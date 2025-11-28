Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την κατάθεση του μηχανικού Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών. Για την ακρίβεια, συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την ώρα που ο μάρτυρας κατέθεσε ενόρκως ότι η μαρτυρία του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών το 2022 ήταν καθοδηγούμενη. Σύμφωνα με τον κ. Τρίμπαλη οι ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις του είχαν δοθεί έτοιμες και την ημέρα της εξέτασής του έγιναν όλες από μέλη της Εξεταστικής που ανήκαν στο κυβερνών κόμμα της ΝΔ.

Μια κατάθεση που δεν διαψεύστηκε ποτέ

Την εν λόγω καταγγελία η κυβέρνηση ουδέποτε τη σχολίασε. Αναλώθηκε σε σειρά από άλλα ζητήματα, αλλά εν προκειμένω ο κατά τα λοιπά λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βρήκε να πει τίποτε για την καταγγελία. Από την άλλη, τα μέλη της Εξεταστικής των υποκλοπών που συμμετείχαν για λογαριασμό της ΝΔ δεν έβγαλαν κιχ. Για τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση, ούτε λόγος να γίνεται. Η κατάθεση Τρίμπαλη δεν έπαιξε πουθενά. Γιατί όμως;

Ο μάρτυρας δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, βασικού προμηθευτή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο σύστημα Tetra. Ήταν ο άνθρωπος που στην Εξεταστική των υποκλοπών δήλωνε πως δεν γνωρίζει τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο και πως ο τελευταίος ουδεμία σχέση είχε με την εταιρεία Krikel.

Η ανατροπή και τα sms

Με την κατάθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα ανέτρεψε το σκηνικό και έδωσε άλλο ενδιαφέρον στην υπόθεση. Εν ολίγοις παραδέχθηκε πως έναντι οικονομικού αντιτίμου ήταν επί της ουσίας ο «αχυράνθρωπος» του επιχειρηματία Λαβράνου στην εταιρεία Krikel και πως ο ίδιος ήταν από πίσω ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Πέραν της καταγγελίας και όσων είπε, χθες κατάθεσε και αντίγραφα sms που είχε ανταλλάξει με τον επιχειρηματία, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους και τις συναντήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο κ. Λαβράνος όσο και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος είναι κατηγορούμενοι στη δίκη των υποκλοπών. Μαζί τους στο εδώλιο είναι κατηγορούμενοι και οι ιδιοκτήτες και νόμιμοι εκπρόσωποι της ισραηλινής εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου.

Το αίτημα Χαρίτση και η στάση Κακλαμάνη

Η παραδοχή Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε και κορόιδεψε την Εξεταστική προκάλεσε την εύλογη αντίδραση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος και κατέθεσε γραπτό αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Το ρεπορτάζ λέει πως με την πρόταση Χαρίτση θα συνταχθούν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στόχος είναι να κληθεί εκ νέου ο μάρτυρας και να εξεταστεί, αλλά και να διερευνηθεί αν τα όσα καταγγέλλει έχουν βάση, καθώς εν προκειμένω η υπόθεση αφορά τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Και μιας και ο μάρτυρας αναφέρθηκε στους βουλευτές-μέλη της ΝΔ ας θυμηθούμε ποιοι είχαν συμμετάσχει σε εκείνη την Εξεταστική.

Πιο συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα εκπροσωπούσαν οι: Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης, Σταύρος Κελέτσης, Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Κυρανάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Χριστόφορος Μπουστικάκης, Έλενα Ράπτη, Βασίλης- Πέτρος Σπανάκης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Ιάσων Φωτήλας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Για την ιστορία ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι «θα το δει». Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει και τίποτε. Το ερώτημα είναι αν η Βουλή και δη το προεδρείο της έχουν τη διάθεση να επιτελέσουν το ρόλο τους και να διερευνήσουν μια καταγγελία που πλήττει τον πυρήνα μιας θεσμικής διαδικασίας.

Τι είχε καταθέσει ο Τρίμπαλης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης είχε καταθέσει στην Εξεταστική των υποκλοπών στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022. Είχε υποστηρίξει ότι εκείνος ήταν που ίδρυσε τον Μάιο του 2017 την κυπριακή Eneross Holdings Ltd, η οποία ήταν η μοναδική εταίρος της Krikel. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τους κ.κ. Ιωάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο και αρνήθηκε ότι η Krikel είχε την οποιαδήποτε σχέση με την Intellexa.

Εν συνεχεία η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τρίμπαλης ουδεμία σχέση είχε με την Eneross, καθώς όταν παραιτήθηκε από τον Krikel το 2024, στα έγγραφα που έστειλε στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ κοινοποιούσε την απόφασή του και στην Eneross, την εταιρεία που υποστήριζε ότι ο ίδιος δημιούργησε.

Μόνο που η Eneross είχε πάψει να υφίσταται ήδη από το 2022, είκοσι μέρες πριν ο ίδιος καταθέσει στην Εξεταστική της Βουλής. Και είχε πάψει να υφίσταται επειδή οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είχαν αποφασίσει να την κλείσουν για να καλύψουν τα ίχνη τους. Μόνο που ξέχασαν να ενημερώσουν τον Σταμάτη Τρίμπαλη…