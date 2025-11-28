newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την κατάθεση του μηχανικού Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών. Για την ακρίβεια, συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την ώρα που ο μάρτυρας κατέθεσε ενόρκως ότι η μαρτυρία του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών το 2022 ήταν καθοδηγούμενη. Σύμφωνα με τον κ. Τρίμπαλη οι ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις του είχαν δοθεί έτοιμες και την ημέρα της εξέτασής του έγιναν όλες από μέλη της Εξεταστικής που ανήκαν στο κυβερνών κόμμα της ΝΔ.

Μια κατάθεση που δεν διαψεύστηκε ποτέ

Την εν λόγω καταγγελία η κυβέρνηση ουδέποτε τη σχολίασε. Αναλώθηκε σε σειρά από άλλα ζητήματα, αλλά εν προκειμένω ο κατά τα λοιπά λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βρήκε να πει τίποτε για την καταγγελία. Από την άλλη, τα μέλη της Εξεταστικής των υποκλοπών που συμμετείχαν για λογαριασμό της ΝΔ δεν έβγαλαν κιχ.  Για τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση, ούτε λόγος να γίνεται. Η κατάθεση Τρίμπαλη δεν έπαιξε πουθενά. Γιατί όμως;

Ο μάρτυρας δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  Krikel, βασικού προμηθευτή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο σύστημα Tetra. Ήταν ο άνθρωπος που στην Εξεταστική των υποκλοπών δήλωνε πως δεν γνωρίζει τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο και πως ο τελευταίος ουδεμία σχέση είχε με την εταιρεία Krikel.

Η ανατροπή και τα sms

Με την κατάθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα ανέτρεψε το σκηνικό και έδωσε άλλο ενδιαφέρον στην υπόθεση. Εν ολίγοις παραδέχθηκε πως έναντι οικονομικού αντιτίμου ήταν επί της ουσίας ο «αχυράνθρωπος» του επιχειρηματία Λαβράνου στην εταιρεία Krikel και πως ο ίδιος ήταν από πίσω ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Πέραν της καταγγελίας και όσων είπε, χθες κατάθεσε και αντίγραφα sms που είχε ανταλλάξει με τον επιχειρηματία, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους και τις συναντήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο κ. Λαβράνος όσο και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος είναι κατηγορούμενοι στη δίκη των υποκλοπών. Μαζί τους στο εδώλιο είναι κατηγορούμενοι και οι ιδιοκτήτες και νόμιμοι εκπρόσωποι της ισραηλινής εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου.

Το αίτημα Χαρίτση και η στάση Κακλαμάνη

Η παραδοχή Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε και κορόιδεψε την Εξεταστική προκάλεσε την εύλογη αντίδραση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος και κατέθεσε γραπτό αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Το ρεπορτάζ λέει πως με την πρόταση Χαρίτση θα συνταχθούν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στόχος είναι να κληθεί εκ νέου ο μάρτυρας και να εξεταστεί, αλλά και να διερευνηθεί αν τα όσα καταγγέλλει έχουν βάση, καθώς εν προκειμένω η υπόθεση αφορά τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Και μιας και ο μάρτυρας αναφέρθηκε στους βουλευτές-μέλη της ΝΔ ας θυμηθούμε ποιοι είχαν συμμετάσχει σε εκείνη την Εξεταστική.

Πιο συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα εκπροσωπούσαν οι: Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης, Σταύρος Κελέτσης, Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Κυρανάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Χριστόφορος Μπουστικάκης, Έλενα Ράπτη, Βασίλης- Πέτρος Σπανάκης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Ιάσων Φωτήλας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Για την ιστορία ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι «θα το δει». Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει και τίποτε. Το ερώτημα είναι αν η Βουλή και δη το προεδρείο της έχουν τη διάθεση να επιτελέσουν το ρόλο τους και να διερευνήσουν μια καταγγελία που πλήττει τον πυρήνα μιας θεσμικής διαδικασίας.

Τι είχε καταθέσει ο Τρίμπαλης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης είχε καταθέσει στην Εξεταστική των υποκλοπών στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022. Είχε υποστηρίξει ότι εκείνος ήταν που ίδρυσε τον Μάιο του 2017 την κυπριακή Eneross Holdings Ltd, η οποία ήταν η μοναδική εταίρος της Krikel. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τους κ.κ. Ιωάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο και αρνήθηκε ότι η Krikel είχε την οποιαδήποτε σχέση με την Intellexa.

Εν συνεχεία η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τρίμπαλης ουδεμία σχέση είχε με την Eneross, καθώς όταν παραιτήθηκε από τον Krikel το 2024, στα έγγραφα που έστειλε στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ κοινοποιούσε την απόφασή του και στην Eneross, την εταιρεία που υποστήριζε ότι ο ίδιος δημιούργησε.

Μόνο που η Eneross είχε πάψει να υφίσταται ήδη από το 2022, είκοσι μέρες πριν ο ίδιος καταθέσει στην Εξεταστική της Βουλής. Και είχε πάψει να υφίσταται επειδή οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είχαν αποφασίσει να την κλείσουν για να καλύψουν τα ίχνη τους. Μόνο που ξέχασαν να ενημερώσουν τον Σταμάτη Τρίμπαλη…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος
Βουλή 27.11.25

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφορικά τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ αποδόμησε την επιχειρηματολογία του επιχειρούμενου συμψηφισμού εκ μέρους της ΝΔ

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο