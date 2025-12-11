newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 19:30

Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες

Έρευνες σε έξι εταιρείες και οικίες εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των υποκλοπών κλιμακίου που συμμετείχε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφεραν πενιχρά αποτελέσματα, βρίσκοντας άδεια γραφεία προς ενοικίαση ή... απουσία ηλεκτρονικών συσκευών

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ελέγχους με περιορισμένο αποτέλεσμα πραγματοποίησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΗΕ) σε χώρους εταιρειών και κατοικίες προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπως κατέθεσε ο διοικητής της Υπηρεσίας από το 2019 έως το 2024, Βασίλης Παπακώστας, στη σημερινή δικάσιμο της δίκης των υποκλοπών στην Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, μικτό κλιμάκιο της ΔΗΕ και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διενήργησε ελέγχους στις έδρες των Intellexa, Krikel, Apollo, Hermes, Feroveno και Ιονικής Τεχνολογικής, καθώς και στις οικίες των Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου, στη δηλωθείσα κατοικία της Σάρα Χάμου, στην οικία του Σταμάτη Τρίμπαλη και στην οικία του Νικόλαου Λιόλιου, στενού συνεργάτη του Λαβράνου. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας από τα τέλη Δεκεμβρίου 2022 έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.

Ειδικότερα:

Η έδρα της Intellexa στο Ελληνικό εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη, με τα γραφεία προς μίσθωση.

Στη δηλωθείσα κατοικία της κατηγορούμενης Σάρα Χάμου εντοπίστηκε λογιστικό γραφείο, από το οποίο κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία. Στην άλλη διεύθυνση που είχε δηλώσει η ίδια, εντοπίστηκε διαφορετικό άτομο, το οποίο κατέθεσε ενόρκως ότι διαμένει εκεί επί δέκα χρόνια και δεν γνωρίζει κανέναν με τα στοιχεία της Χάμου.

Από την έρευνα στην έδρα της Krikel κατασχέθηκαν έγγραφα και φορολογικά στοιχεία. Στην κατοικία του Σταμάτη Τρίμπαλη, νομίμου εκπροσώπου της Krikel, -ο οποίος έχει καταθέσει ότι γνώριζε εκ των προτέρων για τον έλεγχο έπειτα από ενημέρωση του Γιάννη Λαβράνου- κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και δύο USB. Η εισαγγελική παραγγελία για την έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του in, είχε εκδοθεί στις 9 Δεκεμβρίου και ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου.

Στην έδρα της Apollo, όπου λειτουργεί εταιρεία μίσθωσης γραφείων για φορολογικούς λόγους και για σκοπούς αλληλογραφίας, κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία σχετιζόμενα με την Apollo. Στο φερόμενο υποκατάστημα της ίδιας εταιρείας βρέθηκαν άδεια προς μίσθωση γραφεία. Στη δηλωθείσα κατοικία της νομίμου εκπροσώπου της Apollo, το μικτό κλιμάκιο εντόπισε -όπως και στην περίπτωση Χάμου- λογιστικό γραφείο και κατέσχεσε αντίστοιχα στοιχεία.

Στη Hermes, που είχε δηλωμένη την ίδια έδρα με την Apollo, κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία. Στην έδρα του νομίμου εκπροσώπου της, η οποία ταυτίζεται με την έδρα της Apollo και τη δηλωθείσα διεύθυνση της Σάρα Χάμου, κατασχέθηκαν επίσης φορολογικά στοιχεία.

Στη Feroveno, στο υποκατάστημά της στο Ελληνικό, εντοπίστηκαν εκ νέου άδεια γραφεία προς μίσθωση. Στην οδό όπου εμφανίζεται ως έδρα της Ιονικής Τεχνολογικής, ο διαχειριστής του κτιρίου κατέθεσε ότι από το 2010 που ανέλαβε τη διαχείριση δεν έχει ακούσει ποτέ για την εταιρεία, ούτε για τους Γιάννη Λαβράνο, Νικόλαο Λιόλιο ή Pelczar Stanislaw (συνεργάτης εξίσου του Λαβράνου). Από την αυτοψία δεν προέκυψε κανένα εύρημα.

Στην οικία του πατέρα του Λαβράνου στο Νέο Ηράκλειο δεν εντοπίστηκε τίποτα, όπως και σε ακίνητο στο Παλαιό Ψυχικό που σχετιζόταν με εκείνον.

Στην οικία του Φέλιξ Μπίτζιου στην Κηφισιά βρέθηκαν οικιακοί βοηθοί, ένας εκ των οποίων κατέθεσε ενόρκως ότι ο Μπίτζιος λείπει μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό και επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα. Κατασχέθηκε ένας αποθηκευτικός χώρος δικτύου για τέσσερις σκληρούς δίσκους, μαζί με το τροφοδοτικό του.

Τέλος, στην οικία του Νικόλαου Λιόλιου στο Μοσχάτο κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ και ένα έγγραφο.

«Περιοριστήκαμε στις κατά παραγγελία ενέργειες»

Ο Βασίλης Παπακώστας, κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές, αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες έρευνες, υπογραμμίζοντας πως «βρέθηκε μικρός εξοπλισμός και βρέθηκαν και κτίρια που ήταν άδεια, κάποια που ήταν διαθέσιμα για ενοικίαση», επισημαίνοντας με έμφαση ότι η ΔΗΕ περιορίστηκε στις κατά εισαγγελική παραγγελία ενέργειες, δηλαδή στις προαναφερθείσες έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Παράλληλα, υποστήριξε πως σε όλους τους ελέγχους δεν υπήρχε καμία διένεξη, αλλά συνεργασία από όσους εντοπίστηκαν. Τόνισε με έμφαση ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή από την υπηρεσία του για τους ελέγχους, φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση των διαλόγων από τη δίκη για το Μάτι.

Ρωτήθηκε από την έδρα κατά πόσον η ΔΗΕ θα μπορούσε να διερευνήσει από πού ξεκινάει η πηγή των μηνυμάτων και αν θα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες, τονίζοντας πως «υποθέτω ότι χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική όπου τα μηνύματα στέλνονται με voice over ID. Έχει ως διαδικασία ουσιαστικά, τα δύο στοιχεία στην επικοινωνία είναι ο αποστολέας και ο λαμβάνων. Δεν γνωρίζουν οι πάροχοι ότι στάλθηκε αυτό το μήνυμα, φεύγει διαδικτυακά και η διαδικασία που χρησιμοποιείται μπορεί να κάνει το μήνυμα να φαίνεται πως έφυγε από 15 χώρες και να έχει φύγει από το διπλανό δωμάτιο».

«Η βάση δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε παραβιάστηκε είτε παραχωρήθηκε σε κάποιον»

Παρά ταύτα, όπως επισήμανε, η ΔΗΕ ασχολήθηκε σε μία περίπτωση και με παραποιημένο domain name που στελνόταν στα θύματα του Predator ώστε να μολυνθούν οι συσκευές τους. Αυτή η περίπτωση αφορούσε την ιστοσελίδα edolio5, όπου γνωστοποίησε ότι το παραποιημένο link κατοχυρώθηκε στις ΗΠΑ, ωστόσο οι χειριστές, επανέλαβε, χρησιμοποιούσαν VPN.

Στη συνέχεια, αναφερθείς στη βάση δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τα εμβόλια (υπενθυμίζεται ότι στάλθηκε παραποιημένο μολυσμένο μήνυμα στην Άρτεμις Σίφορντ), υποστήριξε ότι είναι δύσκολο να παραβιαστεί, ενώ έθεσε ως ενδεχόμενα ότι η βάση δεδομένων είτε παραχωρήθηκε σε κάποιον είτε παραβιάστηκε.

Ερωτηθείς από τους συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας τι θα έπραττε σε περίπτωση που του είχε ανατεθεί να διερευνήσει τέτοια υπόθεση, υπογράμμισε πως «θα ξεκινούσα από τα μηνύματα. Από το τελευταίο και θα ξετυλίγαμε το κουβάρι προς τα πίσω. Όταν ασχοληθήκαμε, βρήκαμε ότι η αποστολή έγινε μέσω διαδικτύου. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνεις σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη, ενώ (σ.σ. οι δράστες) χρησιμοποιούν χώρες που δεν συνεργάζονται, ασιατικές και ευρωπαϊκές, όπως η Ελβετία και η Ιρλανδία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Περισσότερη συνεργασία και καλύτερα αποτελέσματα

Κυριάκος Πιερρακάκης: Περισσότερη συνεργασία και καλύτερα αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
Δίκη υποκλοπών 11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στελέχους της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα της Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Europa League 11.12.25

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ατλέτικο και του Δήμου λόγω σοβαρών παρατυπιών στη διαδικασία - σε αβεβαιότητα το μέλλον της ανάπλασης γύρω από το Metropolitano.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον - Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο
Επαφές με νόημα 11.12.25

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συναντήθηκε ξανά με τον απεσταλμένο του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα [βίντεο]
Γέφυρα του Ριάλτο 11.12.25

Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια
Δραματικές συνθήκες 11.12.25

Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο