«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα
- Μάστιγα η βία στους δρόμους - Καυγάς στην Κηφισίας για προτεραιότητα κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
- Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά-Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Την εκτίμηση ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator εξέφρασε, καταθέτοντας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής, ο οποίος έχει ερευνήσει την υπόθεση αυτή.
Ο Δημήτρης Τερζής επικαλούμενος πληροφορίες που συνέλεξε στα προηγούμενα χρόνια της δημοσιογραφικής του έρευνας ένωσε όλα τα κομμάτια του παζλ θέλοντας να καταδείξει τον ρόλο των κατηγορουμένων με την κρινόμενη υπόθεση των υποκλοπών.
Τα τιμολόγια για την εταιρεία Krikel
Ξετυλίγοντας προς τα πίσω το κουβάρι της πολυετούς έρευνας επισήμανε πως σε μια χρονική στιγμή έπεσε πάνω σε μια εταιρεία που είχε εκδώσει τιμολόγια για την εταιρεία Krikel.
«Αυτή η εταιρία ήταν χωματουργική τη βρήκα και στην υπόθεση των υποκλοπών», κατέθεσε ο μάρτυρας αρχίζοντας την κατάθεση του. Και πρόσθεσε πως: Είχα 324 τιμολόγια στα χέρια μου που τα κατέθεσα στις αρχές. Τα τιμολόγια της εταιρείας εκδίδονταν για λογαριασμό της Krikel. Στην έρευνα που έκανα όλοι μου έλεγαν ότι ο κύριος Γιάννης Λαβράνος μπαινοβγαίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως εκπρόσωπος της Krikel».
Επίσης ως ένα ακόμα στοιχείο επικαλέστηκε την «ομολογία» της πρώην συζύγου του κυρίου Φέλιξ Μπίτζιου που τον κατονόμαζε ως πρωταγωνιστή στην υπόθεση των υποκλοπών.
Πρόεδρος: Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι να μπουν στη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα;
Μάρτυρας: Πιθανολογώ οτι το κίνητρο ήταν οικονομικό. Εκτίμηση μου είναι ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator.
Πρόεδρος: Ξέρετε αν υπήρχε συνεργασία Krikel με την ΕΥΠ;
Μάρτυρας: Τα 324 τιμολόγια που παρέδωσα εγώ για τον εξοπλισμό, παρέπεμπαν σε μια τέτοια σχέση.
Ο Δ. Τερζης σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επισήμανε ότι προκαλεί εντύπωση ότι μια χωματουργική εταιρεία εμφανίζεται να πουλά εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που πιθανολογεί, όπως είπε, ότι έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών.
Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ τόνισε ότι «η κυβέρνηση από το 2019 ήθελε τον αποκλειστικό έλεγχο της πληροφορίας και της ΕΥΠ και για να γίνει αυτό χρειαζόταν απόλυτα δικούς της ανθρώπους», προσθέτοντας ότι ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων είχε πολύ καλή επαφή με τον τότε γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου τον κύριο Δημητριάδη, όπως λέει το ρεπορτάζ.
Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.
- Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
- Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
- Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
- Τον Δεκέμβριο κυκλοφορεί το βιβλίο του Σαρκοζί για τη φυλάκισή του – «Δεν υπάρχει τίποτα να δεις»
- Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα – Μήνυμα από το 112
- Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις