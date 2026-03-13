Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT, Κώστας Αρβανίτης, σημειώνει ότι «ο Ντίλιαν της Intellexa είπε στο Mega ότι πουλά το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Για να σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Κι εμείς νομίζαμε ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε να κρυφακούσει τον Ανδρουλάκη. Και μετά τον Δένδια. Και μετά άλλους 110 Έλληνες υπουργούς, βουλευτές, στελέχη, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Αφού μας το είπε και η κυβέρνηση, στο δικαστήριο έλαμψε η Alitheia και φταίνε μόνο οι 4 ιδιώτες».

«Τo Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη»

«Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν όποιον και ό,τι τους επέτρεψε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο κ. Αρβανίτης, τονίζοντας πως «οι υπαίτιοι για το σκάνδαλο του Predator πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά».

Τέλος, ο Κώστας Αρβανίτης επισημαίνει πως «τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα».