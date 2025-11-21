«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Την εκτίμηση ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator εξέφρασε, καταθέτοντας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής, ο οποίος έχει ερευνήσει την υπόθεση αυτή.

Ο Δημήτρης Τερζής επικαλούμενος πληροφορίες που συνέλεξε στα προηγούμενα χρόνια της δημοσιογραφικής του έρευνας ένωσε όλα τα κομμάτια του παζλ θέλοντας να καταδείξει τον ρόλο των κατηγορουμένων με την κρινόμενη υπόθεση των υποκλοπών.

Τα τιμολόγια για την εταιρεία Krikel

Ξετυλίγοντας προς τα πίσω το κουβάρι της πολυετούς έρευνας επισήμανε πως σε μια χρονική στιγμή έπεσε πάνω σε μια εταιρεία που είχε εκδώσει τιμολόγια για την εταιρεία Krikel.

«Αυτή η εταιρία ήταν χωματουργική τη βρήκα και στην υπόθεση των υποκλοπών», κατέθεσε ο μάρτυρας αρχίζοντας την κατάθεση του. Και πρόσθεσε πως: Είχα 324 τιμολόγια στα χέρια μου που τα κατέθεσα στις αρχές. Τα τιμολόγια της εταιρείας εκδίδονταν για λογαριασμό της Krikel. Στην έρευνα που έκανα όλοι μου έλεγαν ότι ο κύριος Γιάννης Λαβράνος μπαινοβγαίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως εκπρόσωπος της Krikel».

Επίσης ως ένα ακόμα στοιχείο επικαλέστηκε την «ομολογία» της πρώην συζύγου του κυρίου Φέλιξ Μπίτζιου που τον κατονόμαζε ως πρωταγωνιστή στην υπόθεση των υποκλοπών.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι να μπουν στη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα;

Μάρτυρας: Πιθανολογώ οτι το κίνητρο ήταν οικονομικό. Εκτίμηση μου είναι ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator.

Πρόεδρος: Ξέρετε αν υπήρχε συνεργασία Krikel με την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Τα 324 τιμολόγια που παρέδωσα εγώ για τον εξοπλισμό, παρέπεμπαν σε μια τέτοια σχέση.

Ο Δ. Τερζης σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επισήμανε ότι προκαλεί εντύπωση ότι μια χωματουργική εταιρεία εμφανίζεται να πουλά εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που πιθανολογεί, όπως είπε, ότι έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών.

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ τόνισε ότι «η κυβέρνηση από το 2019 ήθελε τον αποκλειστικό έλεγχο της πληροφορίας και της ΕΥΠ και για να γίνει αυτό χρειαζόταν απόλυτα δικούς της ανθρώπους», προσθέτοντας ότι ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων είχε πολύ καλή επαφή με τον τότε γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου τον κύριο Δημητριάδη, όπως λέει το ρεπορτάζ.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.