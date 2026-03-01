Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων (Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου) που αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους, συνιστά σαφή αναβάθμιση της υπόθεσης, καθώς, πέραν της διερεύνησης νέων εμπλεκόμενων προσώπων, η διαδικασία ουσιαστικά επανεκκινείται.

Η δίκη για τις υποκλοπές στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων

Η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Οι «ιδιώτες» των υποκλοπών…

Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη επιχείρησε να φωτίσει περαιτέρω την υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό». Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ΕΥΠ και Predator είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τρανή απόδειξη; Το γεγονός ότι 27 άτομα ήταν στόχοι και των δύο μηχανισμών.

<br />

Μεταξύ άλλων: Κωνσταντίνος Φλώρος, Νίκος Ανδρουλάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Μπαρδάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Πηνελόπη Μηνιάτη, Θανάσης Κουκάκης και Λάκης Λαζόπουλος.

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων άφησε πίσω της ένα βαρύ πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα. Το γεγονός ότι 27 πρόσωπα βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και του Predator για την κυβέρνηση είναι σύμπτωση. Για το δικαστήριο όμως όχι.

Για αυτό η υπόθεση και επιστρέφει στην Εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων Predator, ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να καταδικαστούν οι 4 «ιδιώτες» αλλά και να επιστρέψει ο φάκελος στην Δικαιοσύνη για περαιτέρω έρευνα.

«Υπάρχουν δεκάδες αποδεικτικά έγγραφα που συνδέουν τους ιδιώτες με τον επίσημο κρατικό μηχανισμό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Λίγα απ’ αυτά έχουν παρουσιαστεί δημόσια. Τα περισσότερα είναι μες στη δικογραφία και έχουν διαβιβαστεί ήδη στον Εισαγγελέα για περαιτέρω κρίση. Γι’ αυτό θα πω, είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για τους δημοσιολογούντες και για αυτούς οι οποίοι είναι μέλη της κυβέρνησης, να κρατήσουν λίγο απόσταση. Να μη βιαστούνε να αντιμετωπίσουν επικοινωνιακά το ζήτημα ότι αφορά εντυπώσεις» ανέφερε στην Αναστασία Γιάμαλη.

Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος

Αναφορικά με τα άτομα που καταδικάστηκαν είπε: «Ο Φέλιξ Μπίτζιος είναι ένας από τους καταδικασθέντες, ένας άνθρωπος ο οποίος σε πρώτο βαθμό εισέπραξε ποινή 126 ετών και 8 μηνών. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κουμπάρος του έτερου συγκατηγορούμενου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν στην επίδικη περίοδο αναζήτησε να συνεργάζεται με την εταιρεία του έτερου κατηγορούμενου του κυρίου Λαβράνου και όταν αναζήτησε δικηγόρο στην Κύπρο την επίδικη περίοδο, ζήτησε τη βοήθεια του κυρίου Δημητριάδη που εκείνη την περίοδο επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επίσης θέλω να διευκρινίσω ότι ο άνθρωπος αυτός είχε έναν οδηγό, ο οποίος πούλησε εταιρεία του στον κύριο Δημητριάδη. Άρα την επίδικη περίοδο. Άρα δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν άσχετοι ή άγνωστοι ή είχανε μια τυχαία γνωριμία. Θυμίζω, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε υπαχθεί απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στον κύριο Μητσοτάκη το 2019».

<br />

Για τον Γιάννη Λαβράνο είπε: «Είναι ίσως ο μοναδικός πετυχημένος επιχειρηματίας ο οποίος δεν έχει επιχείρηση στο όνομά του. Και το λέω αυτό διότι ο άνθρωπος αυτός, την ίδια περίοδο που ελέγχεται, την ίδια περίοδο αποφασίζει και γίνεται κουμπάρος με τον κύριο Δημητριάδη. Δεν είναι κακό, αλλά την ίδια περίοδο έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το σκάνδαλο των υποκλοπών και επίσης ο κύριος Δημητριάδης εποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ανήκει στο επιτελείο του ανθρώπου, του Πρωθυπουργού που ασκεί την πολιτική εποπτεία, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος προμηθεύει με ασυρμάτους την Ελληνική Αστυνομία. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που καταδικάστηκε τις προηγούμενες ημέρες σε ποινή 126 ετών γιατί παγίδευσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ο ίδιος άνθρωπος του οποίου έχει διατεθεί απ’ την Ελληνική Αστυνομία 24ωρη προστασία.

«Βόμβα» Κουκάκη

Ο Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος και θύμα του Predator, καλεσμένος της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», ήταν αποκαλυπτικός.

«Ο Ταλ Ντίλιαν, στην εκδίκαση της υπόθεσης, ήθελε να αποσυνδέσει την προσωπική του εμπλοκή στην υπόθεση εξηγώντας πως δεν είχε προσωπικό κίνητρο. Σε μια αποστροφή του λόγου μου ανέφερα πως: ‘και στην Ιταλία έγιναν παρακολουθήσεις με το λογισμικό graphite της εταιρείας paragon και όταν έγινε γνωστή η κατάχρηση του λογισμικού η paragon βγήκε ανοιχτά και είπε πως το πούλησε στην ιταλική κυβέρνηση’, ο κ. Ντίλιαν αντέδρασε και είπε” ‘κι εγώ το ίδιο έκανα’. Καταλάβαμε, όσοι βρεθήκαμε στο ακροατήριο, ότι αυτό που έλεγε είναι ότι πούλησε στην ελληνική κυβέρνηση».

<br />

Ο Ζαχαρίας Κεσσές συμπλήρωσε: «Αυτό υπονοήθηκε εντόνως και επικοινωνήθηκε… Όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν» με τον Θανάση Κουκάκη να συμπληρώνει: «Οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν πως αν η εξέλιξη στο εφετείο είναι αντίστοιχη (καταδικαστική) ενδεχομένως ο πελάτης τους να μιλήσει περαιτέρω για τα πραγματικά περιστατικά».

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του σκανδάλου ο Ζαχαρίας Κεσσές έσπευσε να διευκρινίσει: «Δεν μιλάμε απλώς για παρακολούθηση αλλά για παγίδευση των κινητών τους. Το λογισμικό έμπαινε σε λειτουργία και όταν δεν μιλούσαν σε αυτό. Κουβαλούσαν έναν κοριό και όχι απλά ένα κινητό τηλέφωνο».

Η… σιωπή των υπουργών για το σκάνδαλο του Predator

Τα μηνύματα που εστάλησαν σε κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Όλοι ήταν στόχοι του κακόβουλου λογισμικού. Ενημερώθηκαν επίσημα και θεσμικά, όμως κανείς τους δεν πήγε στον εισαγγελέα.

Η επιμόλυνση των κινητών τηλεφώνων μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, αφορούσε πολλούς «γαλάζιους» υπουργούς που βρίσκονταν και βρίσκονται στον πυρήνα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.

Κωστής Χατζηδάκης

«Εννοείται και εγώ, όπως και εσείς και οποιοσδήποτε άλλος, δεν παραιτούμεθα των οποίων νομίμων δικαιωμάτων».

Αυτά έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τότε Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Δεν παραιτήθηκε, αλλά δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση.

Συνολικά ο Κωστής Χατζηδάκης φέρεται να έλαβε πάνω από 6 κακόβουλα μηνύματα μέσω Predator. Μεταξύ άλλων του είχαν σταλεί τα εξής μηνύματα:

«Κωστή, είδες τι βρήκε πάλι για σένα. Έρχονται και άλλα. Όλα μαθαίνονται στο «Εργασίας». Κωστή πάλι ο Σπίνος έκανε τα μαγικά του. Όλα μαθαίνονται στο «Εργασίας». Κωστή σου κάνουν πόλεμο οι δικηγόροι».

Τα μολυσμένα μηνύματα όπως αυτό, αλλά και τα επόμενα που θα δείτε, πάντα περιλάμβαναν και ένα σχετικό link, του οποίου το περιεχόμενο ήταν ανύπαρκτο.

Γιώργος Γεραπετρίτης

«Περιμένοντας τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής η οποία βρίσκεται σήμερα εν κινήσει, δεσμευόμαστε ότι θα αξιολογήσουμε όλες τις προτάσεις και θα επανέλθουμε με ένα συνολικό πλαίσιο»,

Νομοθετικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση όντως υπήρξαν. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης όμως, αν και σύμφωνα με το πόρισμα Μενουδάκου έπεσε θύμα του Predator, δεν προχώρησε σε κάποια νομική ενέργεια. Συνολικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης φέρεται να έλαβε πάνω από 8 κακόβουλα μηνύματα.

«Κοίτα σε τι χρονική στιγμή φέρανε τη δικογραφία του Παππά στη Βουλή. Το νέο νομοσχέδιο Βορίδη για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Γιώργο καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι απαράδεκτο να βγαίνουν οι περιθωριακοί και να γράφουν ότι θα κατέβεις εσύ Α’ Πειραιά».

Μάκης Βορίδης

«Η ενημέρωση που έχω εγώ, επιτρέψτε μου, δεν έχει να κάνει με την προέλευση, με τον αποστολέα. Δεν γνωρίζω αποστολέα. Γνωρίζω ότι δέχτηκε το τηλέφωνό μου μηνύματα κακόβουλου λογισμικού».

Ο πρώην υπουργός είχε αναφερθεί στην παρακολούθησή του μέσω Predator, ωστόσο δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Συνολικά ο Μάκης Βορίδης φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο κακόβουλα μηνύματα.

«Το νέο νομοσχέδιο Βορίδη για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές».

Θάνος Πλεύρης

«Είναι δική μου επιλογή να δράσω σε οποιοδήποτε στάδιο υπάρχει, αναλόγως με την πορεία της επέμβασης. Άρα αυτό θα το κάνω αν εγώ το κρίνω».

Αυτά επισήμανε ο Θάνος Πλεύρης σε σχέση με την παρακολούθησή του. Ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο του Predator τουλάχιστον μία φορά.

«Θάνο καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι απαράδεκτο να βγαίνουν οι περιθωριακοί και να γράφουν ότι δεν θα κατέβεις εσύ Α’ Αθήνας».

Άκης Σκέρτσος

Από την πλευρά του, ο Άκης Σκέρτσος είχε δηλώσει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι παρακολουθείται, τα εξής:

«Εγώ δεν αποδέχομαι ότι με παρακολουθούν, διότι λαμβάνω όλα τα μέτρα ασφαλείας και αυτό δήλωσα και στο συντάκτη του Documento».

Ο ίδιος φέρεται πως βρέθηκε και αυτός στο στόχαστρο του Predator τουλάχιστον δύο φορές.

«Καλημέρα Άκη. Βγήκε πάλι ο Λαζάρου και λέει τα δικά του».

Γιώργος Μυλωνάκης

Μεταξύ των θυμάτων του Predator και το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, την περίοδο που ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Ούτε ο συγκεκριμένος υπουργός έκανε κάποια νομική ενέργεια.

«Είμαι μεταξύ εκείνων που έλαβαν μία επιστολή απ’ την Αρχή. Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, που με γνωστοποιούσε μία σειρά προσπαθειών».

Ο κύριος Μυλωνάκης φέρεται να έχει λάβει τουλάχιστον 10 μηνύματα μέσω Predator.

«Υπουργέ κοίτα τα χάλια μας στη Θεσσαλονίκη. Μαζέψτε τον γιατί λέει ό,τι να ‘ναι στη Βουλή. Έχει σχέση εξάρτησης με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

Νίκη Κεραμέως

Όσον αφορά τη Νίκη Κεραμέως, η ίδια έλεγε για την εμπλοκή του ονόματός της στους στόχους του Predator τα εξής:

«Εγώ διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα, εφόσον με αφορούσε κιόλας, και πρέπει να σας πω ότι δεν είδα ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νίκη Κεραμέως κατά το πόρισμα Μενουδάκου έχει σταλεί τουλάχιστον ένα μήνυμα μέσω Predator.

«Νίκη μας εκθέτουν όλους με αυτά που κάνουν».

Άδωνις Γεωργιάδης

Από τη λίστα των στόχων του Predator, δεν έλειπε ούτε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Υπουργέ κοίτα τα χάλια μας στη Θεσσαλονίκη». «Υπουργέ έχουμε αγανακτήσει στη Θεσσαλονίκη. Κανένας δε λέει για την κακοκαιρία των Ηνωμένων Πολιτειών και για τα 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Εκμεταλλευτείτε το επικοινωνιακά για να μη λένε μόνο για εμάς. Κοιτάξτε πώς το αναφέρουν στις ειδήσεις», ήταν τα δύο μηνύματα που του στάλθηκαν.

Κανείς από τα κυβερνητικά στελέχη και τους υπουργούς της κυβέρνησης δεν προχώρησε σε κάποια νομική ενέργεια προκειμένου να διασταυρώσει το τι ακριβώς έχει συμβεί, παρόλο που τους γνωστοποιήθηκε ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο.