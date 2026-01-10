newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10 Ιανουαρίου 2026 | 13:45

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Spotlight

Η κατάθεση του Σωτήρη Ντάλλα στη δίκη για τις υποκλοπές που ολοκληρώθηκε χθες μπορεί να είχε πολλά κενά και άπειρες αντιφάσεις, επιβεβαίωσε όμως περίτρανα την αποκάλυψη του in της προηγούμενης Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι αποκαλύψαμε τις νέες συνεργασίες αλλά και τους καινούργιους «μπροστινούς» συνεργάτες του Γιάννη Λαβράνου (ενός εκ των 4 κατηγορούμενων στη δίκη για τις υποκλοπές), συνεργάτες που έφτασαν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εν πρώτοις αξίζει να αναφερθεί ότι ο χθεσινός μάρτυρας, ο Σωτήρης Ντάλλας υπήρξε για χρόνια δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου. Το παραδέχθηκε εξάλλου και ο ίδιος χθες όταν ανέφερε ότι από το 2011 εργάζεται σε εταιρείες του επιχειρηματία. Εντάξει, για την Krikel δεν παραδέχθηκε ευθέως ότι ανήκε στον Γιάννη Λαβράνο, λέγοντας πως η σχέση του επιχειρηματία μαζί της δεν ήταν μονοσήμαντη, καθώς πολλοί από τους εργαζόμενους σε αυτήν είχαν εργαστεί στο παρελθόν σε άλλες εταιρείες του.

Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε κοινωνικές επαφές με τον επιχειρηματία και πως βλέπονταν κι εκτός δουλειάς, άσχετα αν το θέμα με τις υποκλοπές και την εμπλοκή των ονομάτων τους σε αυτές ήταν κάτι που το είχαν συζητήσει μόνο… μία φορά. Αναλυτικά τα όσα είπε στην κατάθεσή του και τις αντιφάσεις στις οποίες έπεσε μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ του in.

Παραδοχή για την Media Naranja

Το βασικό όμως -κι εδώ ερχόμαστε στις αποκαλύψεις του in- είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντάλλας παραδέχθηκε πως η Krikel του Γιάννη Λαβράνου είχε σχέσεις με την εταιρεία Media Naranja του κ. Χρόνη Τσιανάκα,  ο οποίος φέρεται σήμερα να έχει το ρόλο του «μπροστινού» του επιχειρηματία, σε αρκετές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η εταιρεία Media Naranja ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2019 και είχε ως αντικείμενο υπηρεσίες real estate, όπως επίσης και υπηρεσίες επικοινωνίας και συμβουλευτικής. Για όλα αυτά το in είχε απευθύνει ερωτήματα στον κ. Τσιανάκα χωρίς να λάβει απάντηση.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που είχαμε θέσει στον κ. Τσιανάκα είναι αν η εταιρεία του είχε κόψει τιμολόγια αξίας 140.000 ευρώ προς την Krikel το έτος 2023 και σε ποιες υπηρεσίες αφορούσαν αυτά. Απάντηση δεν λάβαμε ούτε από τον κ. Τσιανάκα ούτε από τον κ. Λαβράνο. Ο κ. Ντάλλας όμως χθες, στο δικαστήριο έκανε λόγο για «σύμβαση μιντιακής κάλυψης» μεταξύ των δύο εταιρειών.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε τι αφορούσε αυτή η σύμβαση είπε μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο για μια σύμβαση όπου η Media Naranja θα κάλυπτε επικοινωνιακά τη ζημιά της Krikel από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Κι εδώ πραγματικά υπάρχει μια τεράστια αντίφαση.

Νωρίτερα ο ίδιος μάρτυρας είχε ερωτηθεί επανειλημμένα και αφού προηγουμένως υποστήριζε συνεχώς ότι η Krikel δεν είχε καμία σχέση με τις υποκλοπές και πως όλα ήταν συκοφαντίες, γιατί η εταιρεία δεν είχε εκδώσει κάποια ανακοίνωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση της και το όνομά της απ’ όσα γράφονταν γι’ αυτήν ή ακόμα γιατί δεν είχε κινηθεί νομικά κατά των συκοφαντών της.

Η αντίφαση

Εκεί ο κ. Ντάλλας απάντησε πως δεν κρίθηκε σκόπιμο να ασχοληθεί η εταιρεία με όλα αυτά. Η αντίφαση έγκειται ακριβώς εδώ. Αφού η Krikel είχε κρίνει σκόπιμο να μην ασχοληθεί με όλα αυτά, από που και ως που προέκυψε η σύμβαση με την Media Naranja; Κι αν όντως υπήρξε αυτή η σύμβαση (τα τιμολόγια σίγουρα υπάρχουν) ποια ήταν τα απτά αποτελέσματά της; Υπήρξαν πληρωμένες δημοσιεύσεις; Διαφημίσεις; Συνεντεύξεις; Κι αν ναι πού έχουν δημοσιευτεί;

Μάλλον για όλα αυτά ο κ. Τσιανάκας οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις ως υπεύθυνος της Media Naranja. Kάπου εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το όνομα του κ. Τσιανάκα έως και την Πέμπτη εμφανιζόταν στο site της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως σύμβουλος επικοινωνίας. Από χθες το όνομα έχει εξαφανιστεί από το site.

Έως προχθές στο site της Αρχιεπισκοπής Αθηνών το όνομα του κ. Τσιανάκα φιγουράριζε στο γραφείο Τύπου. Πλέον, όπως βλέπουμε στην κάτω φωτογραφία, απουσιάζει.

Ο μάρτυρας επίσης δεν απέκλεισε άλλο ένα στοιχείο του ρεπορτάζ μας. Πιο συγκεκριμένα αναφέραμε πως στην εταιρεία αυτή φέρεται να είχε πάει ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Σταμάτης Τρίμπαλης (κατόπιν παραίνεσης του Ντάλλα) και να εισπράξει χρήματα ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της Krikel αφού εκείνη την περίοδο τα ταμεία ήταν άδεια.

Ο μάρτυρας είπε ότι δεν έδωσε τέτοια εντολή, δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να πήγε στην Media Naranja ο Τρίμπαλης και να εισέπραξε χρήματα.

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Stream newspaper
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Νέα Αριστερά 10.01.26

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»
Νέες δηλώσεις 09.01.26

Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη - Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε με δηλώσεις του στα όσα έγιναν την Πέμπτη στη Βουλή - «Στηρίζουμε» τον Δένδια, αλλά «τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές»

Σύνταξη
Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος ζητά να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υπαξιωματικούς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Τι είπε 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
