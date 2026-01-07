Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Την ώρα που στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας συνεχίζεται η δίκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος έρχεται εκ νέου στην επικαιρότητα. Κι αυτό επειδή παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τους ελέγχους των Αρχών στα φορολογικά του φαίνεται πως έχει βρει νέους τρόπους -αλλά και συνεργάτες – προκειμένου να συνεχίσει να δραστηριοποιείται οικονομικά και να ξεπερνά το σκόπελο των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί.

Τι αποκαλύπτουμε

Το in αποκαλύπτει σήμερα πρόσωπα και εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό που φαίνεται ότι έχουν άμεση σχέση με τον επιχειρηματία, ο οποίος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο των «μπροστινών», που εμφανίζονται αντ’ αυτού σε θέσεις κλειδιά προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω ελέγχους.

Ο βασικός λόγος αυτής της επαναλαμβανόμενης τακτικής εκ μέρους του είναι τα εικονικά τιμολόγια πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει στο παρελθόν, οι εταιρείες του ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ, Ιονική Τεχνολογική και KRIKEL και τα οποία ήλθαν ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η δημοσιογραφική έρευνα, ο Γιάννης Λαβράνος από το 2013 και μετά προσπαθούσε να μην φαίνεται στο γενικό μητρώο επιχειρήσεων – ΓΕΜΗ – ως ο πραγματικός δικαιούχους των εταιρειών συμφερόντων του, αφενός διότι αυτές εμπλέκονταν στην έκδοση και λήψη εικονικών παραστατικών μεγάλης αξίας, αφετέρου διότι μέσω αδιαφανών διαδικασιών είχε καταστεί προμηθευτής της Ελληνικής Αστυνομίας εξασφαλίζοντας απόρρητες δαπάνες για το σύστημα επικοινωνίας TETRA το οποίο ουδέποτε λειτούργησε ομαλά.

Ο ρόλος της Media Naranja

Ας δούμε λοιπόν τι καινούργιο φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα. Θα πάμε λίγα χρόνια πριν, το 2023 και ενώ οι έλεγχοι στα φορολογικά του επιχειρηματία έχουν γίνει κάτι παραπάνω από ασφυκτικοί, περιλαμβάνοντας και πάγωμα λογαριασμών της εταιρείας Krikel.

Ο έως τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης – ο οποίος στη δίκη των υποκλοπών ομολόγησε πως ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου – φέρεται να δέχθηκε μια εντολή από το δεξί χέρι του επιχειρηματία, τον τεχνικό διευθυντή της Krikel Σωτήρη Ντάλλα (έχει διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του στη δίκη των υποκλοπών), ώστε να επισκεφτεί μια εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να εισπράξει χρήματα προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό της Krikel, μιας και οι λογαριασμοί της εταιρείας ήταν δεσμευμένοι. Η εταιρεία που φέρεται να επισκέφτηκε ο Σταμάτης Τρίμπαλης ήταν η Media Naranja από την οποία και φαίνεται πως εισέπραξε σε τσάντα ποσό περί τις 30 με 40.000 ευρώ.

Ποια είναι όμως η συγκεκριμένη εταιρεία που τόσο άνετα φέρεται να πλήρωσε τη μισθοδοσία του προσωπικού της Krikel εν μέσω ερευνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κυρώσεων από τις φορολογικές αρχές;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ η εταιρεία Media Naranja ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2019 και είχε ως αντικείμενο υπηρεσίες real estate, όπως επίσης και υπηρεσίες επικοινωνίας και συμβουλευτικής. Ως μέτοχοι τότε, εμφανίζονταν ο κ. Πολυχρόνης Τσιανάκας και η κυρία Κυριακή Μπιθαρά.

Από το real estate στο… μασάζ

Αναζητώντας κανείς την εταιρεία στη Διαύγεια διαπιστώνει ότι από το 2019 και μετά η Media Naranja υπογράφει όλες κι όλες 4 συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων. Μία με τη διοργανώτρια αρχή του Ράλι Ακρόπολις -είχε γράψει αναλυτικό ρεπορτάζ το in για το θέμα θέτοντας ερωτήματα στην Motorsport Greece που ουδέποτε απαντήθηκαν – μία με την ΕΤΕΑ Α.Ε. και δύο συμβάσεις με τον δήμο Πάργας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το ράλι Ακρόπολις ανέλαβε μια έρευνα για το «οικονομικό αποτύπωμα» του αγώνα στην κοινωνία, την οποια κάποιοι κοστολόγησαν στα 28.500 ευρώ. Ερώτημα αναπάντητο παραμένει πως ακριβώς και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε τότε από την Motorsport Greece -που υπάγεται στο υπουργείο Αθλητισμού και στον κ. Βρούτση- η συγκεκριμένη εταιρεία. Ερώτημα αναπάντητο παραμένει εάν τελικά υπήρξε παραδοτέο τέτοιο έργο.

Από τον Νοέμβριο του 2025 η εταιρεία πρόσθεσε τον διακριτικό τίτλο «Athena Massage» και αν επισκεφτεί κανείς το site της διαπιστώνει ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες real estate ή δημοσιογραφικής υποστήριξης, αλλά… υπηρεσίες μασάζ. Μάλιστα, εντός του Νοεμβρίου φαίνεται πως άνοιξε επιπλέον 8 υποκαταστήματα ανά την επικράτεια.

Πως ακριβώς άνοιξαν αυτά τα υποκαταστήματα και με ποια κεφάλαια ουδείς γνωρίζει καθώς στο ΓΕΜΗ δεν αναρτώνται τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα δεν πήγαν άσχημα για την εταιρεία του κ. Τσιανάκα που την τρέχει πλέον με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Τσιανάκα. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται να εργάζεται στο γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τιμολόγια στην Krikel

Πέραν των πληροφοριών που αναφέραμε πιο πάνω για την παροχή χρημάτων στην Krikel, σήμερα αποκαλύπτουμε άλλη μια πτυχή της εταιρείας του κ. Τσιανάκα με εκείνης του Γιάννη Λαβράνου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2023 η εταιρεία Media Naranja (του κ. Τσιανάκα) φαίνεται πως έχει εκδώσει τιμολόγια ύψους 140.000 ευρώ προς την εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το ερώτημα είναι σε ποιες υπηρεσίες αφορούσαν αυτά τα τιμολόγια.

Εκτός αυτών έχει ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι μέσα στο καλοκαίρι ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται να δραστηριοποιείται και στην αλλοδαπή μέσω δύο εταιρειών.

Πολλές οι εταιρείες

Ειδικότερα, τον συναντάμε ως διευθυντή στην βρετανική εταιρεία JSL Ltd και ως διαχειριστή στην επίσης βρετανική εταιρεία Cupa Ltd. Η πρώτη φαίνεται να έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, ενώ η δεύτερη ασχολείται με δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Ασφαλείς πληροφορίες του In αναφέρουν ότι πίσω από τις εν λόγω εταιρείες βρίσκεται ο Γιάννης Λαβράνος. Μάλιστα, η εταιρεία JSL φαίνεται πως παραπέμπει στα αρχικά του (Γιάννης Σπύρου Λαβράνος).

Πέραν αυτών όμως, υπάρχει και άλλη μια εταιρεία, αυτή τη φορά στην Ελλάδα στην οποία ο κ. Τσιανάκας εμφανίζεται ως πρόεδρος.

Πρόκειται για την ναυτιλιακή εταιρεία σκαφών αναψυχής ΦΟΡ ΜΙ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ, η οποία και κατέχει πολυτελές γιοτ που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αποκτηθεί από τον Γιάννη Λαβράνο, σε συνεργασία με τον γνωστό επιχειρηματία Βασίλη Μπιθαρά.

Η εταιρεία φέρεται να έχει λάβει δάνειο μεγάλου ύψους από την Optima Bank, η οποία έχει γνώση των πραγματικών δικαιούχων της ΝΕΠΑ. Στη ΦΟΡ ΜΙ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ εμφανιζόταν έως πρόσφατα αντιπρόεδρος και εν συνεχεία γραμματέας ο Θεόδωρος Ζερβός, ετεροθαλής αδελφός του Φέλιξ Μπίτζιου, του άλλου βασικού πρωταγωνιστή -και κατηγορούμενου- του σκανδάλου των υποκλοπών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ως εργαζόμενη στη ΝΕΠΑ είχε δηλωθεί η Μαρία Σαπουνά, η οποία μεταξύ Μαΐου 2020 και Μαΐου 2022 εργαζόταν στην Krikel του Λαβράνου. Η ΦΟΡ ΜΙ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ ήταν η πλοιοκτήτρια του υπερπολυτελούς γιοτ JESMA Ι, το οποίο πωλήθηκε το 2023 και σήμερα όπως προαναφέρθηκε διαθέτει άλλο πολυτελές γιοτ.

Οι μπροστινοί και ο Λαβράνος

Πιο πάνω αναφέραμε ότι η δημοσιογραφική έρευνα έχει αποδείξει πως ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος ήδη από το 2013 χρησιμοποιούσε διάφορους «μπροστινούς» προκειμένου να μην φαίνεται ο ίδιος πως έχει συναλλαγές. Τη δημοσιογραφική έρευνα έχουν επιβεβαιώσει και οι Αρχές σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ η ομολογία Τρίμπαλη πως ήταν «αχυράνθρωπός» του ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε την έρευνα των Reporters United για την ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ και τους «αυτοφωράκηδες» Ιταλούς, Αντόνιο Στάσι και Τζιόρτζιο Αντονέλι, ανύπαρκτα πρόσωπα όπως αποκαλύφθηκε από έρευνες των Ιταλικών αρχών αλλά και του ΥΕΔΕΕ Αττικής.

Σε αυτή την περίπτωση ο Λαβράνος φερόταν να έχει πουλήσει την εταιρεία στους Ιταλούς, ωστόσο ήταν αυτός που υπέγραφε τις συμβάσεις κι εν συνεχεία εισέπραττε τα ποσά που σχετίζονταν με τα εικονικά τιμολόγια, τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν ως λήπτη την Τράπεζα Πειραιώς.

Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και στην άλλη εταιρεία του, την Ιονική Τεχνολογική. Η εν λόγω εταιρεία εμφάνιζε ως διαχειριστή για 9 μήνες τον Λεωνίδα Αβραμίδη, πρόσωπα με πλαστά στοιχεία που δεν εμφανιζόταν πουθενά στο Taxis. Ήταν η περίοδος που ο Λαβράνος προσπαθούσε να κλείσει τη συμφωνία με την ΕΛ.ΑΣ. για το σύστημα Tetra και δεν ήθελε να εμφανίζεται ως μπροστινός.

Ακριβώς τα ίδια συνέβησαν και με την εταιρεία Krikel, επίσης συμφερόντων του Γιάννη Λαβράνου. Εκεί αρχικά εμφανίζεται ως διαχειρίστρια η…αγρότισσα Ελένη Κρητσωτάκη, εξαδέλφη του Τάσου Καρλή, κουμπάρου του Λαβράνου και άμισθου διαχειριστή της Ιονίας Τεχνικής, εταιρείας που είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ προς την KRIKEL.

Ακολούθησε ως διαχειριστής ο Πολωνός Πελτσάρ Στάνισλαβ Σίμον, ο οποίος, τοποθετήθηκε μετά από μεσολάβηση του Φέλιξ Μπίτζιου, μετόχου της Intellexa και επίσης κουμπάρου του Λαβράνου.

Τρίτος διαχειριστής της Krikel ήταν ο μηχανικός Σταμάτης Τριμπάλης, ο οποίος προσλήφθηκε με τη μεσολάβηση του στενού συνεργάτη του Λαβράνου, Νίκου Λιόλιου. Ο Τριμπάλης παραιτήθηκε αργότερα με εξώδικη δήλωση, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινικές ευθύνες για φορολογικές ατασθαλίες που, όπως υποστήριξε, δεν του αναλογούσαν.

Τελευταίος διαχειριστής της Krikel ήταν ο Ιωάννης Καραχάλιος, 34χρονος Ρομά από τον οικισμό Αγίου Αθανασίου στον δήμο Αλιάρτου, ο οποίος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει μισθοδοτηθεί πουθενά από το 2010.

Ο Καραχάλιος φέρεται μάλιστα να πραγματοποίησε και την εκκαθάριση της εταιρείας, παρότι η τοποθέτησή του έγινε το 2024 από την κυπριακή Eneross Holdings Ltd,, μοναδική μέτοχο της Krikel, η οποία όμως είχε διαγραφεί από το μητρώο του Έφορου Εταιρειών Κύπρου ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται άμεσα με τον Γιάννη Λαβράνο, καθώς δηλώνεται ως κοινή διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Κύπρο, στοιχείο που εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της συνολικής ποινικής διερεύνησης.

Μέτρα κατά Λαβράνου

Δεν ήταν τυχαίο, υπό αυτό το πρίσμα, ότι στις 9 Απριλίου η Α΄ Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας του Γιάννη Λαβράνου, μετά τα ευρήματα εκτεταμένης και σε βάθος έρευνας γύρω από τη δραστηριότητα της εταιρείας Krikel, της οποίας, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο.

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, η εταιρεία φέρεται να διέπραξε κακουργηματική φοροδιαφυγή κατά την περίοδο 2018–2021, μέσω συστηματικής μη απόδοσης φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς την ΑΑΔΕ είχαν εκτιναχθεί έως τον Απρίλιο του 2025 στα 9,74 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε αδικαιολόγητες τραπεζικές κινήσεις που ξεπερνούν τα 16,6 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς της Krikel σε Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα, κρίνοντας ότι μέρος των ποσών αυτών συνιστά εγκληματικό προϊόν.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λαβράνος, μέσω της πραγματικής του επιρροής και διοίκησης της εταιρείας, τέλεσε και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που συνδέονται με τον ίδιο, καθώς και στην απαγόρευση ανοίγματος θυρίδων, με μοναδική εξαίρεση τα ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς, συντάξεις κλπ.

Για όλα τα ανωτέρω το in επικοινώνησε με το εμπλεκόμενα πρόσωπα (τους κ.κ. Τσιανάκα και Λαβράνος) στέλνοντας ερωτήματα. Δεν λάβαμε ποτέ απάντηση.