newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07 Ιανουαρίου 2026 | 13:08

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Spotlight

Την ώρα που στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας συνεχίζεται η δίκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος έρχεται εκ νέου στην επικαιρότητα. Κι αυτό επειδή παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τους ελέγχους των Αρχών στα φορολογικά του φαίνεται πως έχει βρει νέους τρόπους -αλλά και συνεργάτες – προκειμένου να συνεχίσει να δραστηριοποιείται οικονομικά και να ξεπερνά το σκόπελο των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί.

Τι αποκαλύπτουμε

Το in αποκαλύπτει σήμερα πρόσωπα και εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό που φαίνεται ότι έχουν άμεση σχέση με τον επιχειρηματία, ο οποίος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο των «μπροστινών», που εμφανίζονται αντ’ αυτού σε θέσεις κλειδιά προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω ελέγχους.

Ο βασικός λόγος αυτής της επαναλαμβανόμενης τακτικής εκ μέρους του είναι τα εικονικά τιμολόγια πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει στο παρελθόν, οι εταιρείες του ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ, Ιονική Τεχνολογική και KRIKEL και τα οποία ήλθαν ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η δημοσιογραφική έρευνα, ο Γιάννης Λαβράνος από το 2013 και μετά προσπαθούσε να μην φαίνεται στο γενικό μητρώο επιχειρήσεων – ΓΕΜΗ – ως ο πραγματικός δικαιούχους των εταιρειών συμφερόντων του, αφενός διότι αυτές εμπλέκονταν στην έκδοση και λήψη εικονικών παραστατικών μεγάλης αξίας, αφετέρου διότι μέσω αδιαφανών διαδικασιών είχε καταστεί προμηθευτής της Ελληνικής Αστυνομίας εξασφαλίζοντας απόρρητες δαπάνες για το σύστημα επικοινωνίας TETRA το οποίο ουδέποτε λειτούργησε ομαλά.

Ο ρόλος της Media Naranja

Ας δούμε λοιπόν τι καινούργιο φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα. Θα πάμε λίγα χρόνια πριν, το 2023 και ενώ οι έλεγχοι στα φορολογικά του επιχειρηματία έχουν γίνει κάτι παραπάνω από ασφυκτικοί, περιλαμβάνοντας και πάγωμα λογαριασμών της εταιρείας Krikel.

Ο έως τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης – ο οποίος στη δίκη των υποκλοπών ομολόγησε πως ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου – φέρεται να δέχθηκε μια εντολή από το δεξί χέρι του επιχειρηματία, τον τεχνικό διευθυντή της Krikel Σωτήρη Ντάλλα (έχει διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του στη δίκη των υποκλοπών), ώστε να επισκεφτεί μια εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να εισπράξει χρήματα προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό της Krikel, μιας και οι λογαριασμοί της εταιρείας ήταν δεσμευμένοι. Η εταιρεία που φέρεται να επισκέφτηκε ο Σταμάτης Τρίμπαλης ήταν η Media Naranja από την οποία και φαίνεται πως εισέπραξε σε τσάντα ποσό περί τις 30 με 40.000 ευρώ.

Ποια είναι όμως η συγκεκριμένη εταιρεία που τόσο άνετα φέρεται να πλήρωσε τη μισθοδοσία του προσωπικού της Krikel εν μέσω ερευνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κυρώσεων από τις φορολογικές αρχές;

Η Media Naranja ξεκίνησε με αρχικούς μετόχους τον κ. Τσιανάκα και την κα Μπιθαρά. Σήμερα την εταιρεία τρέχουν οι αδελφοί Τσιανάκα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ η εταιρεία Media Naranja ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2019 και είχε ως αντικείμενο υπηρεσίες real estate, όπως επίσης και υπηρεσίες επικοινωνίας και συμβουλευτικής. Ως μέτοχοι τότε, εμφανίζονταν ο κ. Πολυχρόνης Τσιανάκας και η κυρία Κυριακή Μπιθαρά.

Από το real estate στο… μασάζ

Αναζητώντας κανείς την εταιρεία στη Διαύγεια διαπιστώνει ότι από το 2019 και μετά η Media Naranja υπογράφει όλες κι όλες 4 συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων. Μία με τη διοργανώτρια αρχή του Ράλι Ακρόπολις -είχε γράψει αναλυτικό ρεπορτάζ το in για το θέμα θέτοντας ερωτήματα στην Motorsport Greece που ουδέποτε απαντήθηκαν – μία με την ΕΤΕΑ Α.Ε. και δύο συμβάσεις με τον δήμο Πάργας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το ράλι Ακρόπολις ανέλαβε μια έρευνα για το «οικονομικό αποτύπωμα» του αγώνα στην κοινωνία, την οποια κάποιοι κοστολόγησαν στα 28.500 ευρώ. Ερώτημα αναπάντητο παραμένει πως ακριβώς και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε τότε από την Motorsport Greece -που υπάγεται στο υπουργείο Αθλητισμού και στον κ. Βρούτση- η συγκεκριμένη εταιρεία. Ερώτημα αναπάντητο παραμένει εάν τελικά υπήρξε παραδοτέο τέτοιο έργο.

Από τον Νοέμβριο του 2025 η εταιρεία πρόσθεσε τον διακριτικό τίτλο «Athena Massage» και αν επισκεφτεί κανείς το site της διαπιστώνει ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες real estate ή δημοσιογραφικής υποστήριξης, αλλά… υπηρεσίες μασάζ. Μάλιστα, εντός του Νοεμβρίου φαίνεται πως άνοιξε επιπλέον 8 υποκαταστήματα ανά την επικράτεια.

H νέα υπηρεσία της Μedia Naranja του κ. Τσιανάκα που ως Athena Massage πλέον, προσφέρει και υπηρεσίες μασάζ.

Πως ακριβώς άνοιξαν αυτά τα υποκαταστήματα και με ποια κεφάλαια ουδείς γνωρίζει καθώς στο ΓΕΜΗ δεν αναρτώνται τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα δεν πήγαν άσχημα για την εταιρεία του κ. Τσιανάκα που την τρέχει πλέον με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Τσιανάκα. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται να εργάζεται στο γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τιμολόγια στην Krikel

Πέραν των πληροφοριών που αναφέραμε πιο πάνω για την παροχή χρημάτων στην Krikel, σήμερα αποκαλύπτουμε άλλη μια πτυχή της εταιρείας του κ. Τσιανάκα με εκείνης του Γιάννη Λαβράνου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2023 η εταιρεία Media Naranja (του κ. Τσιανάκα) φαίνεται πως έχει εκδώσει τιμολόγια ύψους 140.000 ευρώ προς την εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το ερώτημα είναι σε ποιες υπηρεσίες αφορούσαν αυτά τα τιμολόγια.

Εκτός αυτών έχει ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι μέσα στο καλοκαίρι ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται να δραστηριοποιείται και στην αλλοδαπή μέσω δύο εταιρειών.

Πολλές οι εταιρείες

Ειδικότερα, τον συναντάμε ως διευθυντή στην βρετανική εταιρεία JSL Ltd και ως διαχειριστή στην επίσης βρετανική εταιρεία Cupa Ltd. Η πρώτη φαίνεται να έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, ενώ η δεύτερη ασχολείται με δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Ασφαλείς πληροφορίες του In αναφέρουν ότι πίσω από τις εν λόγω εταιρείες βρίσκεται ο Γιάννης Λαβράνος. Μάλιστα, η εταιρεία JSL φαίνεται πως παραπέμπει στα αρχικά του (Γιάννης Σπύρου Λαβράνος).

Οι βρετανικές εταιρείες JSL και Cupa στις οποίες φαίνεται να έχει ρόλο ο κ. Τσιανάκας.

Πέραν αυτών όμως, υπάρχει και άλλη μια εταιρεία, αυτή τη φορά στην Ελλάδα στην οποία ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται ως πρόεδρος.
Πρόκειται για την ναυτιλιακή εταιρεία σκαφών αναψυχής ΦΟΡ ΜΙ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ, η οποία και κατέχει πολυτελές γιοτ που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αποκτηθεί από τον Γιάννη Λαβράνο, σε συνεργασία με τον γνωστό επιχειρηματία Βασίλη Μπιθαρά.

Η εταιρεία φέρεται να έχει λάβει δάνειο μεγάλου ύψους από την Optima Bank, η οποία έχει γνώση των πραγματικών δικαιούχων της ΝΕΠΑ. Στη ΦΟΡ ΜΙ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ εμφανιζόταν έως πρόσφατα αντιπρόεδρος και εν συνεχεία γραμματέας ο Θεόδωρος Ζερβός, ετεροθαλής αδελφός του Φέλιξ Μπίτζιου, του άλλου βασικού πρωταγωνιστή -και κατηγορούμενου- του σκανδάλου των υποκλοπών.

Το site της Αρχιεπισκοπής Αθηνών όπου ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας….

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ως εργαζόμενη στη ΝΕΠΑ είχε δηλωθεί η Μαρία Σαπουνά, η οποία μεταξύ Μαΐου 2020 και Μαΐου 2022 εργαζόταν στην Krikel του Λαβράνου. Η ΦΟΡ ΜΙ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ ήταν η πλοιοκτήτρια του υπερπολυτελούς γιοτ JESMA Ι, το οποίο πωλήθηκε το 2023 και σήμερα όπως προαναφέρθηκε διαθέτει άλλο πολυτελές γιοτ.

Οι μπροστινοί και ο Λαβράνος

Πιο πάνω αναφέραμε ότι η δημοσιογραφική έρευνα έχει αποδείξει πως ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος ήδη από το 2013 χρησιμοποιούσε διάφορους «μπροστινούς» προκειμένου να μην φαίνεται ο ίδιος πως έχει συναλλαγές. Τη δημοσιογραφική έρευνα έχουν επιβεβαιώσει και οι Αρχές σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ η ομολογία Τρίμπαλη πως ήταν «αχυράνθρωπός» του ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε την έρευνα των Reporters United για την ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ και τους «αυτοφωράκηδες» Ιταλούς, Αντόνιο Στάσι και Τζιόρτζιο Αντονέλι, ανύπαρκτα πρόσωπα όπως αποκαλύφθηκε από έρευνες των Ιταλικών αρχών αλλά και του ΥΕΔΕΕ Αττικής.
Σε αυτή την περίπτωση ο Λαβράνος φερόταν να έχει πουλήσει την εταιρεία στους Ιταλούς, ωστόσο ήταν αυτός που υπέγραφε τις συμβάσεις κι εν συνεχεία εισέπραττε τα ποσά που σχετίζονταν με τα εικονικά τιμολόγια, τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν ως λήπτη την Τράπεζα Πειραιώς.

Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και στην άλλη εταιρεία του, την Ιονική Τεχνολογική. Η εν λόγω εταιρεία εμφάνιζε ως διαχειριστή για 9 μήνες τον Λεωνίδα Αβραμίδη, πρόσωπα με πλαστά στοιχεία που δεν εμφανιζόταν πουθενά στο Taxis. Ήταν η περίοδος που ο Λαβράνος προσπαθούσε να κλείσει τη συμφωνία με την ΕΛ.ΑΣ. για το σύστημα Tetra και δεν ήθελε να εμφανίζεται ως μπροστινός.

Ακριβώς τα ίδια συνέβησαν και με την εταιρεία Krikel, επίσης συμφερόντων του Γιάννη Λαβράνου. Εκεί αρχικά εμφανίζεται ως διαχειρίστρια η…αγρότισσα Ελένη Κρητσωτάκη, εξαδέλφη του Τάσου Καρλή, κουμπάρου του Λαβράνου και άμισθου διαχειριστή της Ιονίας Τεχνικής, εταιρείας που είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ προς την KRIKEL.

Ακολούθησε ως διαχειριστής ο Πολωνός Πελτσάρ Στάνισλαβ Σίμον, ο οποίος, τοποθετήθηκε μετά από μεσολάβηση του Φέλιξ Μπίτζιου, μετόχου της Intellexa και επίσης κουμπάρου του Λαβράνου.

Τρίτος διαχειριστής της Krikel ήταν ο μηχανικός Σταμάτης Τριμπάλης, ο οποίος προσλήφθηκε με τη μεσολάβηση του στενού συνεργάτη του Λαβράνου, Νίκου Λιόλιου. Ο Τριμπάλης παραιτήθηκε αργότερα με εξώδικη δήλωση, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινικές ευθύνες για φορολογικές ατασθαλίες που, όπως υποστήριξε, δεν του αναλογούσαν.

Τελευταίος διαχειριστής της Krikel ήταν ο Ιωάννης Καραχάλιος, 34χρονος Ρομά από τον οικισμό Αγίου Αθανασίου στον δήμο Αλιάρτου, ο οποίος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει μισθοδοτηθεί πουθενά από το 2010.

Ο Καραχάλιος φέρεται μάλιστα να πραγματοποίησε και την εκκαθάριση της εταιρείας, παρότι η τοποθέτησή του έγινε το 2024 από την κυπριακή Eneross Holdings Ltd,, μοναδική μέτοχο της Krikel, η οποία όμως είχε διαγραφεί από το μητρώο του Έφορου Εταιρειών Κύπρου ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται άμεσα με τον Γιάννη Λαβράνο, καθώς δηλώνεται ως κοινή διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Κύπρο, στοιχείο που εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της συνολικής ποινικής διερεύνησης.

Μέτρα κατά Λαβράνου

Δεν ήταν τυχαίο, υπό αυτό το πρίσμα, ότι στις 9 Απριλίου η Α΄ Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας του Γιάννη Λαβράνου, μετά τα ευρήματα εκτεταμένης και σε βάθος έρευνας γύρω από τη δραστηριότητα της εταιρείας Krikel, της οποίας, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο.

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, η εταιρεία φέρεται να διέπραξε κακουργηματική φοροδιαφυγή κατά την περίοδο 2018–2021, μέσω συστηματικής μη απόδοσης φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς την ΑΑΔΕ είχαν εκτιναχθεί έως τον Απρίλιο του 2025 στα 9,74 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε αδικαιολόγητες τραπεζικές κινήσεις που ξεπερνούν τα 16,6 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς της Krikel σε Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα, κρίνοντας ότι μέρος των ποσών αυτών συνιστά εγκληματικό προϊόν.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λαβράνος, μέσω της πραγματικής του επιρροής και διοίκησης της εταιρείας, τέλεσε και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που συνδέονται με τον ίδιο, καθώς και στην απαγόρευση ανοίγματος θυρίδων, με μοναδική εξαίρεση τα ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς, συντάξεις κλπ.

Για όλα τα ανωτέρω το in επικοινώνησε με το εμπλεκόμενα πρόσωπα (τους κ.κ. Τσιανάκα και Λαβράνος) στέλνοντας ερωτήματα. Δεν λάβαμε ποτέ απάντηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha bank: Άλλαξε χέρια το 4,40% με discount πάνω από 10%

Alpha bank: Άλλαξε χέρια το 4,40% με discount πάνω από 10%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

AGRO
Αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το αγροτικός ρεύμα

Αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το αγροτικός ρεύμα

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Η ‘νέα εποχή’ του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ»
Η ανακοίνωση 07.01.26

Η «νέα εποχή» του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, διαμηνύει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και δηλώνει ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Με αιχμή το ενεργειακό κόστος και φόντο τη δυσαρέσκεια σε αγρότες και νοικοκυριά, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει από σήμερα έναν νέο κύκλο πολιτικών παρεμβάσεων. Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και η «επιστροφή» στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος
Κόσμος 07.01.26

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Αυστραλία - Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Έκθεση - καταπέλτης 07.01.26

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» στη Δυτική Όχθη

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ όλα δείχνουν ότι θα είναι ο προσωρινός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν γινόταν να μην έχει επικοινωνία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον προτού αναλάβει…

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ θέλει να την αρπάξει με τέσσερις κινήσεις – Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους
Απειλών συνέχεια 07.01.26

Ο Τραμπ θέλει να αρπάξει τη Γροιλανδία με τέσσερις κινήσεις - Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους

Το Politico εξετάζει πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάκτηση της Γροιλανδίας - Οι ντόπιοι, σε ποσοστό 85%, αντιτίθεται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο