«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

«Δυστυχώς δεν ήσασταν απόλυτα ειλικρινής και θα εκτιμηθεί η κατάθεσή σας μαζί με άλλα στοιχεία ώστε να διαβιβαστεί δικογραφία για εσάς». Η καταληκτική φράση του προέδρου της έδρας της 25ης δικασίμου της δίκης των υποκλοπών, που διεξάγεται στην Ευελπίδων, συνόψισε την πολύωρη κατάθεση του Σωτήρη Ντάλλα, πρώην υπαλλήλου της Krikel και άλλων εταιρειών του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για ψευδορκία.

Ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, που σύμφωνα με την κατάθεσή του αναλάμβανε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από τεχνικές εργασίες, ισχυρίστηκε ότι πίσω από την εταιρεία δεν βρισκόταν ο Γιάννης Λαβράνος, σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει στη δική του κατάθεση ο -στα χαρτιά- ανώτερος στην εταιρεία, Σταμάτης Τρίμπαλης. Σημειώνεται ότι κ. Ντάλλας κλήθηκε στη διαδικασία να καταθέσει λόγω των στοιχείων που έχουν προκύψει από τη διαδικασία, ωστόσο, οι περισσότερες εκ των αναφορών του κινήθηκαν στο «δεν μπορώ να θυμηθώ» και «δεν γνωρίζω».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τρίμπαλης είχε δηλώσει στη μαρτυρική κατάθεσή του ως κατ’ ουσίαν «αχυράνθρωπος» του κ. Λαβράνου στην εταιρεία Krikel και ότι ο ίδιος ήταν από πίσω ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

«Στην Krikel με προσέλαβε ο Πελτσάρ Στάνισλαβ Σίμον. Με προσέγγισε ως άνθρωπος που ήθελε να κάνει δουλειές στην Ελλάδα και είχε έρθει σε συμφωνία με τη Sepura», τόνισε ο κ. Ντάλλας για τον Πελτσάρ Στάνισλαβ Σίμον, που υπενθυμίζεται ότι ήταν Πολωνός δικηγόρος, διαχειριστής της Krikel πριν τον Σταμάτη Τρίμπαλη.

«Πρέπει να ρωτήσουμε ξεχωριστά πλέον για την κουμπαριά»

Ρωτήθηκε, μάλιστα, σκωπτικά από τον εισαγγελέα της έδρας για το εάν τον συνδέει σχέση κουμπάρου με τον κ. Λαβράνο καθώς, όπως είπε ο εισαγγελέας, «πρέπει να ρωτήσουμε ξεχωριστά πλέον για την κουμπαριά», σε μια αναφορά σε σχέση με τη Γεωργία Ζάρα, πρώην στελέχους της ΕΥΠ που είχε «ξεχάσει» στην κατάθεσή της να αναφερθεί για τη σχέση μέσω κουμπαριάς με την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου. Η τελευταία, εξίσου πρώην στέλεχος της ΕΥΠ, φέρεται από δημοσιεύματα, που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο, ως βασική χειρίστρια του Predator.

Ο κ. Ντάλλας τόνισε πως διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον κ. Λαβράνο. Όσον αφορά τις σχέσεις Λαβράνου – Krikel, παρότι είπε ότι δεν υπήρχαν, επισήμανε ότι δεν μπορεί να απαντήσει «μονοσήμαντα». Ενώ, όπως είπε, στα γραφεία της Krikel τον έχει δει μόλις μία με δύο φορές.

Για την υπόθεση των υποκλοπών και κατά πόσον την έχει συζητήσει με τον κ. Λαβράνο, υπογράμμισε πως το συζήτησαν μια φορά πριν χρόνια. Ακόμη, γνωστοποίησε ότι αμειβόταν με 3.000 ευρώ μηνιαίως από την Krikel, μέχρι την απόλυσή του.

Η αμνησία για τα μηνύματα γύρω από την εξεταστική και τις «εντολές» στον Τρίμπαλη

Κατά την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, είχαν προκαλέσει αίσθηση οι αναφορές του, όπως και τα μηνύματα που αντάλλαξε και εισέφερε στο δικαστήριο με τον Σωτήρη Ντάλλα, σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές της Βουλής.

Ο κ. Τρίμπαλης είχε ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, πως «όταν πήγα μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μου είχαν δοθεί έτοιμες περισσότερες απαντήσεις από τον κατηγορούμενο (Λαβράνο) και έναν στενό του συνεργάτη (Ντάλλα). Και όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: ‘Εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά’».

Ερωτηθείς ο κ. Ντάλλας έπαθε αρχικώς… αμνησία για τα μηνύματα, παρότι επιβεβαίωσε ότι αποστάλθηκαν από τον αριθμό του, όταν του επιδείχθηκαν από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ.

Κεσσές: 21/9/22. Πού ήσασταν;

Ντάλλας: Δεν θυμάμαι.

Κεσσές: Ο Τρίμπαλης έδωσε τα μηνύματα στο κινητό του που σύμφωνα με τα οποία εκείνη τη μέρα, μια μέρα πριν καταθέσει στη Βουλή λαμβάνει οδηγίες για τις ερωτήσεις της επόμενης μέρας. Στέλνετε μήνυμα με φωτογραφίες, χειρόγραφες ερωτήσεις που έγιναν στον Τρίμπαλη. Εσείς είστε ένας απλός τεχνικός της εταιρείας και φέρεται να στέλνετε τις ερωτήσεις για την εξεταστική επιτροπή.

Ντάλλας: Δεν έχω γνώση (σ.σ. επί των μηνυμάτων). Είχαμε συναντηθεί για να προετοιμαστεί. Όπως εγώ έχω δεχθεί στο δικαστήριο ερωτήσεις για το παρελθόν, δέχθηκε και εκείνος ερωτήσεις για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Τον ενημέρωσα για τα τεχνικά.

Κεσσές: Οι συναντήσεις που γινόταν;

Ντάλλας: Στο γραφείο.

Ακολούθως ο κ. Κεσσές επανήλθε για τα μηνύματα, μιλώντας για τη μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τις υποκλοπές.

Κεσσές: 22 Σεπτεμβρίου, 16:58, σας στέλνει ο Τρίμπαλης μήνυμα: μόλις βγήκα. Απαντάτε όταν μπορέσεις πάρε με. Γιατί το πρώτο μήνυμα είναι σε εσάς;

Ντάλλας: Είχα αγωνία για την εταιρεία, είναι ανθρώπινο.

Κεσσές: Απαντάτε ότι «η γενική ενημέρωση είναι ότι πήγες πολύ καλά».

Ντάλλας: Από ο,τι έβλεπα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Υπήρχε μεγάλο άγχος στην εταιρεία, είναι ανθρώπινο.

Κεσσές: Έχετε υπογράψει ρήτρα εμπιστευτικότητας με την Krikel;

Ντάλλας: Όχι. Όπως αναφέρω υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις συμβάσεις. Ήταν συγκεκριμένες.

Ρωτήθηκε ακόμη για το πώς υπέγραφε συμβάσεις ή προσφορές της Krikel και απήντησε ως «τεχνικός διευθυντής». Ωστόσο, ο κ. Κεσσές τον ρώτησε για έγγραφο που φέρεται να υπέγραφε ως «manager director». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έγινε εκ παραδρομής.

Πήγε στο σπίτι του Λαβράνου με τον Τρίμπαλη και δεν θυμόταν γιατί

Παράλληλα, από τα μηνύματα προκύπτει επίσης ότι κανόνιζαν συνάντηση στο σπίτι του κ. Λαβράνου με τον κ. Τρίμπαλη πριν την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται για ποιο λόγο έγινε αυτή η συνάντηση.

Κέσσες: Γιατί να πάτε στο σπίτι Λαβράνου με Τρίμπαλη, αφού δεν είχε σχέση με Krikel;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί.

Ο Ντάλλας είδε δημοσιεύματα που έγιναν… μία ώρα μετά

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κεσσές του ανέφερε πως κατεύθυνε τον κ. Τρίμπαλη ώστε να πει ψέματα στην εξεταστική επιτροπή. Ακολούθησε κύκλος ερωτήσεων για το ίδιο θέμα και από τον συνήγορο Χρήστο Κακλαμάνη.

Κακλαμάνης: Τα έγγραφα με ερωτήσεις πού τα βρήκατε;

Ντάλλας: Δεν ξέρω αν είναι αυτής της εξεταστικής. Πιθανόν, κάποιες από τις ερωτήσεις να ρωτήθηκαν.

Κακλαμάνης: Ήσασταν μόνος όταν τα στέλνατε τα μηνύματα;.

Ντάλλας: Ναι.

Κακλαμάνης: Μάθατε ότι τα είπε καλά από το ίντερνετ; Τα δημοσιεύματα είναι μετά από μία ώρα από τα μηνύματά σας και θα τα εισφέρουμε. Του στείλατε έλα σπίτι του Γιάννη. Ποιος είναι ο Γιάννης;

Ντάλλας: Δεν θυμάμαι.

«Καμία σχέση» ο Λαβράνος με το TETRA

Ο μάρτυρας δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων για τη λειτουργία του TETRA, το σύστημα τηλεπικοινωνιών της ΕΛ.ΑΣ. που αποκτήθηκε από την Krikel. Ερωτηθείς από τον πρόεδρο κατά πόσον υπήρχαν πλημμέλειες στην εφαρμογή του, όπως έχει περιγραφεί από άλλους μάρτυρες, ο κ. Ντάλλας υποστήριξε κατηγορηματικά τη σωστή λειτουργία του συστήματος, που άλλωστε ο ίδιος ήταν υπεύθυνος τεχνικός. Ωστόσο παραδέχθηκε πως «ειδικά στην αρχή υπήρχαν προβληματισμοί στη λειτουργία. Το σύστημα βασιζόταν σε πολλές και παλιές υποδομές της ΕΛ.ΑΣ. Οι ασύρματοι δεν είχαν τεχνική επάρκεια».

Έβγαλε εκτός κάδρου τον κ. Λαβράνο σε σχέση με το TETRA, σε αντίθεση με όσα έχουν πει άλλοι μάρτυρες, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα.

Ο Λαβράνος, η Krikel και leasing όχημα

Για τη σχέση του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου με την Krikel, ο κ. Ντάλλας επισήμανε πως την περίοδο 2018-2019 «είχε μια μικρή παρουσία», παρότι για αυτόν αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία.

Ο μάρτυρας απάντησε ακόμη σε ερώτημα του κ. Κεσσέ σχετικά με δημοσίευμα του ιστότοπου Tvxs που εμφανιζόταν η Krikel να επιχειρεί τον Απρίλιο του 2018 να αποκτήσει leasing εταιρικά οχήματα. Τη σχετική, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσφορά τη ζητούσε από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων στο όνομα της Krikel η γραμματέας του Φέλιξ Μπίτζιου, Λίνα Κατσούδα. Ωστόσο, η αγορά δεν συνέβη, όπως προκύπτει από email που έστειλε στις 20 Ιουλίου 2018 ο Γιάννης Λαβράνος στον Φέλιξ Μπίτζιο και στο οποίο εμπεριέχεται συνομιλία του Σωτήρη Ντάλλα με τον υπεύθυνο της εταιρείας leasing.

Ισχυρίστηκε πως η εμπλοκή του κ. Λαβράνου έγινε έπειτα από δική του πρωτοβουλία, καθώς εκτιμούσε ότι θα ήταν ένας επιχειρηματίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην απόκτηση του οχήματος. Τόνισε, όμως, ότι δεν απευθύνθηκε σε άλλον επιχειρηματία όταν δεν επιτεύχθηκε η προσπάθεια απόκτησης leasing οχήματος.

Επιβεβαίωσε το όχημα της Krikel στο ΚΕΤΥΑΚ

Όσον αφορά τη φωτογραφία από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ που εισέφερε στο δικαστήριο –και παρουσίασε το in– ο Ζαχαρίας Κεσσές, και αφορούσε όχημα της Krikel, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ανήκει στην εταιρεία.

«Στον τύπο παρουσιάστηκε ένα αμάξι, δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο όχημα, δεν ξέρω πως έχει προκύψει», είπε και πρόσθεσε ότι παρότι ήταν προϊστάμενος των τεχνικών της Krikel, δεν γνωρίζει ποιος χρησιμοποίησε το όχημα για να μεταβεί στο ΚΕΤΥΑΚ.

Συμπλήρωσε ότι ο ίδιος πήγε στο ΚΕΤΥΑΚ στις αρχές του 2020, ώστε να παρουσιάσει ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών, ανάλογης με την εφαρμογή Whatsapp. Ωστόσο, υπενθυμίζεται, το Κέντρο που ελεγχόταν από την ΕΥΠ, ιδρύθηκε στις 9 Ιουλίου του 2020, μήνες μετά από τις αρχές του χρόνου που ισχυρίστηκε ο μάρτυρας.

Τι ισχυρίστηκε για την αποκάλυψη του in

Τέλος, ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε στο δημοσίευμα στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του in σχετικά με τον ρόλο της Media Naranja.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του in, ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης –ο οποίος στη δίκη των υποκλοπών ομολόγησε πως ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου– φέρεται να δέχθηκε μια εντολή από το δεξί χέρι του επιχειρηματία, τον τεχνικό διευθυντή της Krikel Σωτήρη Ντάλλα, ώστε να επισκεφτεί μια εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας.

Σκοπός της επίσκεψης φέρεται ήταν να εισπράξει χρήματα προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό της Krikel, μιας και οι λογαριασμοί της εταιρείας ήταν δεσμευμένοι. Η εταιρεία που φέρεται να επισκέφτηκε ο Σταμάτης Τρίμπαλης ήταν η Media Naranja από την οποία και φαίνεται πως εισέπραξε σε τσάντα ποσό περί τις 30 με 40.000 ευρώ.