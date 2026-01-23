Στις αποκαλύψεις του in για τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, αναφέρθηκε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για «δυσωδία».

Το in έφερε στη δημοσιότητα τις «προσυνεννοημένες», σύμφωνα με όσα κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές ο Σταμάτης Τρίμπαλης, ερωτήσεις τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά την απόρρητη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

Οι ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής απευθύνονταν στον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος την επίμαχη περίοδο εμφανιζόταν ως διαχειριστής της εταιρείας Krikel και δήλωνε ιδιοκτήτης από το 2017. Ωστόσο, στην κατάθεσή του στο δικαστήριο υποστήριξε ότι στην πράξη λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, υποδεικνύοντας ως πραγματικό ιδιοκτήτη τον Γιάννη Λαβράνο, επιχειρηματία και κατηγορούμενο στην ίδια δίκη για τις υποκλοπές.

Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Τρίμπαλης κατέθεσε ότι ο Γιάννης Λαβράνος και ο Σωτήρης Ντάλλας -δεξί του χέρι και τεχνικός της Krikel- του είχαν δώσει εκ των προτέρων κάποιες ερωτήσεις που θα γινόντουσαν στην εξεταστική, οι οποίες όπως αποδείχθηκε ήταν ακριβώς οι ίδιες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr αποκαλύπτει ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις προς τον κ. Τρίμπαλη, «αχυράνθρωπο» της εταιρείας Krikel που συνδέεται με το predator, όταν εκείνος κατέθεσε ενώπιον τους στην εξεταστική επιτροπή» αναφέρει αρχικά το ΠΑΣΟΚ.

Δύο μήνες ένοχης σιωπής πέρασαν από τα όσα φοβερά κατέθεσε ο κ. Τρίμπαλης στη δίκη για τη χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής. Σήμερα δημοσιεύονται τα μηνύματα με τις ερωτήσεις που πήρε ο μάρτυρας στο κινητό του 24 ώρες πριν περάσει το κατώφλι της Βουλής αλλά και ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις χρησιμοποίησαν» συμπληρώνει.

Καταλήγοντας το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται: «Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα; Πόση ακόμη δυσωδία θα αναδυθεί από τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;».