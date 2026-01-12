newspaper
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 19:32

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Ως έχοντα το γενικό πρόσταγμα στην Krikel περιέγραψε τον Γιάννη Λαβράνο η Ευαγγελία (Λίνα) Κατσούδα, άλλοτε προσωπική γραμματέας του Φέλιξ Μπίτζιου επί τουλάχιστον δέκα χρόνια, κατά την κατάθεσή της στην 26η δικάσιμο της δίκης των υποκλοπών, που διεξάγεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η κ. Κατσούδα κατέρριψε με την κατάθεσή της την υπερασπιστική γραμμή του κουμπάρου του Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννη Λαβράνου, σύμφωνα με την οποία δεν είχε καμία σχέση με την Krikel, καθώς και την κατάθεση του Σωτήρη Ντάλλα (που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου), ο οποίος επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει, με κάθε τρόπο, τον επιχειρηματία από την εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος έχουν περιγραφεί από μάρτυρες, όπως και από την κ. Κατσούδα, ως στενοί φίλοι και συνεργάτες.

Η μάρτυρας εργάστηκε από το 2009 έως το καλοκαίρι του 2021 στον όμιλο Λογοθέτη και στη Layth Capital, εταιρεία συμφερόντων Μπίτζιου. Στη συνέχεια, κατόπιν σύστασης του τελευταίου, προσελήφθη, όπως ανέφερε η ίδια, από τον Γιάννη Λαβράνο στην Krikel έως τις 21 Δεκεμβρίου του 2022, όποτε και απολύθηκε.

Το κάρφωμα της Κατσούδα: Προσλήφθηκα και εκτελούσα εντολές του Λαβράνου

Η κ. Κατσούδα ανέφερε ότι είχε μιλήσει απευθείας με τον κ. Λαβράνο για την πρόσληψή της στην εταιρεία. «Στην Krikel παρείχα γραμματειακή υποστήριξη και εκτελούσα κάποιες εντολές του κ. Λαβράνου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου της έδρας.

Πρόσθεσε ότι το τεχνικό σκέλος στην Krikel, σε ό,τι αφορά το σύστημα TETRA, το χειριζόταν ο Σωτήρης Ντάλλας, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας ασκούσε ο Γιάννης Λαβράνος. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Σταμάτη Τρίμπαλη ότι κατ’ ουσίαν λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κ. Λαβράνου.

Πρόεδρος: Πώς σας συστήθηκε ο κ. Λαβράνος;

Κατσούδα: Μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε την εταιρεία.

Πρόεδρος: Ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας;

Κατσούδα: Ο κ. Τρίμπαλης. Τον γνώρισα αρκετούς μήνες αργότερα.

Πρόεδρος: Ήταν εκπρόσωπος από το 2019…

Κατσούδα: Ήταν παρών. Αν χρειαζόμασταν κάποιο έγγραφο, το υπέγραφε.

Πρόεδρος: Σας φάνηκε ως ο πραγματικός εκπρόσωπος;

Κατσούδα: Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι διοικούσε. Δεν γνωρίζω ποιος λάμβανε τις αποφάσεις, όμως συνήθως αυτός που διοικεί είναι και εκείνος που δίνει τις εντολές. Έχω την πεποίθηση ότι ο κ. Τρίμπαλης δεν ασκούσε διοίκηση.

Πρόεδρος: Τι ακριβώς κάνατε στην Krikel;

Κατσούδα: Γραμματειακή υποστήριξη και εκτελούσα κάποιες εντολές του κ. Λαβράνου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάθεσης ήταν η αποφυγή κάθε αρνητικής αναφοράς στον πρώην εργοδότη της και κατηγορούμενο στην υπόθεση, Φέλιξ Μπίτζιο. Τόνισε, επίσης, ότι ήταν εκείνος που την καθησύχαζε σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την εμπλοκή του ονόματός της. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων αμειβόταν με 1.200 ευρώ μηνιαίως.

«Ο Λαβράνος μου ζήτησε να μιλήσω με το ΥΠΕΞ για τις άδειες εξαγωγής»

Παράλληλα, η κ. Κατσούδα κατονόμασε τους Γιάννη Λαβράνο και Μερόμ Χαρπάζ σχετικά με τις επίμαχες άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού από την εταιρεία Intellexa προς το Σουδάν, τη Μαδαγασκάρη και την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, οι άδειες εξαγωγής, που έφεραν το όνομά της ως υπεύθυνο επικοινωνίας προς τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, ζητήθηκαν από τον Γιάννη Λαβράνο, ενώ ο Μερόμ Χαρπάζ ήταν αυτός που παρείχε τις σχετικές πληροφορίες.

Πρόεδρος: Εσείς ετοιμάσατε τους φακέλους;

Κατσούδα: Όχι. Μου τις έδωσε έτοιμες ο Λαβράνος. Έχω καταθέσει τρεις.

Πρόεδρος: Και τις τρεις ο Λαβράνος;

Κατσούδα: Ναι

Πρόεδρος: Δε σας παραξένεψε ότι είχε τεθεί το δικό σας όνομα στις άδειες;

Κατσούδα: Συνηθίζεται ως γραμματειακή υποστήριξη όταν αναλαμβάνεις μια διεκπεραίωση.

Πρόεδρος: Δεν σας φάνηκε περίεργο που ο Λαβράνος σας έδωσε αίτηση από άλλη εταιρεία;

Κατσούδα: Τη γνώριζα και την ήξερα την Intellexa, οι δύο κύριοι, ο Μπίτζιος και ο Λαβράνος είχαν συνεργασία.

Πρόεδρος: Στην Intellexa το μυαλό σας πήγε στον Μπίτζιο;

Κατσούδας: Ναι.

Πρόεδρος: Ο Ντάλλας ήξερε για τις εξαγωγές;

Κατσούδα: Δεν τον είχα ενημερώσει. Τη συμπλήρωση των εντύπων την έκανε ο Μερομ Χαρπάζ, εμένα με ενημέρωσε για τις άδειες εξαγωγής ο Λαβράνος.

Πρόεδρος: Δεν ξέρει Ελληνικά ο Χαρπάζ όμως.

Κατσούδα: Ναι, δεν ξέρει.

Όσον αφορά το εάν προβληματίστηκε που οι άδειες αφορούσαν χώρες σε πολεμική σύγκρουση, όπως η Ουκρανία, υποστήριξε ότι την προβλημάτισε «γιατί ήταν εν μέσω πολέμου. Νομίζω ότι δεν εγκρίθηκε κιόλας».

Ερωτηθείσα από τον εισαγγελέα για τον Μερόμ Χαρπάζ, η μάρτυρας επανέλαβε ότι ήταν εκείνος που «έδινε τις πληροφορίες για τις άδειες εξαγωγής». Ανέφερε ότι τον είχε δει στην Krikel, αλλά όταν της παρουσιάστηκε φωτογραφία του από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, δεν τον αναγνώρισε.

Αργότερα, διευκρινίζοντας τον τρόπο που έγινε η αίτηση, επισήμανε πως «πρώτα μίλησα με το υπουργείο και μας έστειλε την αίτηση. Την προώθησα στον κ. Λαβράνο και με παρέπεμψε στον Μερόμ Χαρπάζ».

Επιβεβαίωσε τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»: Μας έλεγαν όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Σταμάτη Τρίμπαλη σχετικά με όσα είχε αναφέρει για τη βεβαιότητα που μετέφερε ο Σωτήρης Ντάλλας, ότι «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε».

Όπως είπε, είχε ακούσει την αναφορά από «όλους» στην εταιρεία και τόνισε ότι «ακουγόταν» στην εταιρεία. Για το ζήτημα επέμειναν τόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης, Ζαχαρίας Κεσσές και Πέτρος Λιανός, όσο και ο συνήγορος του Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννης Κυριακίδης.

Κεσσές: Ο Τρίμπαλης είπε στην κατάθεσή του ότι ο Ντάλλας του ανέφερε ότι ‘όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν θα έχουμε πρόβλημα’.

Κατσούδα: Μπορεί να το άκουσα και και να μου το είπε και εμένα.

Κεσσές: Ποιος σας το είπε;

Κατσούδα: Το είχα ακούσει και ήταν κάτι που έχει ειπωθεί.

Κεσσές: Ποιος;

Κατσούδα: Μπορεί να μου το έχουν πει και όλοι.

Ακολούθως ο κ. Λιανός ρώτησε τη μάρτυρα για τις σχέσεις Λαβράνου και Μπίτζιου με στελέχη της ΝΔ.

Λιανός: Ο Μπίτζιος είχε σχέσεις με στελέχη της ΝΔ;

Κατσούδα: Να μου είχε αναφέρει όχι.

Λιανός: Υπάρχει αγοραπωλησία του Μπαζιώτη (σ.σ. αδερφός Μπίτζιου) με τον Δημητριάδη;

Κατσούδα: Δεν ξέρω.

Λιανός: Οι σχέσεις Λαβράνου με τη ΝΔ;

Κατσούδα: Λεγόταν, ακουγόταν ότι είχε.

Λιανός: Για ποιον λόγο να ειπωθεί αυτό για τη ΝΔ, τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με αυτό;

Κατσούδα: Δεν το σκέφτηκα. Πολλά μου παίρνανε από το μυαλό, έχω εικασίες και σκέψεις δικές μου.

Ο κ. Κυριακίδης ρώτησε από την πλευρά του συγκεκριμένα αν αναφέρθηκε η συγκεκριμένη φράση από τον κ. Μπίτζιο.

Κυριακίδης: Σας την είπε ο κ. Μπίτζιος;

Κατσούδα: Μπορεί να μου το είπε και ο Μπίτζιος.

Κυριακίδης: Θέλετε να μου πείτε αν το είπε ο Μπίτζιος ναι ή όχι;

Κατσούδα: Δεν θυμάμαι.

Τέλος, ερωτηθείσα για το όχημα στο ΚΕΤΥΑΚ, του οποίου φωτογραφία εισήγαγε στο δικαστήριο η πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και παρουσίασε το in, η κ. Κατσούδα υπέδειξε, επιφυλασσομένη, ως οδηγούς είτε τον κ. Ντάλλα είτε τον κ. Νιξαρλίδη.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με την κατάθεση της δημοσιογράφου του Inside Story, Ελίζας Τριανταφύλλου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

World
Πάουελ: Ηχηρά ονόματα της οικονομίας των ΗΠΑ στέκονται με κοινή δήλωση στο πλευρό του

Πάουελ: Ηχηρά ονόματα της οικονομίας των ΗΠΑ στέκονται με κοινή δήλωση στο πλευρό του

Σύνταξη
Stream
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
Ελλάδα 12.01.26

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Ελλάδα 12.01.26

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
Ελλάδα 12.01.26

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Ελλάδα 12.01.26

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Go Fun 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
On Field 12.01.26

Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.01.26

Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
Προκλήσεις και ευκαιρίες 12.01.26

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο