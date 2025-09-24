Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπές – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator

Μετά από μεγάλη διακοπή αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε αρχίσει στις 5 Μαρτίου, ωστόσο δεν προχώρησε προκειμένου να δοθεί χρόνος ώστε να μεταφραστούν για τους αλλοδαπούς κατηγορούμενους το κλητήριο θέσπισμα και έγγραφα της δικογραφίας. Κατηγορούμενοι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος όπως επίσης και ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa Ταλ Ντίλιαν με τη σύζυγό του, Σάρα Χάμου. Η εν λόγω εταιρεία διαχειριζόταν και εμπορευόταν το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Μετάφραση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάφραση των εγγράφων από τα ελληνικά στις γλώσσες που μιλούν οι δύο εκ των τεσσάρων από τους κατηγορουμένους αποτελούσε ευθύνη της Δικαιοσύνης, η οποία ήταν υποχρεωμένη να έχει λύσει εδώ και καιρό το θέμα ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέσπισμα, μιλάμε για ένα έγγραφο που μόλις ξεπερνά τις 2.500 λέξεις, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε δύσκολο να μεταφραστεί, αλλά ούτε και χρειαζόταν πολύς χρόνος για να γίνει αυτό. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη παράλειψη δεν είναι η μοναδική, καθώς σε όλο το διάστημα της έρευνας από τον -συνταξιούχο πλέον- αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, τα κενά στην έρευνα ήταν κραυγαλέα και ουκ ολίγα, οι δε παραλείψεις ήταν επαναλαμβανόμενες.

Κατόπιν όλων αυτών αλλά και της σπουδής της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη να σπεύσει και να προδικάσει πως η ΕΥΠ δεν είχε καμία σχέση με τις παρακολουθήσεις του Predator – παρά το γεγονός ότι αποδείχθηκε πως 27 στόχοι ήταν κοινοί και από το κακόβουλο λογισμικό και από την Υπηρεσία Πληροφοριών – δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι έρευνες και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την ανυποληψία στην οποία έχει περιέλθει η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα στη συνείδηση των πολιτών.

Εμπιστοσύνη

Εξηγείται επίσης περίτρανα το φαινόμενο της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες στους λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κι άλλες υποθέσεις που έχουν αναλάβει. Θεωρούν και όχι άδικα ότι το επίπεδο επηρεασμού τους από την κυβέρνηση είναι ανύπαρκτο, όσο κι αν η τελευταία διατυμπανίζει πως δεν εμπλέκεται στα της δικαιοσύνης. Στη συνείδηση του κόσμου αυτή η άποψη πολύ απλά δεν έχει κανένα έρεισμα.

Επιστρέφοντας στη δίκη, υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για μια υπόθεση το κουβάρι της οποίας άρχισε να ξετυλίγεται την Άνοιξη του 2022, ενώ η σχετική έρευνα από πλευράς δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024 με την έκδοση του πορίσματος του κ. Ζήση. Πέραν του πορίσματος σειρά δημοσιευμάτων από μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν πολλές πτυχές του σκανδάλου, την εμπλοκή της ΕΥΠ σε αυτό, όπως επίσης και τα πρόσωπα που βρέθηκαν σε καθεστώς παρακολούθησης, τόσο από την Υπηρεσία Πληροφοριών όσο και από το Predator.

Yπενθυμίζουμε ότι ανάμεσά τους βρέθηκαν υπουργοί της κυβέρνησης της ΝΔ (Γεωργιάδης, Χατζηδάκης κ.α.), σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, ο μετέπειτα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στελέχη οργανισμών κλπ. Σε άλλες χώρες ένα τέτοιο σκάνδαλο θα είχε ρίξει την κυβέρνηση και θα είχε οδηγήσει τους υπεύθυνους στη Δικαιοσύνη, εδώ οι εμπλεκόμενοι (ειδικά οι της κυβέρνησης) δεν είχαν καν το σθένος και την αξιοπρέπεια να αναζητήσουν τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν σε καθεστώς παρακολούθησης…

Παρά τα ανωτέρω, η δίκη εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον για το πως στήθηκε όλο αυτό το σύστημα των παράνομων παρακολουθήσεων, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.