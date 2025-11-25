Την έκτακτη σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να κληθεί και να τοποθετηθεί ο μέχρι πριν από λίγο καιρό νομικός εκπρόσωπος της Krikel, Σταμάτης Τρίμπαλης, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζητά τη σύκληση του οργάνου με αφορμή τα όσα ανατριχιαστικά παραδέχθηκε στο δικαστήριο για τις υποκλοπές ο μάρτυρας και κυρίως την παραδοχή του πως στην εξεταστική επιτροπή που συγκρότησε το 2022 η Βουλή είχε λάβει εκ των προτέρων της ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε το περιεχόμενό τους.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον πρόεδρο της Βουλής μετά τη κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές που μας είπε ότι ήταν στημένη η κατάθεση στην εξεταστική. Επεσήμανα ότι αυτή η εξέλιξη απαξιώνει και καταβαραθρώνει την αξία κοινοβουλευτισμού και θα πρέπει να κληθεί ο μάρτυρας στην επιτροπή θεσμών και να δώσει εξηγήσεις», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας πως έθεσε στον κ. Κακλαμάνη το ζήτημα των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης στις εξεταστικές επιτροπές, καθώς όπως εξήγησε η πλειοψηφία έχει όλα τα εργαλεία για να κατευθύνει τις συζητήσεις εκεί που το επιθυμεί.

«Θα ζητήσω συνεννόηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως με αίτημα των 2/5 των μελών της (δηλαδή από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης) η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να προκαλέσει την κλήση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την διαλεύκανση σκοτεινών υποθέσεων.