ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

«Το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, που υπογράφει ο Δ. Τερζής, για το πλέγμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κατηγορούμενου στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μιλάμε απλώς για μία ‘λεπτομέρεια’ του σκανδάλου, αλλά για έναν μηχανισμό ισχύος, διασυνδέσεων και αδιαφάνειας, που επιμένει να λειτουργεί και να αναπαράγεται».

Όπως υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «όταν πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης εμφανίζονται να κινούνται μέσα από εταιρικά σχήματα και ‘βιτρίνες’, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό».

«Ο κ. Λαβράνος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ‘ένας επιχειρηματίας με εκκρεμότητες’. Είναι πρόσωπο που συνδέεται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο παραβίασης του κράτους δικαίου στη μεταπολίτευση: το σκάνδαλο των υποκλοπών», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «όσο παραμένει θολό ποιοι τον κάλυψαν, ποιοι του άνοιξαν πόρτες, ποιοι τον χρησιμοποίησαν και ποιοι συνεχίζουν να τον ανέχονται, τόσο θα βαθαίνει η κρίση εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία».

«Ζητούμε άμεσα και καθαρά: Την πλήρη πολιτική λογοδοσία από την κυβέρνηση και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελλόμενες πρακτικές», σημειώνει καταληκτικά.

Τι αποκάλυψε το in

Το in αποκάλυψε σήμερα (7/1) πρόσωπα και εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που φαίνεται ότι έχουν άμεση σχέση με τον επιχειρηματία, Γιάννη Λαβράνο, ο οποίος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο των «μπροστινών», που εμφανίζονται αντ’ αυτού σε θέσεις κλειδιά προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω ελέγχους.

Ο βασικός λόγος αυτής της επαναλαμβανόμενης τακτικής εκ μέρους του είναι τα εικονικά τιμολόγια πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει στο παρελθόν, οι εταιρείες του ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ, Ιονική Τεχνολογική και KRIKEL και τα οποία ήλθαν ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η δημοσιογραφική έρευνα, ο Γιάννης Λαβράνος από το 2013 και μετά προσπαθούσε να μην φαίνεται στο γενικό μητρώο επιχειρήσεων – ΓΕΜΗ – ως ο πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών συμφερόντων του, αφενός διότι αυτές εμπλέκονταν στην έκδοση και λήψη εικονικών παραστατικών μεγάλης αξίας, αφετέρου διότι μέσω αδιαφανών διαδικασιών είχε καταστεί προμηθευτής της Ελληνικής Αστυνομίας, εξασφαλίζοντας απόρρητες δαπάνες για το σύστημα επικοινωνίας TETRA, το οποίο ουδέποτε λειτούργησε ομαλά.