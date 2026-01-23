Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

Στη δημοσιότητα φέρνει το in τις «προσυνεννοημένες», σύμφωνα με όσα κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές ο Σταμάτης Τρίμπαλης, ερωτήσεις τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά την απόρρητη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

Οι ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής απευθύνονταν στον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος την επίμαχη περίοδο εμφανιζόταν ως διαχειριστής της εταιρείας Krikel και δήλωνε ιδιοκτήτης από το 2017. Ωστόσο, στην κατάθεσή του στο δικαστήριο υποστήριξε ότι στην πράξη λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, υποδεικνύοντας ως πραγματικό ιδιοκτήτη τον Γιάννη Λαβράνο, επιχειρηματία και κατηγορούμενο στην ίδια δίκη για τις υποκλοπές.

Παράλληλα, όπως κατέθεσε, παραδέχθηκε ότι είπε εν γνώσει του ψέματα ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Είχε αρνηθεί -μεταξύ άλλων- ότι γνώριζε τους κ.κ. Λαβράνο και Μπίτζιο, παρότι και οι δύο συνδέονταν με την Krikel, της οποίας ο ίδιος ήταν, στα χαρτιά, διαχειριστής. Επιπλέον, υποστήριξε ότι είχε συναντηθεί με τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη επί ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Τόσκα, γεγονός που δεν είχε συμβεί ποτέ.

«Είχα την ελπίδα ότι θα γλιτώσω από όλα αυτά. Ότι αυτοί θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να με γλιτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προέβη στους συγκεκριμένους ψευδείς ισχυρισμούς στην εξεταστική επιτροπή. Σημειώνεται ότι η κατάθεσή του στην εξεταστική δόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

«Η δύναμη των ανθρώπων φάνηκε στην εξεταστική, μου έδωσαν ερωτήσεις που θα γίνονταν»

Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Τρίμπαλης κατέθεσε ότι ο Γιάννης Λαβράνος και ο Σωτήρης Ντάλλας -δεξί του χέρι και τεχνικός της Krikel- του είχαν δώσει εκ των προτέρων κάποιες ερωτήσεις που θα γινόντουσαν στην εξεταστική, οι οποίες ήταν ακριβώς οι ίδιες στην εξεταστική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η δύναμη αυτών των ανθρώπων φάνηκε γιατί πριν την εξεταστική για παράδειγμα μου δώσανε κάποιες ερωτήσεις που θα γίνονταν στην εξεταστική, οι οποίες ήταν ακριβώς οι ίδιες στην εξεταστική». Ακολούθως, ερωτηθείς από ποιο κόμμα προέρχονταν οι ερωτήσεις που έγιναν, απάντησε δις «περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία».

Ειδικότερα, σε μήνυμα του κ. Τρίμπαλη με τον κ. Ντάλλα, μία μέρα πριν την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, ο δεύτερος φέρεται να του προωθεί έγγραφα με ερωτήσεις σχετικά με την επερχόμενη εξεταστική επιτροπή.

«Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν φοβόμαστε τίποτα»

Παράλληλα, ο τότε διαχειριστής της Krikel κατά την κατάθεσή του στη δίκη των υποκλοπών είχε τονίσει πως «θυμάμαι τον Ντάλλα συγκεκριμένα να λέει ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Και άκουσα και τον Λαβράνο να το λέει αυτό». Το συγκεκριμένο γεγονός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονόματα, επιβεβαίωσε και η ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου και πρώην εργαζόμενη της Krikel, Λίνα Κατσούδα.

Ο κ. Τρίμπαλης τόνισε επίσης ότι, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δέχθηκε επικοινωνία από το δεξί χέρι του κ. Λαβράνου. «Βγήκα από τη Βουλή και μου λέει ο Ντάλλας, δεν θυμάμαι πήρε τηλέφωνο ή μήνυμα, δεν θυμάμαι τώρα. Μου λέει ναι ναι το μάθαμε ότι τα πας καλά», τόνισε ότι του είπε. Επ’ ακριβώς, ο κ. Ντάλλας επικοινώνησε με τον κ. Τρίμπαλη στις 16:58 μέσω μηνυμάτων, τα οποία εισφέρθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές, λέγοντάς του ότι «η γενική ενημέρωση είναι ότι πήγες πολύ καλά», στοιχείο που καταδεικνύει τη διαρκή ενημέρωση των σκιωδών διαχειριστών της Krikel από συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Τις ερωτήσεις υπέβαλαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: ο νυν υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μέχρι σήμερα, κανένας από τους τρεις δεν έχει απαντήσει δημόσια στους ισχυρισμούς του κ. Τρίμπαλη περί «στημένων» ερωτήσεων, παρότι η επίμαχη κατάθεση δόθηκε πριν από δύο μήνες, στις 21 Νοεμβρίου 2025.

Τον κύκλο των ερωτήσεων άνοιξε -ως είθισται στις εξεταστικές επιτροπές- ο τότε πρόεδρος της επιτροπής και νυν υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ζητώντας από τον Σταμάτη Τρίμπαλη στοιχεία για τους μετόχους της Krikel, την επαγγελματική του ιδιότητα και τη σχέση του με την εταιρεία.

Η οδηγία από Λαβράνο – Ντάλλα για συνάντηση με τον Τόσκα που δεν συνέβη ποτέ και οι ερωτήσεις Τσαβδαρίδη

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο εισηγητής της ΝΔ, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος επικεντρώθηκε στις συμβάσεις της Krikel με το ελληνικό Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προμήθευσε την ΕΛ.ΑΣ. με το σύστημα επικοινωνιών TETRA και υπέγραψε συνολικά επτά συμβάσεις με το Δημόσιο, εκ των οποίων οι έξι ήταν απόρρητες. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης εστίασε ειδικά στην πρώτη σύμβαση, επιχειρώντας να αναδείξει ότι αυτή υπεγράφη επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη θητεία του Νίκου Τόσκα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τρίμπαλης δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή πως ήταν ιδιοκτήτης της Krikel και της Eneross από το 2017, ισχυρισμό τον οποίο αναίρεσε στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Παράλληλα, κατέθεσε ότι μία από τις οδηγίες που είχε λάβει από τους κ.κ. Λαβράνο και Ντάλλα ήταν να ισχυριστεί πως είχε συναντηθεί με τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνέβη ποτέ. «Μια από τις οδηγίες που είχα πάρει από Λαβράνο και Ντάλλα ήταν να πω ότι έχω συναντηθεί με τον Τόσκα. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τρίμπαλης δεν είχε καμία σχέση με την Eneross, καθώς όταν παραιτήθηκε από την Krikel τον Απρίλιο του 2024, στα έγγραφα που έστειλε σε εφορία και ΕΦΚΑ κοινοποιούσε την απόφασή του και στην Eneross, την εταιρεία που υποστήριζε ότι ο ίδιος δημιούργησε. Μάλιστα, ρεπορτάζ του Inside Story αναδείκνυε ότι η Eneross έχει διαγραφεί ως εταιρεία από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2022, όπως προκύπτει από αναζήτηση στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.

Χωρίς ερωτήσεις η ΝΔ για τους Λαβράνο και Μπίτζιο

Παράλληλα, στην εξεταστική επιτροπή δήλωσε, έπειτα από ερώτηση του Δημήτρη Τζανακόπουλου (βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ), ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Γιάννη Λαβράνο, γεγονός που αναίρεσε μεταγενέστερα και προσκόμισε σχετικά στοιχεία στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές.

Παράλληλα, σύμφωνα με συμμετέχοντες στη διαδικασία που μίλησαν στο in, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούσε η αποφυγή αναφορών βουλευτών της ΝΔ στους επιχειρηματίες, όπως τους κ.κ. Λαβράνο και Μπίτζιο, που δικάζονται για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Οι ερωτήσεις Τσαβδαρίδη στον Τρίμπαλη:

«Η εταιρεία σας έχει υπογράψει συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο;

Με την ελληνική αστυνομία μάλιστα πότε υπογράφτηκε η πρώτη σύμβαση;

Και μάλιστα η πρώτη νομίζω ότι δεν είναι απόρρητη, αν θυμάμαι καλά.

Πότε υπογράφτηκε η πρώτη σύμβαση μεταξύ Krikel και Ελληνικής Αστυνομίας;

Ποιος ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο;

Και μια τελευταία ερώτηση δεν θα σας κρατήσω πολύ. Πείτε μου λίγο: Προμήθευσε ποτέ -με αυτές τις συμβάσεις που είπατε οποίες συμβάσεις από το 2018 και μέχρι σήμερα όσες υπήρξαν- την Ελληνική Αστυνομία ή άλλο φορέα του δημοσίου, εκτός από την Ελληνική Αστυνομία είχατε υπογράψει καμία σύμβαση;

Όχι μόνο με την ελληνική αστυνομία από το 2018 και μετά;

Ωραία. Οι επόμενες συμβάσεις που υπογράψατε μετά την πρώτη που είπατε το 2018, ήταν αυτόνομες συμβάσεις ή παρακολουθηματικές συμβάσεις της πρώτης σύμβασης;

Επειδή εδώ αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, η κ. Ρογκάκου η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μας είπε ότι έχετε υπογράψει αν θυμάμαι καλά επτά συμβάσεις; Οι οποίες αν θυμάμαι καλά το λέω με επιφύλαξη ήταν παρακολουθηματικές της πρώτης, όλες οι υπόλοιπες δηλαδή;

Παρακολουθηματικές της πρώτης;

Μια και έξι. Ωραία και κάτι τελευταίο με όλες αυτές τις συμβάσεις τις συνολικά επτά που μας είπατε έχετε προμηθεύσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία με κακόβουλο λογισμικό τύπου Predator;

Τι αφορούσαν μπορείτε να μας πείτε; Είναι ενδοεπικοινωνιακά έτσι μηχανήματα που επιτρέπουν στην Ελληνική Αστυνομία να συνεννοούνται μεταξύ των στελεχών της;».

Η επιμονή Μαρκόπουλου στο σύστημα TETRA και το «πρόβλημα στο μεταναστευτικό»

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο βουλευτής Β’ Πειραιώς και πρόεδρος της επόμενης εξεταστικής επιτροπής που διεξήχθη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο ίδιος επικεντρώθηκε στις συμβάσεις της Krikel για το σύστημα TETRA.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση αφορούσε την επέκταση του TETRA στον Έβρο και το Ανατολικό Αιγαίο, συνολικής αξίας -με ΦΠΑ- 9.249.845,37 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να συνδέσει τα γεγονότα στον Έβρο, που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020, με τη σύμβαση επέκτασης που υπογράφηκε δεκατέσσερις μήνες αργότερα, στις 6 Απριλίου 2021. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη σύμβαση καταβλήθηκε στην εταιρεία προκαταβολή ύψους 3.729.776,36 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της αξίας προ ΦΠΑ.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι «η σύμβαση του Απριλίου του 2020 ήταν λίγο μετά τα γεγονότα στον Έβρο και τα ευρύτερα προβλήματα με το μεταναστευτικό. Υπήρχε δηλαδή μια κάπως επείγουσα διαδικασία λόγω των μεταναστευτικών ροών; Είχε να κάνει το έργο με αυτό; Υπήρχε μια διαδικασία γύρω από το μεταναστευτικό; (…) Δικαιολογεί αυτό το γεγονός λοιπόν ότι κάποια πράγματα επισπεύθηκαν και στο επίπεδο των προμηθειών, άρα ενδεχομένως και της αναγκαίας προκαταβολής για να πάρετε κάποια πράγματα εσείς; Η πίεση που υπήρχε από το πρόβλημα το μεταναστευτικό;», με τον Σταμάτη Τρίμπαλη να απαντά «βεβαίως, από όσο γνωρίζω υπήρχε και απόφαση».

Σημειώνεται ότι στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές, ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ανέφερε ότι στις δημόσιες συμβάσεις οι εταιρείες λαμβάνουν, κατά κανόνα, «προκαταβολή 20-25%». Σε ερώτηση της συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Αρτεμησίας Παπαδάκη, πρόσθεσε ότι το ποσοστό «έφτασε τόσο ψηλά λόγω του μεγέθους του έργου».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο κ. Τσουβάλας συνδέεται με τον Γιάννη Λαβράνο και, σύμφωνα με τον μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές και δημοσιογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή», Γιάννη Σουλιώτη, «είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στο σύστημα TETRA».

Οι ερωτήσεις του Μαρκόπουλου:

«Επειδή ακούστηκε ότι με 1.000 ευρώ πήρατε έργο εκατομμυρίων. Το 1.000 ευρώ αφορούν την Eneross απ’ ό,τι κατάλαβα. Το έργο το έχει η Krikel, είναι διαφορετική αν δεν κάνω λάθος νομική μορφή, έτσι δεν είναι;

Αυτό γιατί είπε κάτι ο κ. Κατρούγκαλος σχετικά με τους τίτλους. Για να μην πούμε και εμείς ότι με 1.000 ευρώ πήρε έργο εκατομμυρίων.

Το λέω για τους τίτλους. Η Eneross είναι διαφορετική εταιρεία συμμετοχών. Η Krikel είναι ξεχωριστή νομική μορφή που πήρε το έργο, για να το αποσαφηνίσουμε.

Και κάτι τελευταίο και δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Η σύμβαση του Απριλίου του 2020 ήταν λίγο μετά τα γεγονότα στον Έβρο και τα ευρύτερα προβλήματα με το μεταναστευτικό. Υπήρχε δηλαδή μια κάπως επείγουσα διαδικασία λόγω των μεταναστευτικών ροών; Είχε να κάνει το έργο με αυτό; Υπήρχε μια διαδικασία γύρω από το μεταναστευτικό; Ποτέ μας είπατε κάτι για Αιγαίο κλπ και τεκμαίρω ότι μάλλον έχει κάποια σχέση με το μεταναστευτικό και την πίεση. Άρα υπήρχε μια επείγουσα διαδικασία. Δικαιολογεί αυτό το γεγονός λοιπόν ότι κάποια πράγματα επισπεύθηκαν και στο επίπεδο των προμηθειών, άρα ενδεχομένως και της αναγκαίας προκαταβολής για να πάρετε κάποια πράγματα εσείς; Η πίεση που υπήρχε από το πρόβλημα το μεταναστευτικό;».

Το κεφάλαιο της Eneross στο επίκεντρο της Μάνης Παπαδημήτριου

Τελευταία από πλευράς Νέας Δημοκρατίας τον λόγο έλαβε η βουλευτής Πιερίας και πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, απευθύνοντας ερωτήσεις γύρω από το κεφάλαιο έναρξης της Eneross.

Οι ερωτήσεις της Μάνης Παπαδημητρίου:

«Ευχαριστώ πολύ κ. πρόεδρε. Κύριε μάρτυς επειδή διατυπώθηκε πάρα πολλές φορές προς εσάς το ερώτημα σχετικά με το κεφάλαιο έναρξης της εταιρείας σας. Βέβαια εμείς ξέρουμε τουλάχιστον οι νομικοί ότι μία ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί και με 1 ευρώ ακόμη, όπως επίσης γνωρίζουμε ότι μια κοινοπραξία ανέγερσης οικοδομής για παράδειγμα, επίσης μπορεί να έχει ελάχιστο κεφάλαιο. Αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα κατά την έναρξή σας όσον αφορά το κεφάλαιο, δεν θα σας το είχαν πει οι οικονομικοί σας σύμβουλοι;

Η εταιρεία σας είναι ΙΚΕ κεφαλαιουχική εταιρεία που σημαίνει ότι κάθε χρόνο συντάσσεται και υποβάλλει τις οικονομικές της καταστάσεις -δηλαδή ισολογισμό, έκθεση πεπραγμένων- στη δημοσιότητα και μάλιστα ευρεία δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ στο ΦΕΚ σωστά;».

Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς ΝΔ, μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ήταν οι βουλευτές Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης, Σταύρος Κελέτσης, Μαρία Κεφάλα, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Κυρανάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Χριστόφορος Μπουστικάκης, Έλενα Ράπτη, Βασίλης Σπανάκης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Ιάσων Φωτήλας, Τάσος Χατζηβασιλείου.