Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Ως έχοντα το γενικό πρόσταγμα στην Krikel περιέγραψε τον Γιάννη Λαβράνο η Ευαγγελία (Λίνα) Κατσούδα, άλλοτε προσωπική γραμματέας του Φέλιξ Μπίτζιου επί τουλάχιστον δέκα χρόνια, κατά την κατάθεσή της στην 26η δικάσιμο της δίκης των υποκλοπών, που διεξάγεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η κ. Κατσούδα κατέρριψε με την κατάθεσή της την υπερασπιστική γραμμή του κουμπάρου του Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννη Λαβράνου, σύμφωνα με την οποία δεν είχε καμία σχέση με την Krikel, καθώς και την κατάθεση του Σωτήρη Ντάλλα (που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου), ο οποίος επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει, με κάθε τρόπο, τον επιχειρηματία από την εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος έχουν περιγραφεί από μάρτυρες, όπως και από την κ. Κατσούδα, ως στενοί φίλοι και συνεργάτες.

Η μάρτυρας εργάστηκε από το 2009 έως το καλοκαίρι του 2021 στον όμιλο Λογοθέτη και στη Layth Capital, εταιρεία συμφερόντων Μπίτζιου. Στη συνέχεια, κατόπιν σύστασης του τελευταίου, προσελήφθη, όπως ανέφερε η ίδια, από τον Γιάννη Λαβράνο στην Krikel έως τις 21 Δεκεμβρίου του 2022, όποτε και απολύθηκε.

Το κάρφωμα της Κατσούδα: Προσλήφθηκα και εκτελούσα εντολές του Λαβράνου

Η κ. Κατσούδα ανέφερε ότι είχε μιλήσει απευθείας με τον κ. Λαβράνο για την πρόσληψή της στην εταιρεία. «Στην Krikel παρείχα γραμματειακή υποστήριξη και εκτελούσα κάποιες εντολές του κ. Λαβράνου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου της έδρας.

Πρόσθεσε ότι το τεχνικό σκέλος στην Krikel, σε ό,τι αφορά το σύστημα TETRA, το χειριζόταν ο Σωτήρης Ντάλλας, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας ασκούσε ο Γιάννης Λαβράνος. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Σταμάτη Τρίμπαλη ότι κατ’ ουσίαν λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κ. Λαβράνου.

Πρόεδρος: Πώς σας συστήθηκε ο κ. Λαβράνος;

Κατσούδα: Μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε την εταιρεία.

Πρόεδρος: Ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας;

Κατσούδα: Ο κ. Τρίμπαλης. Τον γνώρισα αρκετούς μήνες αργότερα.

Πρόεδρος: Ήταν εκπρόσωπος από το 2019…

Κατσούδα: Ήταν παρών. Αν χρειαζόμασταν κάποιο έγγραφο, το υπέγραφε.

Πρόεδρος: Σας φάνηκε ως ο πραγματικός εκπρόσωπος;

Κατσούδα: Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι διοικούσε. Δεν γνωρίζω ποιος λάμβανε τις αποφάσεις, όμως συνήθως αυτός που διοικεί είναι και εκείνος που δίνει τις εντολές. Έχω την πεποίθηση ότι ο κ. Τρίμπαλης δεν ασκούσε διοίκηση.

Πρόεδρος: Τι ακριβώς κάνατε στην Krikel;

Κατσούδα: Γραμματειακή υποστήριξη και εκτελούσα κάποιες εντολές του κ. Λαβράνου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάθεσης ήταν η αποφυγή κάθε αρνητικής αναφοράς στον πρώην εργοδότη της και κατηγορούμενο στην υπόθεση, Φέλιξ Μπίτζιο. Τόνισε, επίσης, ότι ήταν εκείνος που την καθησύχαζε σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την εμπλοκή του ονόματός της. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων αμειβόταν με 1.200 ευρώ μηνιαίως.

«Ο Λαβράνος μου ζήτησε να μιλήσω με το ΥΠΕΞ για τις άδειες εξαγωγής»

Παράλληλα, η κ. Κατσούδα κατονόμασε τους Γιάννη Λαβράνο και Μερόμ Χαρπάζ σχετικά με τις επίμαχες άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού από την εταιρεία Intellexa προς το Σουδάν, τη Μαδαγασκάρη και την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, οι άδειες εξαγωγής, που έφεραν το όνομά της ως υπεύθυνο επικοινωνίας προς τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, ζητήθηκαν από τον Γιάννη Λαβράνο, ενώ ο Μερόμ Χαρπάζ ήταν αυτός που παρείχε τις σχετικές πληροφορίες.

Πρόεδρος: Εσείς ετοιμάσατε τους φακέλους;

Κατσούδα: Όχι. Μου τις έδωσε έτοιμες ο Λαβράνος. Έχω καταθέσει τρεις.

Πρόεδρος: Και τις τρεις ο Λαβράνος;

Κατσούδα: Ναι

Πρόεδρος: Δε σας παραξένεψε ότι είχε τεθεί το δικό σας όνομα στις άδειες;

Κατσούδα: Συνηθίζεται ως γραμματειακή υποστήριξη όταν αναλαμβάνεις μια διεκπεραίωση.

Πρόεδρος: Δεν σας φάνηκε περίεργο που ο Λαβράνος σας έδωσε αίτηση από άλλη εταιρεία;

Κατσούδα: Τη γνώριζα και την ήξερα την Intellexa, οι δύο κύριοι, ο Μπίτζιος και ο Λαβράνος είχαν συνεργασία.

Πρόεδρος: Στην Intellexa το μυαλό σας πήγε στον Μπίτζιο;

Κατσούδας: Ναι.

Πρόεδρος: Ο Ντάλλας ήξερε για τις εξαγωγές;

Κατσούδα: Δεν τον είχα ενημερώσει. Τη συμπλήρωση των εντύπων την έκανε ο Μερομ Χαρπάζ, εμένα με ενημέρωσε για τις άδειες εξαγωγής ο Λαβράνος.

Πρόεδρος: Δεν ξέρει Ελληνικά ο Χαρπάζ όμως.

Κατσούδα: Ναι, δεν ξέρει.

Όσον αφορά το εάν προβληματίστηκε που οι άδειες αφορούσαν χώρες σε πολεμική σύγκρουση, όπως η Ουκρανία, υποστήριξε ότι την προβλημάτισε «γιατί ήταν εν μέσω πολέμου. Νομίζω ότι δεν εγκρίθηκε κιόλας».

Ερωτηθείσα από τον εισαγγελέα για τον Μερόμ Χαρπάζ, η μάρτυρας επανέλαβε ότι ήταν εκείνος που «έδινε τις πληροφορίες για τις άδειες εξαγωγής». Ανέφερε ότι τον είχε δει στην Krikel, αλλά όταν της παρουσιάστηκε φωτογραφία του από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, δεν τον αναγνώρισε.

Αργότερα, διευκρινίζοντας τον τρόπο που έγινε η αίτηση, επισήμανε πως «πρώτα μίλησα με το υπουργείο και μας έστειλε την αίτηση. Την προώθησα στον κ. Λαβράνο και με παρέπεμψε στον Μερόμ Χαρπάζ».

Επιβεβαίωσε τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»: Μας έλεγαν όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Σταμάτη Τρίμπαλη σχετικά με όσα είχε αναφέρει για τη βεβαιότητα που μετέφερε ο Σωτήρης Ντάλλας, ότι «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε».

Όπως είπε, είχε ακούσει την αναφορά από «όλους» στην εταιρεία και τόνισε ότι «ακουγόταν» στην εταιρεία. Για το ζήτημα επέμειναν τόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης, Ζαχαρίας Κεσσές και Πέτρος Λιανός, όσο και ο συνήγορος του Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννης Κυριακίδης.

Κεσσές: Ο Τρίμπαλης είπε στην κατάθεσή του ότι ο Ντάλλας του ανέφερε ότι ‘όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε πρόβλημα’.

Κατσούδα: Μπορεί να το άκουσα και και να μου το είπε και εμένα.

Κεσσές: Ποιος σας το είπε;

Κατσούδα: Το είχα ακούσει και ήταν κάτι που έχει ειπωθεί.

Κεσσές: Ποιος;

Κατσούδα: Μπορεί να μου το έχουν πει και όλοι.

Ακολούθως ο κ. Λιανός ρώτησε τη μάρτυρα για τις σχέσεις Λαβράνου και Μπίτζιου με στελέχη της ΝΔ.

Λιανός: Ο Μπίτζιος είχε σχέσεις με στελέχη της ΝΔ;

Κατσούδα: Να μου είχε αναφέρει όχι.

Λιανός: Υπάρχει αγοραπωλησία του Μπαζιώτη (σ.σ. αδερφός Μπίτζιου) με τον Δημητριάδη;

Κατσούδα: Δεν ξέρω.

Λιανός: Οι σχέσεις Λαβράνου με τη ΝΔ;

Κατσούδα: Λεγόταν, ακουγόταν ότι είχε.

Λιανός: Για ποιον λόγο να ειπωθεί αυτό για τη ΝΔ, τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με αυτό;

Κατσούδα: Δεν το σκέφτηκα. Πολλά μου παίρνανε από το μυαλό, έχω εικασίες και σκέψεις δικές μου.

Ο κ. Κυριακίδης ρώτησε από την πλευρά του συγκεκριμένα αν αναφέρθηκε η συγκεκριμένη φράση από τον κ. Μπίτζιο.

Κυριακίδης: Σας την είπε ο κ. Μπίτζιος;

Κατσούδα: Μπορεί να μου το είπε και ο Μπίτζιος.

Κυριακίδης: Θέλετε να μου πείτε αν το είπε ο Μπίτζιος ναι ή όχι;

Κατσούδα: Δεν θυμάμαι.

Τέλος, ερωτηθείσα για το όχημα στο ΚΕΤΥΑΚ, του οποίου φωτογραφία εισήγαγε στο δικαστήριο η πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και παρουσίασε το in, η κ. Κατσούδα υπέδειξε, επιφυλασσομένη, ως οδηγούς είτε τον κ. Ντάλλα είτε τον κ. Νιξαρλίδη.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με την κατάθεση της δημοσιογράφου του Inside Story, Ελίζας Τριανταφύλλου.