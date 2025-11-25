newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Πολιτική Γραμματεία 25 Νοεμβρίου 2025 | 13:53

Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Vita.gr
Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Spotlight

Την έκτακτη σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να κληθεί και να τοποθετηθεί ο μέχρι πριν από λίγο καιρό νομικός εκπρόσωπος της Krikel, Σταμάτης Τρίμπαλης, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζητά τη σύκληση του οργάνου με αφορμή τα όσα ανατριχιαστικά παραδέχθηκε στο δικαστήριο για τις υποκλοπές ο μάρτυρας και κυρίως την παραδοχή του πως στην εξεταστική επιτροπή που συγκρότησε το 2022 η Βουλή είχε λάβει εκ των προτέρων της ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε το περιεχόμενό τους.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον πρόεδρο της Βουλής μετά τη κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές που μας είπε ότι ήταν στημένη η κατάθεση στην εξεταστική. Επεσήμανα ότι αυτή η εξέλιξη απαξιώνει και καταβαραθρώνει την αξία κοινοβουλευτισμού και θα πρέπει να κληθεί ο μάρτυρας στην επιτροπή θεσμών και να δώσει εξηγήσεις», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας πως έθεσε στον κ. Κακλαμάνη το ζήτημα των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης στις εξεταστικές επιτροπές, καθώς όπως εξήγησε η πλειοψηφία έχει όλα τα εργαλεία για να κατευθύνει τις συζητήσεις εκεί που το επιθυμεί.

«Θα ζητήσω συνεννόηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως με αίτημα των 2/5 των μελών της (δηλαδή από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης) η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να προκαλέσει την κλήση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την διαλεύκανση σκοτεινών υποθέσεων.

Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Vita.gr
Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 3,4% μέσω πράσινου ομολόγου 

Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 3,4% μέσω πράσινου ομολόγου 

inWellness
inTown
