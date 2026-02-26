Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

«Η απόφαση αυτή είναι μια τεράστια ήττα της ΝΔ και της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, με την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων και τη διαβίβαση της δικογραφίας για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, κατά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ίδιο ζήτημα, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση της σημερινής δικασίμου. «Θα ζητήσουμε τη διεξαγωγή προ ημερησίας στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και να απολογηθεί. Θα καταθέσουμε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με βάση τα νέα στοιχεία. Η κατάθεση του αιτήματός μας θα γίνει όταν καθαρογραφεί η δικαστική απόφαση, για αυτό ζητώ την επιτάχυνσή της», είπε.

«Η νέα εξεταστική επιτροπή θέλουμε να φωτίσει τις πτυχές των υποκλοπών που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο» σημείωσε ακόμη, ερωτηθείς για την αποκάλυψη του in σχετικά με τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

Ο κ. Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του, κάνοντας λόγο για τεράστια ήττα της κυβέρνησης μετά τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. «Είναι μια απόφαση σταθμός. Αποτελεί νίκη και δικαίωση, από τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου. Η απόφαση αυτή είναι μια τεράστια ήττα της ΝΔ και της κυβέρνησης. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο που δέχθηκα και δεχθήκαμε, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά πετύχαμε μια ακόμη νίκη σε αυτή την υπόθεση», υπογράμμισε.

«Όλοι θα λογοδοτήσουν, ακόμη και οι Μητσοτάκης, Δημητριάδης»

Συνέχισε λέγοντας πως «αποδεικνύεται ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο στον χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι τέλους. Πρώτα ακυρώθηκε στο ΣτΕ ο νόμος Τσιάρα, τώρα ήρθε ακόμη μια νίκη, μπροστά έχουμε το ΕΔΔΑ. Ο αγώνας συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, όλοι θα λογοδοτήσουν, ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Δημητριάδη».

Ευχαρίστησε ακολούθως τους συνηγόρους του, Χρήστο Κακλαμάνη, Φλώρα Ταμπάκη, Μανώλη Βελεργάκη, Νίκο Αλιβιζάτο, αλλά και τον δημοσιογράφο θύμα των παρακολουθήσεων, Θανάση Κουκάκη.

«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Χρήστο Κακλαμάνη, τη Φλώρα Ταμπάκη, τον Μανώλη Βελεργάκη, τον Νίκο Αλιβιζάτο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ένα θύμα του νοσηρού παρακράτους, τον Θανάση Κουκάκη, που έδωσε μεγάλο αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Η απόφαση εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν κινείται με πολιτικά κριτήρια αλλά με αξίες που κάνουν τη στάση της ακλόνητη. Ο αγώνας δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά για το Κράτος Δικαίου και πάνω από όλα για την πατρίδα μας. Ποτέ κανένας μας δεν θα διανοηθεί να οργανώσει τέτοιες πρακτικές σκοτεινές, παρακρατικές και επιζήμιες για την πατρίδα μας», τόνισε.

Ερωτηθείς αν θα πει κάτι για τον κ. Μητσοτάκη στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε σχετικά με τ ενεργειακά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «προφανέστατα θα θέσω και το ζήτημα (σ.σ. των υποκλοπών). Η απόφαση αλλάζει την ατζέντα. Για αυτό ζητάμε προ ημερησίας στη Βουλή, για να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα.

Για την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε πως «ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας. Με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι το σεβάστηκαν όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους. Δεν το σεβάστηκε. Θέλω να πω ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Είχαμε ακούσει διάφορα για τον νομικό μας ισχυρισμό. Αν είχα ακούσει άλλους και όχι τους δικηγόρους μου, η ΝΔ θα είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση αυτή».

Για τους λόγους παρακολούθησής του

Για όσους άσκησαν κριτική για τον χειρισμό της υπόθεσης, όπως η Μαρία Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «η σημερινή απόφαση είναι προϊόν των χειρισμών μας νομικά. Έφερε αποτελέσματα, πανηγυρίζουν άνθρωποι που μας ασκούσαν κριτική για τους χειρισμούς μας. Ο αγώνας είναι μοναχικός. Δεν ξες αν θα φέρει αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή που με ενημέρωσε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Για αυτό πρέπει ο κάθε Έλληνας να καταλάβει ότι δεν είναι επί μέρους υπόθεση».

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «εξ’ αρχής έχω εκτίμηση για αυτό που έγινε. Δεν περιμένω κάποια ενημέρωση, δεν περιμένω κάποιο χαρτί για να συνεχίσω τον αγώνα μου. Σε παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για να γίνεις πρόεδρος και σταματούν δύο μέρες αφού εκλεχθείς πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ».

«Ο Μητσοτάκης το παίζει φιλελεύθερος και αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου»

Για την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «το θέμα της απόφασης που αφορά το ΣτΕ δεν αφορά τη σημερινή απόφαση, αλλά αφορά το ΕΔΔΑ που ζητά να συμμορφωθεί το κράτος. Ζητά από το πρωθυπουργό να εφαρμόσει μια απόφαση που αρνείται να την εφαρμόσει. Ο Μητσοτάκης το παίζει φιλελεύθερος και αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Αυτά δεν τιμούν τη χώρα μας».

«Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε όσοι οργάνωσαν το παρακράτος, ούτε εκείνοι που δεν έπραξαν κάτι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης για όσα πολιτικά πρόσωπα δεν προσέφυγαν κατά της παρακολούθησής τους.

Στο πάνελ, δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη, βρέθηκαν οι συνήγοροί του στη δίκη για τις υποκλοπές, Χρήστος Κακλαμάνης και Φλώρα Ταμπάκη, ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στην προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, Μανώλης Βελεργάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Τσουκαλάς, ανέφερε πως «η απόφαση έκρινε ενόχους τους κατηγορουμένους. Είναι μια σημαντική στιγμή για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη».

«Τα δύο από τα τρία της καταδίκης τελούνται κατά συρροή, για αυτό βλέπετε τη συνολική ποινή στα 126 έτη. Τα εκτιτέα είναι τα οκτώ. Οι ευρύτερες συνέπειες της απόφασης είναι πάρα πολλές. Το δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση που δεν είχε διερευνήσει η δικαιοσύνη με τον κ. Ζήση. Στέλνει την ήδη υπάρχουσα υπόθεση να ερευνηθεί για κατασκοπεία. Η υπόθεση ξανά ανοίγει, περιμένουμε την ακριβής διατύπωση», υπογράμμισε από την πλευρά του ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών, Χρήστος Κακλαμάνης, εξειδικεύοντας τη σημερινή απόφαση.

Ο Μανώλης Βελεργάκης, παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απήντησε στα ερωτήματα του ΕΔΔΑ (θυμηθείτε το ρεπορτάζ του in εδώ) και, πλέον, αναμένεται η απάντηση από πλευράς του κ. Ανδρουλάκη έως τις 7 Απριλίου.