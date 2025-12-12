Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Εκκλήθηκα στο γραφείο και σε μια οθόνη μου επιδείχθηκε μια καταγραφή συνομιλιών του Φουρθιώτη με τον Γεραπετρίτη, που τον πίεζε για τη φρουρά και ο Γεραπετρίτης να απαντά «σας εκτιμώ». Την κυλιόμενη συνομιλία την είδα στην οθόνη του Λαβράνου. Ο σκοπός της παρουσίασης ήταν να δούμε ότι ο Φουρθιώτης δεν συνομιλούσε με άλλο στέλεχος της κυβέρνησης, που υποψιάζονταν οι περισσότεροι», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «ο Γεραπετρίτης ήταν παρακολουθούμενος και ήταν μια παραχωρητική συζήτηση με τον Φουρθιώτη».
Συνέχισε λέγοντας πως, εικάζει, πλέον, πως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο συνομιλιών αντλήθηκε μέσω του Predator.
Όσον αφορά το στέλεχος της ΕΥΠ και φερόμενη από δημοσιεύματα ως εμπλεκόμενη στην υπόθεση των υποκλοπών, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, επισήμανε ότι η ίδια διατηρούσε καλές σχέσεις με τον προσωπικό φρουρό του Γιάννη Λαβράνου.
Για τον τότε αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, υποστήριξε πως είχε πολλές επαφές με τον Γιάννη Λαβράνο, παρόλο που ο πρώτος ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο πως τον έχει δει μόλις τρεις φορές.
Όπως τόνισε, η επαφή Λαβράνου – Τσουβάλα έφερε τον δεύτερο στη θέση του γενικού γραμματέα Δημοσίας Τάξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρότι είχε επικριθεί και αποπεμφθεί λόγω της διαχείρισης στην τραγωδία στο Μάτι.
Η επίσκεψη Λαβράνου στο Ισραήλ με ψευδώνυμο
Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε σε επίσκεψη του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλου, στο Ισραήλ στις 16 Ιανουαρίου του 2020, όπου στα άτομα που τον συνόδεψαν ήταν και ο Γιάννης Λαβράνος. Ο τελευταίος, ωστόσο, χρησιμοποίησε, ψευδώνυμο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο κ. Λαβράνος χρησιμοποίησε, όπως φαίνεται από τη λίστα των ονομάτων της πτήσης το όνομα «Παπαδάκης», ενώ προς επίρρωση του ισχυρισμού του ανέφερε πως έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία Λαβράνου από τον ίδιο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, έπειτα από δημοσιογραφική ερώτηση που του απεύθυνε.
Ο κ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε ότι υπήρξαν 4-5 πολιτικοί στο προσωπικό περιβάλλον του Γιάννη Λαβράνου που ήταν εκτός της λίστας των παρακολουθήσεων, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Θάνο Πλεύρη.
Η δολοφονία Καραϊβάζ και η παρακολούθηση Μηνιάτη
Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στην παρακολούθηση της πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που ήταν διπλός στόχος παρακολούθησης μέσω ΕΥΠ και Predator), Πηνελόπη Μηνιάτη, συνδέοντας χρονικά την παρακολούθηση με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Τέλος, έκανε λόγο για γνωριμία του Καραϊβάζ με τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο πλαίσιο του ρεπορτάζ του πρώτου.