Expla-in 02 Μαρτίου 2026, 17:52
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
ΑνάλυσηΕλένη Στεργίου
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Spotlight

Με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ολοκληρώθηκε ένας κύκλος που αφορά τις υποκλοπές πολιτικών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών, εισαγγελέων και κρατικών λειτουργών. Πρόκειται για έναν κύκλο που άνοιξε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έγιναν γνωστές οι παρακολουθήσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του τότε ευρωβουλευτή και υποψήφιου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Η δίκη ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων. Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου βρέθηκαν ένοχοι και το δικαστήριο τους επιδίκασε την ανώτερη των ποινών που είχε το δικαίωμα να επιβάλει. Πέραν αυτού όμως, ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Πως ξεκίνησε;  Το καλοκαίρι του 2022 και οι παραιτήσεις – βόμβα για τις υποκλοπές

Τον Ιούλιο του 2022 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για απόπειρα παγίδευσης του κινητού του. Το ντόμινο των αποκαλύψεων για την υπόθεση οδήγησαν στην παραίτηση του γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και του επικεφαλής της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα.

Η δημοσιογραφική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της ισραηλινής εταιρείας Intellexa και του λογισμικού παρακολούθησης Predator, οι χειριστές του οποίου έβαλαν στο στόχαστρο αρκετούς κοινούς στόχους με την ΕΥΠ. Με απλά λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις, όταν σταματούσε η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ, άρχιζε η παρακολούθηση μέσω Predator.

Η υπόθεση για τις υποκλοπές και η έρευνα

Η έρευνα της υπόθεσης ανατέθηκε σε τρεις εισαγγελείς, ενώ παράλληλες έρευνες διεξήγαγαν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στη δίκη αποδείχθηκε πως η έρευνα της ΕΑΔ ήταν εντελώς προσχηματική, ενώ η ΕΥΠ αρνήθηκε να συνεργαστεί επαρκώς με την ΑΔΑΕ. Με μια απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και η οποία ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής όρισε νέα μέλη στην ΑΔΑΕ, μόλις μία μέρα πριν η αρχή συνεδριάσει για την επιβολή προστίμου στην ΕΥΠ.

Η ΑΔΑΕ, με τη νέα σύνθεσή της, αρνήθηκε να εξετάσει το αίτημα των εισαγγελέων αν οι 92 παρακολουθούμενοι από το Predator, που είχαν εντοπιστεί από έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρακολουθούνταν ταυτόχρονα και από την ΕΥΠ.

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη και ο αντιεισαγγελέας Αχιλλέας Ζήσης

Λίγες μέρες αργότερα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, αφαίρεσε την έρευνα από τους εισαγγελείς και την ανέθεσε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

Την ίδια ώρα, τέθηκε στο αρχείο η πειθαρχική έρευνα για την εισαγγελέα της ΕΥΠ, Βασιλική Βλάχου, η οποία είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Βλάχου ήταν ανάμεσα στη λίστα των παρακολουθούμενων του Predator.

Η έρευνα που διεξήγαγε ο κ. Ζήσης και το πόρισμα που εξέδωσε το καλοκαίρι του 2024 αποδείχθηκαν εξόχως προβληματικά, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρά κενά στη διαδικασία. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με βάση το πόρισμα, έθεσε την υπόθεση της ΕΥΠ στο αρχείο, χωρίς να αναζητήσει πολιτικές ευθύνες, και αποφασίστηκε η δίωξη των Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου, Ταλ Ντίλιαν και Σάρας Αλεξάνδρας Χάμου, που είχαν άμεση σχέση με το Predator.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δίκασε την υπόθεση έπραξε όσα δεν έκανε ο κ. Ζήσης, φέρνοντας ενώπιόν του κομβικούς μάρτυρες και ανακαλύπτοντας νέα, συνταρακτικά στοιχεία για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η έρευνα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν ελλιπέστατη, ενώ η καταδίκη των τεσσάρων με τις ανώτερες ποινές και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου ανοίγουν έναν νέο κύκλο στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, βάζοντας εκ νέου στο κάδρο και άλλα πρόσωπα που είχαν άμεση εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση βάλλει κατά του πρωθυπουργού αλλά και του ανιψιού του, Γρηγόρη Δημητριάδη, θεωρώντας τους ηθικούς αυτουργούς του σκανδάλου.

Η διερεύνηση τώρα αρχίζει….

Μπορεί η δίκη για τις υποκλοπές να τελείωσε, αλλά επί της ουσίας η υπόθεση τώρα… αρχίζει.  Κι αυτό επειδή το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης μαζί με όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας -και μόνο λίγα ή ασήμαντα δεν είναι- στην εισαγγελία Πρωτοδικών. Εκεί δηλαδή που είχε παραπεμφθεί αρχικά και πριν την αποσπάσει από τα χέρια των εισαγγελέων η κα Αδειλίνη με το πρόσχημα της παραγραφής.

Μια απόφαση η οποία οδήγησε στην ανάληψη της έρευνας από τον κ. Ζήση,  ο οποίος εν τέλει παρέδωσε ένα εξαιρετικά προβληματικό πόρισμα. Διότι είχε βγάλει λάδι την ΕΥΠ και δεν έβλεπε πολιτικές ευθύνες στους χειρισμούς της υπόθεσης. Να υπογραμμιστεί ότι κάθε βήμα προς την σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης είναι βήμα πιο κοντά στο να αναδειχτούν οι ευθύνες κυβερνητικών στελεχών και πολιτικών προσώπων.

Το μονομελές πλημμελειοδικείο προχώρησε σε συγκεκριμένες κινήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης, κάλεσε μάρτυρες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο κλητήριο θέσπισμα (με ευθύνη του κ. Ζήση), αναζήτησε στοιχεία από τράπεζες, προχώρησε σε διαδικασίες δηλαδή που δεν όφειλε να κάνει αλλά τις πραγματοποίησε αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της υπόθεσης.

Πρόσωπα γνωστά και… τρίτα πρόσωπα

Στην πρόταση του εισαγγελέα που έκανε αποδεκτή ο πρόεδρος του δικαστηρίου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, Έλληνες και Ισραηλινούς που είχαν άμεση σχέση με την Intellexa και τις υποκλοπές. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο έκανε λόγο γενικότερα για «τρίτα» πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση και τα οποία δεν έλαβαν μέρος στη διαδικασία επειδή ουδέποτε εκλήθησαν από τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση που έτρεξε την έρευνα, όταν αυτή αφαιρέθηκε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών με απόφαση της πρώην εισαγγελέως του Άρειου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη.

Να σημειωθεί πως από το δικαστήριο καταδικάστηκαν οι άνθρωποι που έτρεχαν το σύστημα παρακολούθησης, οι φυσικοί αυτουργοί των υποκλοπών, οι άνθρωποι που είχαν άμεση σχέση με τις εταιρείες που είχαν να κάνουν με τη διαθεση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μένει να ερευνηθεί ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση και πρωτίστως για λογαριασμό τίνος ή ποιων δούλευαν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει κανείς πως οι 4 κατηγορούμενοι είχαν στήσει όλο αυτό το δίκτυο για να.. περνούν την ώρα τους. Εξάλλου όπως σημείωσε και ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης «είχαν πλήρη συνείδηση των όσων έκαναν», συμπληρώνοντας πως σκοπός τους ήταν το κέρδος. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν τους αναγνώρισε ελαφρυντικά, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα ρεπορτάζ του in για τις υποκλοπές εδώ.

