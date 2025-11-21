ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργού κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά την κατάθεση του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, στη δίκη για τις υποκλοπές.

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημειώνοντας ότι η κατάθεση Τρίμπαλη αποτελεί «κόλαφο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη». Καθώς όπως σημειώνει «εκτός όλων των άλλων, κατέχει τον ρόλο του πολιτικού προϊστάμενου της ΕΥΠ από το 2019».

«Ο Στ. Τρίμπαλης παραδέχτηκε πως οι Γ. Λαβράνος και Φ. Μπίτζιος τού έδωσαν από πριν τις ερωτήσεις που θα του υποβάλλονταν κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το 2022. Μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, η προετοιμασία για την Εξεταστική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε σε συναντήσεις στην κατοικία του κ. Λαβράνου στο Π. Ψυχικό, και στο γραφείο των δικηγόρων του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος όσα κατέθεσε ο μάρτυρας στη δίκη για τις υποκλοπές.

Υποκλοπές, δυσώδης υπόθεση

Και αναρωτιέται: «Από πού ήξεραν οι ιδιοκτήτες της Krikel τις ερωτήσεις που θα υποβάλλονταν στον κ. Τρίμπαλη; Η ερώτηση προφανώς είναι ρητορική καθώς, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις για τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, του διεμήνυσαν πως “όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε”. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τρίμπαλης είπε ακόμη ότι ήταν και αυτός και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ενήμεροι από τον κ. Λαβράνο για τους ελέγχους που επρόκειτο να διεξαχθούν από την Αστυνομία στα σπίτια τους».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο κ. Τρίμπαλης «δήλωσε επίσης πως, αμέσως μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έλαβε τηλεφώνημα από συνεργάτη του Γ. Λαβράνου, ο οποίος του είπε πως έλαβαν ενημέρωση ότι “τα είπε καλά” στην κατάθεσή του.

»Επιπλέον, ο κ. Τρίμπαλης επιβεβαίωσε ότι η Krikel είχε σύμβαση με την RCS από την οποία η ΕΥΠ προμηθεύτηκε λογισμικό παρακολούθησης. Αποκάλυψε, επίσης, πως τον πίεζαν να υπογράψει ότι είναι πραγματικός δικαιούχος της Κrikel, απειλώντας τον ότι αν δεν το κάνει, θα βρεθεί αντιμέτωπος αυτός ως νόμιμος εκπρόσωπος με τα χρέη της εταιρείας στο Δημόσιο. Οι ίδιοι του “υπέδειξαν”, με τις ίδιες μεθόδους, να καταθέσει ότι δεν γνώριζε τον Λαβράνο και τον Μπίτζιο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών».

Αγαπημένο σπορ της κυβέρνησης η συγκάλυψη

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Η επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών, που αποτελεί το αγαπημένο σπορ του ίδιου και της κυβέρνησής του, και για τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και για όλα τα υπόλοιπα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα, καταρρέει με πάταγο. Είναι πλέον ολοφάνερο: ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο του παρακράτους».