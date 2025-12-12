Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

Πολιτική

Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες

Η στάση του Μαξίμου απέναντι στους «γαλάζιους» βουλευτές μετά τις οργισμένες αντιδράσεις τους στη ενημέρωση για το αγροτικό. Όλοι οι παράγοντες που κάνουν το εσωκομματικό έδαφος εύφορο για αλλεπάλληλες εξεγέρσεις. Τι θα πει ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.