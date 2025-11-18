Το πολιτικό σύστημα αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, θύμα και ο ίδιος των παρακολουθήσεων, ο οποίος συνέχισε σήμερα για δεύτερη μέρα την κατάθεση του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας .

Απαντώντας σε ερώτηση του δικηγόρου του, Ζαχαρία Κεσσέ, εάν όλα τα θύματα της παγίδευσης τα οποία είχαν λάβει σχετική επιστολή ενημέρωσης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διενήργησε αυτοτελή έρευνα, κλήθηκαν να καταθέσουν, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ο μάρτυρας είπε πως εάν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος του τότε όλοι οι υπεύθυνοι θα δικάζονταν για τις «καταίσχυντες πράξεις τους».

«Από το καλοκαίρι του 2023, η Αρχή απέστειλε σε 93 παραλήπτες, εκ των οποίων 87 είναι φυσικά πρόσωπα, ενημερωτικά ότι είχαν παρακολουθηθεί, δυστυχώς πάρα πολύ λίγοι κατέφυγαν στη δικαιοσύνη. Μία μεγάλη κατηγορία που είναι πολιτικά πρόσωπα δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να πέσει φως στην υπόθεση, κάποιοι το έκαναν από συμφέρον, κάποιοι από φόβο», είπε ο Θανάσης Κουκάκης.

Δεν δέχθηκα όχληση για όσα δημοσίευσα

Και πρόσθεσε πως «ο κ. Βορίδης επικαλέστηκε ότι γινόταν προανάκριση και κρύφτηκε πίσω από αυτό, υπήρχε και ο Άδωνις Γεωργιάδης που είπε δεν με νοιάζει. Αν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ήδη οι υπεύθυνοι θα αντιμετώπιζαν τις ευθύνες τους για αυτές τις καταίσχυντες πράξεις».

Νωρίτερα ο δημοσιογράφος επανέλαβε ότι έχει καταθέσει από τον Φεβρουάριο του 2024, τα ονόματα χειριστών του συστήματος του κακόβουλου λογισμικού, τόσο στη δικαιοσύνη όσο και στις ανεξάρτητες αρχές και ουδέποτε δέχθηκε όχληση ή μήνυση για όσα έχει συγκεντρώσει και εισφέρει στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας. Τέλος, επεσήμανε ότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων του citizen lab, που είχε ελέγξει μεταξύ άλλων και το δικό του κινητό που είχε προσβληθεί από το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη θα συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου οπότε και θα απαντήσει σε ερωτήσεις της υπεράσπισης .