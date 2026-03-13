Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

Τα ομαδικά πυρά του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε η κυβέρνηση με αφορμή την αποκάλυψη στο MEGA του κεντρικού προσώπου των παρακολουθήσεων και επικεφαλής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν πως η εταιρία του συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν εξηγήσεις, θέτοντας στο επίκεντρο της κριτικής τους το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Από την πλευρά της, η ΝΔ επέμεινε για ακόμα μια φορά στη μόνιμη σχεδόν επωδό της πως η υπόθεση αφορά ιδιώτες και πως δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή.

«Αποκάλυψε τους πραγματικούς πελάτες»

«Μόλις χθες με δηλώσεις του ο ιδιοκτήτης της Intellexa μίλησε για το ποιοι ήταν πραγματικοί πελάτες της εταιρίας του. Παρέχει λέει υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρσίες επιβολής νόμου. Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με τη κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές στη χώρα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε: «Οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι αντικείμενο ενός επιχειρησιακό σχεδίου οργανωμένου μέσα στη καρδιά του επιτελικού κράτους, εκεί που εδρεύει η ΕΥΠ, το Μέγαρο Μαξίμου. Στη συγκεκριμένη γεωπολιτική συγκυρία πόσο επικίνδυνο μπορεί να ακούγεται όταν υπάρχουν τόσες προκλήσεις εξωτερικές για τη πατρίδα μας και την ίδια ώρα η κυβέρνηση ποιεί την νήσσαν και προσπαθεί να πείσει ότι 4 ιδιώτες τα έκαναν όλα μόνοι τους».

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει: «η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Είναι άμεσα εμπλεκόμενη στην υπόθεση και πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση και να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση και έρευνα για το ζήτημα. Η χώρα μας μετατρέπεται σε ξέφραγο αμπέλι δράσης μυστικών υπηρεσιών».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως μετά τις νέες αποκαλύψεις η υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης κατέρρευσε με πάταγο. «Είπε χθες ο Ντίλιαν στην εκπομπή του MEGA ότι η εταιρία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής νόμου. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι έχουμε κρατική συμμετοχή, δεν τίθεται ερώτημα επ’ αυτού αλλά ποιος είναι ο κρατικός μηχανισμός που χρησιμοποίησε τη τεχνολογία;», είπε και συνέχισε: «ειλικρινά δεν έχετε την ευθιξία να αντιδράσετε σε αυτό; Οι υοπυργοί δεν έχουν ευθιξία να αντιδράσουν; πως τα εξηγούν όλα αυτά; μιλάμε για πρωτοφανή θεσμική κατάρρευση».

Επιμένει η κυβέρνηση

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επανέλαβε την πάγια κυβερνητική γραμμή πως στις υποκλοπές δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή.

«Αυτή είναι η ουσιαστική απάντηση στον αρχηγό σας με δεδομένο ότι βρίσκεται στη δικαιοσύνη εδώ και καιρό. Έχει πάρει δύο αποφάσεις που είπε δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε 4 ιδιώτες να δικαστούν. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά συγκάλυψη ούτε παρέμβαση στην δικαιοσύνη», είπε ο κ. Λαζαρίδης επισημαίνοντας πως δεν μπορεί η αντιπολίτευση να επικαλείται δηλώσεις ενός ανθρώπου που είναι καταδικασμένος από τη δικαιοσύνη.

Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης ερμήνευσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ως μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα εσωκομματικά του προβλήματα (αιχμή για καρατόμηση Κωνσταντινόπουλου) και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης.