούν πτυχές της υπόθεσης που μέχρι τώρα παραμένουν στο σκοτάδι.

Και είναι από τις λίγες φορές που η δυναμική μίας απόφασης, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μάλιστα, παράγει αποτελέσματα πριν καν δημοσιευθεί ούτε μία γραμμή από το σκεπτικό της. Μόνο με όσα από έδρας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης και πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Παυλίδης, καθιστώντας σαφές και στον πλέον αδαή ότι ο δεύτερος κύκλος των ερευνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών δημιουργεί νέα δεδομένα στο δρόμο για την αναζήτηση του αδικήματος της κατασκοπείας.

Και κάπως έτσι πριν αλέκτωρ λαλήσει, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας, ο ιδρυτής της Intellexa, Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος επέλεξε να μην εμφανιστεί να απολογηθεί στη δικαιοσύνη, ασκώντας νόμιμο δικαίωμά του, αποφάσισε να μιλήσει στο MEGA και στην εκπομπή της Δώρας Αναγνωστοπούλου «ΜEGA Stories» αποκαλύπτοντας ότι «παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου».

Και αυτό, όπως λένε όσοι γνωρίζουν πολύ καλά το υλικό της δικογραφίας και κυρίως όσα προέκυψαν στη διάρκεια της πεντάμηνης αποδεικτικής διαδικασίας, εκτιμούν ότι είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο Ταλ Ντίλιαν. Κάποιοι άλλοι τη «δήλωση Ντίλιαν» την χαρακτηρίζουν «τροχιοδεικτική βολή».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αυτό το πρώτο «χαρτί» αρκεί για να προκαλέσει ρωγμές στο κυβερνητικό αφήγημα ότι η υπόθεση των υποκλοπών , είναι υπόθεση που εμπλέκονται ( σ.σ. οι κατηγορούμενοι έχουν εκ του νόμου το τεκμήριο της αθωότητας ) μόνο ιδιώτες.

Ορισμένοι μάλιστα … προφητεύουν ότι όσο πλησιάζουμε προς την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες «βολές» δείχνοντας προς την πλευρά προσώπων που μέχρι τώρα έμειναν στο απυρόβλητο της δικαστικής έρευνας. Και αυτό γιατί οι κατηγορούμενοι έχουν να σταθμίσουν το τι μέλει γενέσθαι σε περίπτωση που επικυρωθεί η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου ,αλλά και τι μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπείας που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την καθαρογραφή της απόφασης.

Και αυτές είναι δύο παράμετροι εντελώς άγνωστοι για όλους τους πρωταγωνιστές, που ίσως επαναχαράξουν υπερασπιστικές στρατηγικές .

Στην υπόθεση των υποκλοπών η φράση «η Δικαιοσύνη μίλησε» αποκτά ιδιαίτερη αξία και θεσμική βαρύτητα. Δείχνοντας πως ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο , το χαμηλότερο δηλαδή στην ιεραρχία δικαστήριο, μπορεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Μιας ιστορίας , που είναι αλήθεια πως πολλοί θεωρούσαν ότι είχε τελειώσει πριν μιλήσουν οι φυσικοί δικαστές. Τελικά, η ζώσα αποδεικτική διαδικασία, τα πραγματικά περιστατικά, οι μάρτυρες, οι ερωτήσεις που ετέθησαν στο ακροατήριο, τα δεδομένα της ερευνητικής δημοσιογραφίας που εισφέρθηκαν στη δικαιοσύνη και τα νέα στοιχεία έδειξαν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ποια στάση θα τηρήσει ο Ταλ Ντίλιαν, όπως και οι άλλοι συγκατηγορούμενοί του τόσο στην επόμενη δίκη ,όσο και στον εισαγγελέα που θα οριστεί για να ερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας, με όποια ιδιότητα και αν κληθούν ενώπιον του.