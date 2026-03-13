Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης
- ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – Απαραίτητος ο εμβολιασμός
- Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
- Άγριο έγκλημα: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 33χρονη σύζυγό του
- Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT, Κώστας Αρβανίτης, σημειώνει ότι «ο Ντίλιαν της Intellexa είπε στο Mega ότι πουλά το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».
Για να σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Κι εμείς νομίζαμε ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε να κρυφακούσει τον Ανδρουλάκη. Και μετά τον Δένδια. Και μετά άλλους 110 Έλληνες υπουργούς, βουλευτές, στελέχη, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Αφού μας το είπε και η κυβέρνηση, στο δικαστήριο έλαμψε η Alitheia και φταίνε μόνο οι 4 ιδιώτες».
«Τo Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη»
«Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν όποιον και ό,τι τους επέτρεψε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο κ. Αρβανίτης, τονίζοντας πως «οι υπαίτιοι για το σκάνδαλο του Predator πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά».
🔻 Ο Ντίλιαν της Intellexa είπε στο Mega ότι πουλά το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Κι εμείς νομίζαμε ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε να κρυφακούσει τον Ανδρουλάκη. Και μετά τον Δένδια. Και μετά άλλους 110 Έλληνες υπουργούς, βουλευτές, στελέχη,… pic.twitter.com/tQKBEKYIWM
— Kostas Arvanitis 🔻 (@kostarvanitis) March 13, 2026
Τέλος, ο Κώστας Αρβανίτης επισημαίνει πως «τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα».
- ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
- Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
- ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
- Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
- Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
- Θεσσαλονίκη: Περισσότερο φως σε δρόμους της πόλης
- «Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο» – Το Ιράν έτοιμο να παραδοθεί είπε στους G7 ο Τραμπ
- Τι απάντησε ο Μπλόσομγκεϊμ για Ολυμπιακό (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις