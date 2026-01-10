Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Η κατάθεση του Σωτήρη Ντάλλα στη δίκη για τις υποκλοπές που ολοκληρώθηκε χθες μπορεί να είχε πολλά κενά και άπειρες αντιφάσεις, επιβεβαίωσε όμως περίτρανα την αποκάλυψη του in της προηγούμενης Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι αποκαλύψαμε τις νέες συνεργασίες αλλά και τους καινούργιους «μπροστινούς» συνεργάτες του Γιάννη Λαβράνου (ενός εκ των 4 κατηγορούμενων στη δίκη για τις υποκλοπές), συνεργάτες που έφτασαν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εν πρώτοις αξίζει να αναφερθεί ότι ο χθεσινός μάρτυρας, ο Σωτήρης Ντάλλας υπήρξε για χρόνια δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου. Το παραδέχθηκε εξάλλου και ο ίδιος χθες όταν ανέφερε ότι από το 2011 εργάζεται σε εταιρείες του επιχειρηματία. Εντάξει, για την Krikel δεν παραδέχθηκε ευθέως ότι ανήκε στον Γιάννη Λαβράνο, λέγοντας πως η σχέση του επιχειρηματία μαζί της δεν ήταν μονοσήμαντη, καθώς πολλοί από τους εργαζόμενους σε αυτήν είχαν εργαστεί στο παρελθόν σε άλλες εταιρείες του.

Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε κοινωνικές επαφές με τον επιχειρηματία και πως βλέπονταν κι εκτός δουλειάς, άσχετα αν το θέμα με τις υποκλοπές και την εμπλοκή των ονομάτων τους σε αυτές ήταν κάτι που το είχαν συζητήσει μόνο… μία φορά. Αναλυτικά τα όσα είπε στην κατάθεσή του και τις αντιφάσεις στις οποίες έπεσε μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ του in.

Παραδοχή για την Media Naranja

Το βασικό όμως -κι εδώ ερχόμαστε στις αποκαλύψεις του in- είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντάλλας παραδέχθηκε πως η Krikel του Γιάννη Λαβράνου είχε σχέσεις με την εταιρεία Media Naranja του κ. Χρόνη Τσιανάκα, ο οποίος φέρεται σήμερα να έχει το ρόλο του «μπροστινού» του επιχειρηματία, σε αρκετές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η εταιρεία Media Naranja ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2019 και είχε ως αντικείμενο υπηρεσίες real estate, όπως επίσης και υπηρεσίες επικοινωνίας και συμβουλευτικής. Για όλα αυτά το in είχε απευθύνει ερωτήματα στον κ. Τσιανάκα χωρίς να λάβει απάντηση.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που είχαμε θέσει στον κ. Τσιανάκα είναι αν η εταιρεία του είχε κόψει τιμολόγια αξίας 140.000 ευρώ προς την Krikel το έτος 2023 και σε ποιες υπηρεσίες αφορούσαν αυτά. Απάντηση δεν λάβαμε ούτε από τον κ. Τσιανάκα ούτε από τον κ. Λαβράνο. Ο κ. Ντάλλας όμως χθες, στο δικαστήριο έκανε λόγο για «σύμβαση μιντιακής κάλυψης» μεταξύ των δύο εταιρειών.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε τι αφορούσε αυτή η σύμβαση είπε μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο για μια σύμβαση όπου η Media Naranja θα κάλυπτε επικοινωνιακά τη ζημιά της Krikel από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Κι εδώ πραγματικά υπάρχει μια τεράστια αντίφαση.

Νωρίτερα ο ίδιος μάρτυρας είχε ερωτηθεί επανειλημμένα και αφού προηγουμένως υποστήριζε συνεχώς ότι η Krikel δεν είχε καμία σχέση με τις υποκλοπές και πως όλα ήταν συκοφαντίες, γιατί η εταιρεία δεν είχε εκδώσει κάποια ανακοίνωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση της και το όνομά της απ’ όσα γράφονταν γι’ αυτήν ή ακόμα γιατί δεν είχε κινηθεί νομικά κατά των συκοφαντών της.

Η αντίφαση

Εκεί ο κ. Ντάλλας απάντησε πως δεν κρίθηκε σκόπιμο να ασχοληθεί η εταιρεία με όλα αυτά. Η αντίφαση έγκειται ακριβώς εδώ. Αφού η Krikel είχε κρίνει σκόπιμο να μην ασχοληθεί με όλα αυτά, από που και ως που προέκυψε η σύμβαση με την Media Naranja; Κι αν όντως υπήρξε αυτή η σύμβαση (τα τιμολόγια σίγουρα υπάρχουν) ποια ήταν τα απτά αποτελέσματά της; Υπήρξαν πληρωμένες δημοσιεύσεις; Διαφημίσεις; Συνεντεύξεις; Κι αν ναι πού έχουν δημοσιευτεί;

Μάλλον για όλα αυτά ο κ. Τσιανάκας οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις ως υπεύθυνος της Media Naranja. Kάπου εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το όνομα του κ. Τσιανάκα έως και την Πέμπτη εμφανιζόταν στο site της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως σύμβουλος επικοινωνίας. Από χθες το όνομα έχει εξαφανιστεί από το site.

Ο μάρτυρας επίσης δεν απέκλεισε άλλο ένα στοιχείο του ρεπορτάζ μας. Πιο συγκεκριμένα αναφέραμε πως στην εταιρεία αυτή φέρεται να είχε πάει ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Σταμάτης Τρίμπαλης (κατόπιν παραίνεσης του Ντάλλα) και να εισπράξει χρήματα ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της Krikel αφού εκείνη την περίοδο τα ταμεία ήταν άδεια.

Ο μάρτυρας είπε ότι δεν έδωσε τέτοια εντολή, δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να πήγε στην Media Naranja ο Τρίμπαλης και να εισέπραξε χρήματα.