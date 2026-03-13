Φάμελλος για Predator: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών

«Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, επιβεβαιώνουν πλέον ξεκάθαρα την εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το αφήγημα των δήθεν ‘ιδιωτών’ κατέρρευσε».

Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει, άλλωστε, με ανάρτησή του, πως «όταν μια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοια συστήματα συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ευθύνη οδηγεί ευθέως στο Μαξίμου» και προσθέτει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων», κάνοντας λόγο για «μια βαθιά θεσμική κρίση, που αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων, την εθνική ασφάλεια και την ίδια τη δημοκρατίας μας».

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός πρέπει να απολογηθούν»

«Ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να κρυφτούν. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Και μέσα του βρίσκεται η αλήθεια που προσπάθησαν να θάψουν», τονίζει, ενώ σημειώνει πως «το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έδειξε τον δρόμο. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διερεύνηση του σκανδάλου σε όλες του τις πτυχές και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει πως «η Δημοκρατία απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία», υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρέπει να απολογηθούν στον Ελληνικό λαό, και στη Βουλή και ενώπιον της Δικαιοσύνης».