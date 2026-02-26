Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η δίκη για τις υποκλοπές στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων. Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου βρέθηκαν ένοχοι και το δικαστήριο τους επιδίκασε την ανώτερη των ποινών που είχε το δικαίωμα να επιβάλει. Πέραν αυτού όμως, ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Πρόσωπα γνωστά και… τρίτα πρόσωπα

Στην πρόταση του εισαγγελέα που έκανε αποδεκτή ο πρόεδρος του δικαστηρίου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, Έλληνες και Ισραηλινούς που είχαν άμεση σχέση με την Intellexa και τις υποκλοπές. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο έκανε λόγο γενικότερα για «τρίτα» πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση και τα οποία δεν έλαβαν μέρος στη διαδικασία επειδή ουδέποτε εκλήθησαν από τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση που έτρεξε την έρευνα, όταν αυτή αφαιρέθηκε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών με απόφαση της πρώην εισαγγελέως του Άρειου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη.

Εδώ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από το δικαστήριο καταδικάστηκαν οι άνθρωποι που έτρεχαν το σύστημα παρακολούθησης, οι φυσικοί αυτουργοί των υποκλοπών, οι άνθρωποι που είχαν άμεση σχέση με τις εταιρείες που είχαν να κάνουν με τη διαθεση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μένει να ερευνηθεί ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση και πρωτίστως για λογαριασμό τίνος ή ποιων δούλευαν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει κανείς πως οι 4 κατηγορούμενοι είχαν στήσει όλο αυτό το δίκτυο για να.. περνούν την ώρα τους. Εξάλλου όπως σημείωσε και ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης «είχαν πλήρη συνείδηση των όσων έκαναν», συμπληρώνοντας πως σκοπός τους ήταν το κέρδος. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν τους αναγνώρισε ελαφρυντικά, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Στο επίκεντρο ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Ποια μπορεί να είναι τα επιπλέον πρόσωπα που ο ρόλος τους ενδεχομένως χρήζει επιπλέον διερεύνησης; Σε πηγαδάκια δικηγόρων, δημοσιογράφων και λοιπών παριστάμενων μετά το πέρας της δίκης, ακούστηκε ουκ ολίγες φορές το όνομα «Γρηγόρης Δημητριάδης». Εν συνεχεία σε αυτό αναφέρθηκαν ανοιχτά σε δηλώσεις τους, τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τη σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το όνομα του πρωθυπουργικού ανιψιού συνοδευόταν από εκείνο του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ανάληψης της εξουσίας από τη ΝΔ πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι ο κ. Μητσοτάκης ενώ για ένα διάστημα (και πριν την αποπομπή-παραίτησή του) συνδετικός κρίκος του πρωθυπουργικού γραφείου με την ΕΥΠ ήταν ο κ. Δημητριάδης εκ της ιδιότητάς του ως γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού.

Παραδόξως ο κ. Δημητριάδης -όπως και άλλοι κομβικοί μάρτυρες- ουδέποτε κλήθηκαν από τον κ. Ζήση όταν ο τελευταίος έτρεχε την έρευνα για τις υποκλοπές. Η μοναδική παρουσία του ήταν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής όταν και επικαλέστηκε ουκ ολίγες φορές το «απόρρητο» προκειμένου να μην απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Σε όσες ερωτήσεις είχε απαντήσει είχε αρνηθεί κάθε σχέση με την Krikel, την Intellexa, τους κατηγορούμενους και πως ουδέποτε η κυβέρνηση είχε ανάμειξη με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας όμως υπήρξαν μάρτυρες που αναφέρθηκαν εκτενώς στον ρόλο του κ. Δημητριάδη, ενώ αξίζει να τονιστεί η κουμπαριά του με τον έναν εκ των κατηγορουμένων, τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο. Σημειώνεται πως έρευνα των Reporters United που είχε δημοσιευθεί στην «Εφημερίδα των Συντακτών» είχε αναδείξει τη σχέση Λαβράνου-Δημητριάδη σχεδόν από την πρώτη στιγμή που εξελέγη η ΝΔ.

Κάπου εδώ αξίζει επίσης να θυμίσουμε ότι ο κ. Δημητριάδης από τότε που οδηγήθηκε σε παραίτηση από το Μαξίμου επιδόθηκε σε ένα απίστευτο ράλι εξωδίκων και slapp αγωγών εις βάρος δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης που έκαναν το… έγκλημα να αναφέρουν το όνομά του σε συνάρτηση με τις υποκλοπές της ΕΥΠ και του Predator. Λες και δεν είχε θέση ευθύνης, λες και βρισκόταν άλλος στη θέση του όταν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη, τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη κλπ.

Η διερεύνηση τώρα αρχίζει….

Μπορεί η δίκη για τις υποκλοπές να τελείωσε, αλλά επί της ουσίας η υπόθεση τώρα… αρχίζει. Κι αυτό επειδή το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης μαζί με όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας -και μόνο λίγα ή ασήμαντα δεν είναι- στην εισαγγελία Πρωτοδικών. Εκεί δηλαδή που είχε παραπεμφθεί αρχικά και πριν την αποσπάσει από τα χέρια των εισαγγελέων η κα Αδειλίνη με το πρόσχημα της παραγραφής. Μια απόφαση που όπως έχουμε ήδη αναφέρει οδήγησε στην ανάληψη της έρευνας από τον κ. Ζήση ο οποίος και εν τέλει παρέδωσε ένα εξαιρετικά προβληματικό πόρισμα που έβγαλε λάδι την ΕΥΠ και δεν έβλεπε πολιτικές ευθύνες στους χειρισμούς της υπόθεσης. Και εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι κάθε βήμα προς την σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης είναι βήμα πιο κοντά στο να αναδειχτούν οι ευθύνες κυβερνητικών στελεχών και πολιτικών προσώπων.

Το μονομελές πλημμελειοδικείο προχώρησε σε συγκεκριμένες κινήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης, κάλεσε μάρτυρες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο κλητήριο θέσπισμα (με ευθύνη του κ. Ζήση), αναζήτησε στοιχεία από τράπεζες, προχώρησε σε διαδικασίες δηλαδή που δεν όφειλε να κάνει αλλά τις πραγματοποίησε αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της υπόθεσης.

Υποκλοπές και «λαβράκια»

Και δικαιώθηκε γιατί έβγαλε λαβράκια. Αποδείχθηκε η ψευδορκία του «χασάπη» Αιμίλιου Κοσμίδη από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου πληρώθηκαν σειρά sms που στάλθηκαν σε στόχους του Predator. Αποδείχθηκε η σχέση του με έτερο πρόσωπο της υπόθεσης που φαίνεται πως εργαζόταν για λογαριασμό τη ΕΥΠ και που ο κ. Ζήσης ουδέποτε ερεύνησε, αντιθέτως, έβαλε την υπόθεση στο αρχείο!

Ομοίως στη δίκη αποδείχθηκε η ψευδορκία του στενού συνεργάτη του Γιάννη Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα, όπως επίσης ιδιαίτερη σημασία είχε η ομολογία του μάρτυρα Σταμάτη Τρίμπαλη, πως αποτέλεσε τον «αχυράνθρωπο» του Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel. Είναι ο άνθρωπος που ομολόγησε πως όσα κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής δεν ήταν τίποτε άλλο από «στημένες» ερωτήσεις και απαντήσεις που του δόθηκαν έτοιμες και του έγιναν από βουλευτές της ΝΔ. Αξίζει να τονιστεί εδώ ότι οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν διαψεύσει τα όσα είπε ο μάρτυρας ούτε έχουν κινηθεί δικαστικά εναντίον του.

Αποδείχθηκε πως η γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου, η Λίνα Κατσούδα (καθ’ ομολογία της) ήταν εκείνη που πήρε τις αιτήσεις εξαγωγής σε τρίτες χώρες του Predator από το αφεντικό της και τις έστειλε στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο και ανταποκρίθηκε. Και όμως, ο τότε γραμματέας του υπουργείου κ. Σμυρλής ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει, αντιθέτως μετακόμισε άρον, άρον στα κεντρικά της ΝΔ!

Κατά συνέπεια εισαγγελέας και πρόεδρος του πλημμελειοδικείου όχι απλώς έκαναν καλά τη δουλειά τους, αλλά εξέθεσαν τους ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς που έχοντας όλα τα ανακριτικά μέσα στη διάθεσή τους δεν κατάφεραν να κάνουν τα πράγματα που κατάφερε ένα μονομελές πρωτοδικείο στη διαδικασία του ακροατηρίου.

Ποιοι δεν κινήθηκαν

Ήταν πραγματικά συγκλονιστική η στιγμή όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου κάνοντας έναν απολογισμό, αναφέρθηκε στον αριθμό των προσώπων που έκαναν εγκλήσεις εις βάρος των κατηγορούμενων και σ’ εκείνους που δεν έκαναν τίποτε. Σε σύνολο 87 περιπτώσεων που ελέγχθηκαν οι εγκαλούντες ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών. Όλοι οι υπόλοιποι, μεταξύ άλλων υπουργοί της κυβέρνησης της ΝΔ, πρώην επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, μεγαλοδημοσιογράφοι, η εισαγγελέας της ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου (που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις των Ανδρουλάκη, Κουκάκη κλπ.), ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης κλπ. ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν να κινηθούν δικαστικά εις βάρος εκείνων που τους παρακολουθούσαν.

Έπειτα απ’ αυτό, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για ποιους λόγους η σημερινή απόφαση είναι σημαντική και γιατί η συνέχεια της υπόθεσης και η περαιτέρω και ουσιαστική διερεύνησή της οφείλει να συμβαδίζει με την ίδια την Ιστορία…