Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες

Ελέγχους με περιορισμένο αποτέλεσμα πραγματοποίησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΗΕ) σε χώρους εταιρειών και κατοικίες προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπως κατέθεσε ο διοικητής της Υπηρεσίας από το 2019 έως το 2024, Βασίλης Παπακώστας, στη σημερινή δικάσιμο της δίκης των υποκλοπών στην Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, μικτό κλιμάκιο της ΔΗΕ και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διενήργησε ελέγχους στις έδρες των Intellexa, Krikel, Apollo, Hermes, Feroveno και Ιονικής Τεχνολογικής, καθώς και στις οικίες των Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου, στη δηλωθείσα κατοικία της Σάρα Χάμου, στην οικία του Σταμάτη Τρίμπαλη και στην οικία του Νικόλαου Λιόλιου, στενού συνεργάτη του Λαβράνου. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας από τα τέλη Δεκεμβρίου 2022 έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.

Ειδικότερα:

Η έδρα της Intellexa στο Ελληνικό εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη, με τα γραφεία προς μίσθωση.

Στη δηλωθείσα κατοικία της κατηγορούμενης Σάρα Χάμου εντοπίστηκε λογιστικό γραφείο, από το οποίο κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία. Στην άλλη διεύθυνση που είχε δηλώσει η ίδια, εντοπίστηκε διαφορετικό άτομο, το οποίο κατέθεσε ενόρκως ότι διαμένει εκεί επί δέκα χρόνια και δεν γνωρίζει κανέναν με τα στοιχεία της Χάμου.

Από την έρευνα στην έδρα της Krikel κατασχέθηκαν έγγραφα και φορολογικά στοιχεία. Στην κατοικία του Σταμάτη Τρίμπαλη, νομίμου εκπροσώπου της Krikel, -ο οποίος έχει καταθέσει ότι γνώριζε εκ των προτέρων για τον έλεγχο έπειτα από ενημέρωση του Γιάννη Λαβράνου- κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και δύο USB. Η εισαγγελική παραγγελία για την έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του in, είχε εκδοθεί στις 9 Δεκεμβρίου και ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου.

Στην έδρα της Apollo, όπου λειτουργεί εταιρεία μίσθωσης γραφείων για φορολογικούς λόγους και για σκοπούς αλληλογραφίας, κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία σχετιζόμενα με την Apollo. Στο φερόμενο υποκατάστημα της ίδιας εταιρείας βρέθηκαν άδεια προς μίσθωση γραφεία. Στη δηλωθείσα κατοικία της νομίμου εκπροσώπου της Apollo, το μικτό κλιμάκιο εντόπισε -όπως και στην περίπτωση Χάμου- λογιστικό γραφείο και κατέσχεσε αντίστοιχα στοιχεία.

Στη Hermes, που είχε δηλωμένη την ίδια έδρα με την Apollo, κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία. Στην έδρα του νομίμου εκπροσώπου της, η οποία ταυτίζεται με την έδρα της Apollo και τη δηλωθείσα διεύθυνση της Σάρα Χάμου, κατασχέθηκαν επίσης φορολογικά στοιχεία.

Στη Feroveno, στο υποκατάστημά της στο Ελληνικό, εντοπίστηκαν εκ νέου άδεια γραφεία προς μίσθωση. Στην οδό όπου εμφανίζεται ως έδρα της Ιονικής Τεχνολογικής, ο διαχειριστής του κτιρίου κατέθεσε ότι από το 2010 που ανέλαβε τη διαχείριση δεν έχει ακούσει ποτέ για την εταιρεία, ούτε για τους Γιάννη Λαβράνο, Νικόλαο Λιόλιο ή Pelczar Stanislaw (συνεργάτης εξίσου του Λαβράνου). Από την αυτοψία δεν προέκυψε κανένα εύρημα.

Στην οικία του πατέρα του Λαβράνου στο Νέο Ηράκλειο δεν εντοπίστηκε τίποτα, όπως και σε ακίνητο στο Παλαιό Ψυχικό που σχετιζόταν με εκείνον.

Στην οικία του Φέλιξ Μπίτζιου στην Κηφισιά βρέθηκαν οικιακοί βοηθοί, ένας εκ των οποίων κατέθεσε ενόρκως ότι ο Μπίτζιος λείπει μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό και επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα. Κατασχέθηκε ένας αποθηκευτικός χώρος δικτύου για τέσσερις σκληρούς δίσκους, μαζί με το τροφοδοτικό του.

Τέλος, στην οικία του Νικόλαου Λιόλιου στο Μοσχάτο κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ και ένα έγγραφο.

«Περιοριστήκαμε στις κατά παραγγελία ενέργειες»

Ο Βασίλης Παπακώστας, κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές, αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες έρευνες, υπογραμμίζοντας πως «βρέθηκε μικρός εξοπλισμός και βρέθηκαν και κτίρια που ήταν άδεια, κάποια που ήταν διαθέσιμα για ενοικίαση», επισημαίνοντας με έμφαση ότι η ΔΗΕ περιορίστηκε στις κατά εισαγγελική παραγγελία ενέργειες, δηλαδή στις προαναφερθείσες έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Παράλληλα, υποστήριξε πως σε όλους τους ελέγχους δεν υπήρχε καμία διένεξη, αλλά συνεργασία από όσους εντοπίστηκαν. Τόνισε με έμφαση ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή από την υπηρεσία του για τους ελέγχους, φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση των διαλόγων από τη δίκη για το Μάτι.

Ρωτήθηκε από την έδρα κατά πόσον η ΔΗΕ θα μπορούσε να διερευνήσει από πού ξεκινάει η πηγή των μηνυμάτων και αν θα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες, τονίζοντας πως «υποθέτω ότι χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική όπου τα μηνύματα στέλνονται με voice over ID. Έχει ως διαδικασία ουσιαστικά, τα δύο στοιχεία στην επικοινωνία είναι ο αποστολέας και ο λαμβάνων. Δεν γνωρίζουν οι πάροχοι ότι στάλθηκε αυτό το μήνυμα, φεύγει διαδικτυακά και η διαδικασία που χρησιμοποιείται μπορεί να κάνει το μήνυμα να φαίνεται πως έφυγε από 15 χώρες και να έχει φύγει από το διπλανό δωμάτιο».

«Η βάση δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε παραβιάστηκε είτε παραχωρήθηκε σε κάποιον»

Παρά ταύτα, όπως επισήμανε, η ΔΗΕ ασχολήθηκε σε μία περίπτωση και με παραποιημένο domain name που στελνόταν στα θύματα του Predator ώστε να μολυνθούν οι συσκευές τους. Αυτή η περίπτωση αφορούσε την ιστοσελίδα edolio5, όπου γνωστοποίησε ότι το παραποιημένο link κατοχυρώθηκε στις ΗΠΑ, ωστόσο οι χειριστές, επανέλαβε, χρησιμοποιούσαν VPN.

Στη συνέχεια, αναφερθείς στη βάση δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τα εμβόλια (υπενθυμίζεται ότι στάλθηκε παραποιημένο μολυσμένο μήνυμα στην Άρτεμις Σίφορντ), υποστήριξε ότι είναι δύσκολο να παραβιαστεί, ενώ έθεσε ως ενδεχόμενα ότι η βάση δεδομένων είτε παραχωρήθηκε σε κάποιον είτε παραβιάστηκε.

Ερωτηθείς από τους συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας τι θα έπραττε σε περίπτωση που του είχε ανατεθεί να διερευνήσει τέτοια υπόθεση, υπογράμμισε πως «θα ξεκινούσα από τα μηνύματα. Από το τελευταίο και θα ξετυλίγαμε το κουβάρι προς τα πίσω. Όταν ασχοληθήκαμε, βρήκαμε ότι η αποστολή έγινε μέσω διαδικτύου. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνεις σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη, ενώ (σ.σ. οι δράστες) χρησιμοποιούν χώρες που δεν συνεργάζονται, ασιατικές και ευρωπαϊκές, όπως η Ελβετία και η Ιρλανδία».