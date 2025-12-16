Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου

Μάρτυρας υλικού που προέρχεται από παράνομη παρακολούθηση μέσω Predator δήλωσε ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστας Βαξεβάνης, στην 21η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές, που διεξάγεται στην Ευελπίδων.

Όπως τόνισε ο κ. Βαξεβάνης στην κατάθεσή του, κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιούσε για τις υποκλοπές έφτασαν στα χέρια του «πολλά βίντεο» από άτομα που παρακολουθούνταν από το Predator, φέρνοντας ως παράδειγμα υπουργό που εμφανίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, «σε πράξεις που δεν είναι δημόσιες ούτε πολιτικές».

Χαρακτηρίζοντας το Predator ως ένα εργαλείο που οδηγεί σε εκβιασμούς του πολιτικού συστήματος, επισήμανε ότι οι πηγές προέλευσης των βίντεο και των συνομιλιών που ήρθαν σε γνώση του, πρόσκεινται στην ΕΥΠ.

«Τα χαρτιά και τα βίντεο που είδα εγώ είχαν προέλευση ΕΥΠ, δεν μου τα έδωσε κανένα Predator και κανένας σχετιζόμενος με το Predator», υποστήριξε επιπλέον.

«Πήγαιναν cd με υλικό από τις παρακολουθήσεις στο Μαξίμου»

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, υλικό από τις παρακολουθήσεις κατέληγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, «υπήρχε διαδικασία που πήγαιναν τα cd στο Μαξίμου». Ερωτηθείς σχετικά από τον εισαγγελέα για αυτήν την αναφορά, ισχυρίστηκε πως «υπήρχε άμεση ενημέρωση του Μαξίμου μέσω επιλεγμένων cd. Υπήρχε κάποιος που τα παραλάμβανε. Έπαιρνε κάποιος από το Μαξίμου τα cd, δεν ξέρω ποιος, καθώς υπήρχε μια ιδιομορφία, κάποιος ήθελε να ακούει ή να βλέπει το υλικό των παρακολουθήσεων».

Στάθηκε στο γεγονός ότι παρακολουθούμενοι δεν προχώρησαν σε μηνύσεις για την παρακολούθησή τους.

«Αποκαλύφθηκε ότι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ παρακολουθούνται. Είδε κάποιος πολίτης να κάνει κάποιος μήνυση από όλους αυτούς; Ο αντεισαγγελέας Μπαρδάκης έχοντας το καθήκον να προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν έχει ένα κάνει μήνυση. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ παρακολουθείται, που έπρεπε να τον οδηγήσει σε καταγγελία ή σε παραίτηση, και παρατάθηκε η θητεία του. Δείχνει μια συναλλαγή», υπογράμμισε.

Τόνισε πως εργαζόμενοι της Intellexa, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ανέφεραν σε συνεργάτες του στην εφημερίδα πως αυτοί πραγματοποιούσαν τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα.

«Κοινός βραχίονας ΕΥΠ – Predator κάτω από την ομπρέλα του Μαξίμου»

Ακόμη, έκανε λόγο για κοινό βραχίονα που συνέδεε το Predator με την ΕΥΠ «κάτω από την ομπρέλα του Μαξίμου», τονίζοντας πως ήταν «ένα σύστημα παρακρατικής υφής, προσκολλημένο στο κράτος».

Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επιβεβαίωσε σε συνομιλία την οποία είχαν περιεχόμενο μηνυμάτων που ήρθαν έρθει σε γνώση του.

«Είχα απευθείας επαφές με τον Χατζηδάκη και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, με τον Χατζηδάκη μιλούσαμε επί 40 λεπτά και επαλήθευε περιεχόμενο συνομιλιών», τόνισε και πρόσθεσε πως εφάρμοσε τριών γραμμών επαλήθευσης των πληροφοριών του.

«Εγώ ασχολήθηκα με το δίκτυο κατασκοπείας, συνδεδεμένο με την ΕΥΠ και το Predator, το οποίο αποτελεί απειλή για εθνική ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τους κατηγορούμενους, τόνισε για τον Ταλ Ντίλιαν πως ήρθε στην Ελλάδα μετά από διαμεσολάβηση του κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) της Κύπρου και του τότε προέδρου του, Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ για τον Γιάννη Λαβράνο είπε ότι γνώριζε πως ήταν προμηθευτής της ΕΛ.ΑΣ. Για τη Σάρα Χάμου υποστήριξε ότι γνωρίζει μόνον τη συμμετοχή της στη μετοχική σύνθεση της Intellexa.

«Δεν γίνεται να μπουν στη χώρα χωρίς να βαρέσουν alarm»

Παράλληλα, ο μάρτυρας έκανε λόγο για «ιδιωτικοποιημένες μυστικές υπηρεσίες» του Ισραήλ.

«Αντί να κατασκοπεύει η Μοσάντ, έχουν φτιάξει 30 εταιρείες και την ώρα που συλλέγουν για αυτούς υλικό, είναι και σε χρήση από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Ιδιωτικοποιημένες μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, οι συνταξιούχοι έφτασαν στην Ελλάδα και έφτιαξαν ένα κατασκοπευτικό δίκτυο που δρούσε μέσα από την Intellexa», είπε.

Ερωτηθείς από τον πρόεδρο της έδρας, αν η Intellexa θα δρούσε ανεξαρτήτως από μια κρατική αρχή, επισήμανε πως επρόκειτο «για επιχειρήσεις τεράστιες σε κόστη και επικινδυνότητα. Στελέχη, φορείς, εργαζόμενοι που είναι ανώτερα στελέχη μυστικών υπηρεσιών. Δεν γίνεται να μπουν σε μια χώρα χωρίς να βαρέσουν alarm», πρόσθεσε ο κ. Βαξεβάνης.

Σουλιώτης: Ιδιαίτερη ευαισθησία Τσουβάλα στο σύστημα Tetra

Ο δεύτερος μάρτυρας, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, Γιάννης Σουλιώτης, έκανε λόγο για «ιδιαίτερη ευαισθησία» του τότε αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (16/2/16 – 5/8/18), Κωνσταντίνου Τσουβάλα, στο σύστημα τηλεπικοινωνιών της Αστυνομίας TETRA, που εμπορευόταν η Krikel και, όπως έχει καταθέσει ο Σταμάτης Τρίμπαλης στο δικαστήριο, πίσω από την εταιρεία βρισκόταν ο Γιάννης Λαβράνος. Σημειώνεται ότι ο κ. Λαβράνος αρνείται την οποιαδήποτε σύνδεση.

Αναφέρθηκε σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία της Krikel, ρωτώντας κάποιους από τους υπαλλήλους για το πού βρίσκεται ο κ. Λαβράνος, με αυτούς να του απαντούν ότι «έχει καιρό να έρθει από εδώ».

Τόνισε πως πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. «κόμπαζαν» για τις σχέσεις τους με τον κ. Λαβράνο. «Κάποιοι αξιωματικοί που είχαν την εύνοιά του μπορούσαν να προχωρούν επιχειρησιακά και άλλοι να μπαίνουν ψυγείο», πρόσθεσε.

«Δεν παραβιάστηκε το κινητό του Ανδρουλάκη από το Predator»

Τελευταίος μάρτυρας κατέθεσε ο Νίκος Παπάζογλου, συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη την περίοδο όπου ήταν ευρωβουλευτής.

Απαντώντας σε ερώτηση της έδρας για το κατά πόσον έχουν χρησιμοποιηθεί σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη υποκλαπέντα στοιχεία, ο κ. Παπάζογλου τόνισε πως το κινητό του νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δεν είχε παραβιαστεί από το Predator.

Ανέφερε ότι ο έλεγχος του κινητού του κ. Ανδρουλάκη έγινε τυχαία από την αρμόδια επιτροπή, χωρίς να υπάρχουν υποψίες παρακολούθησης.

«Δεν υπήρχε υποψία, εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα όσο ήταν ευρωβουλευτής. Σε εμάς, στους συνεργάτες δεν βρέθηκε τίποτα», πρόσθεσε.

Τέλος, όσον αφορά την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ, ο κ. Παπάζογλου υπογράμμισε πως το έμαθε στις 5 Αυγούστου, όταν αυτή γνωστοποιήθηκε επισήμως, ενώ εκτίμησε ότι υπήρξε «κοινό κέντρο παρακολούθησης από ΕΥΠ και Predator».