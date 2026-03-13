Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13 Μαρτίου 2026, 15:24

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τα ομαδικά πυρά του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε η κυβέρνηση με αφορμή την αποκάλυψη στο MEGA του κεντρικού προσώπου των παρακολουθήσεων και επικεφαλής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν πως η εταιρία του συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν εξηγήσεις, θέτοντας στο επίκεντρο της κριτικής τους το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Από την πλευρά της, η ΝΔ επέμεινε για ακόμα μια φορά στη μόνιμη σχεδόν επωδό της πως η υπόθεση αφορά ιδιώτες και πως δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή.

«Αποκάλυψε τους πραγματικούς πελάτες»

«Μόλις χθες με δηλώσεις του ο ιδιοκτήτης της Intellexa μίλησε για το ποιοι ήταν πραγματικοί πελάτες της εταιρίας του. Παρέχει λέει υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρσίες επιβολής νόμου. Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με τη κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές στη χώρα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε: «Οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι αντικείμενο ενός επιχειρησιακό σχεδίου οργανωμένου μέσα στη καρδιά του επιτελικού κράτους, εκεί που εδρεύει η ΕΥΠ, το Μέγαρο Μαξίμου. Στη συγκεκριμένη γεωπολιτική συγκυρία πόσο επικίνδυνο μπορεί να ακούγεται όταν υπάρχουν τόσες προκλήσεις εξωτερικές για τη πατρίδα μας και την ίδια ώρα η κυβέρνηση ποιεί την νήσσαν και προσπαθεί να πείσει ότι 4 ιδιώτες τα έκαναν όλα μόνοι τους».

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει: «η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Είναι άμεσα εμπλεκόμενη στην υπόθεση και πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση και να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση και έρευνα για το ζήτημα. Η χώρα μας μετατρέπεται σε ξέφραγο αμπέλι δράσης μυστικών υπηρεσιών».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως μετά τις νέες αποκαλύψεις η υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης κατέρρευσε με πάταγο. «Είπε χθες ο Ντίλιαν στην εκπομπή του MEGA ότι η εταιρία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής νόμου. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι έχουμε κρατική συμμετοχή, δεν τίθεται ερώτημα επ’ αυτού αλλά ποιος είναι ο κρατικός μηχανισμός που χρησιμοποίησε τη τεχνολογία;», είπε και συνέχισε: «ειλικρινά δεν έχετε την ευθιξία να αντιδράσετε σε αυτό; Οι υοπυργοί δεν έχουν ευθιξία να αντιδράσουν; πως τα εξηγούν όλα αυτά; μιλάμε για πρωτοφανή θεσμική κατάρρευση».

Επιμένει η κυβέρνηση

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επανέλαβε την πάγια κυβερνητική γραμμή πως στις υποκλοπές δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή.

«Αυτή είναι η ουσιαστική απάντηση στον αρχηγό σας με δεδομένο ότι βρίσκεται στη δικαιοσύνη εδώ και καιρό. Έχει πάρει δύο αποφάσεις που είπε δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε 4 ιδιώτες να δικαστούν. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά συγκάλυψη ούτε παρέμβαση στην δικαιοσύνη», είπε ο κ. Λαζαρίδης επισημαίνοντας πως δεν μπορεί η αντιπολίτευση να επικαλείται δηλώσεις ενός ανθρώπου που είναι καταδικασμένος από τη δικαιοσύνη.

Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης ερμήνευσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ως μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα εσωκομματικά του προβλήματα (αιχμή για καρατόμηση Κωνσταντινόπουλου) και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
Υποκλοπές 13.03.26

«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Υποκλοπές 13.03.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Πολιτική 13.03.26

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Predator 13.03.26

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Πολιτική 13.03.26

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική 13.03.26

Αυστηρό ύφος και «καρφιά» από την Χαριλάου Τρικούπη στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν αρνητικά στην απόφαση για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Επεσε συθέμελα το αφήγημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη του Ταλ Ντίλιαν. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα».

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Ρωσία: Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις
Πόλεμος 13.03.26

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην Ρωσία, στην πόλη Μπριάνσκ

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
Βίντεο 13.03.26

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ολλανδία: Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
Ανησυχία 13.03.26

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ενδοοικογενειακή βία 13.03.26

Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

