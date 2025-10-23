Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Επτά μήνες μετά την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής, επιτέλους χθες ξεκίνησε η δίκη των υποκλοπών. Στο εδώλιο των κατηγορουμένων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, η σύζυγός του (ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας) Σάρα-Αλεξάνδρα Χάμου και οι Έλληνες επιχειρηματίες, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος. Απ’ τους ανωτέρω, ο μόνος που δίνει σταθερά το παρών στη διαδικασία (μέχρι χθες είχαμε 4 συνεδριάσεις με αντίστοιχες αναβολές) είναι ο πρώτος.

Χθες εξετάστηκαν οι δύο πρώτοι μάρτυρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αποτέλεσε διπλό στόχο (και από ΕΥΠ και από το λογισμό της Intellexa, Predator) και η Όλγα Γεροβασίλη, στενή συνεργάτιδα την περίοδο των υποκλοπών, του Αλέξη Τσίπρα, του επικεφαλής εκείνη την περίοδο, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και οι δύο έκαναν λόγο για κοινό παράκεντρο παρακολούθησης μεταξύ της ΕΥΠ και του Predator, όπου ανάλογα την περίπτωση του στόχου, επιστρατευόταν ή το ένα ή το άλλο.

Ποιοι δεν κινήθηκαν δικαστικά

Στη δίκη έχουν κληθεί ουκ ολίγοι μάρτυρες, θύματα των υποκλοπών, θεσμικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με την έρευνα του θέματος κ.α. Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι άλλο. Το γεγονός ότι δεν έχουν κινηθεί όλα τα θύματα δικαστικά κατά των ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι είναι επιβεβαιωμένο πως είτε βρέθηκαν σε καθεστώς παρακολούθησης, είτε έγινε απόπειρα εναντίον τους από το Predator και την Intellexa.

Εν ολίγοις τα θύματα είναι περισσότερα από 100. Τουλάχιστον 27 εξ αυτών αποδείχτηκε ότι αποτέλεσαν κοινό στόχο της ΕΥΠ και του Predator. Μέσα στους κοινούς στόχους νόμιμης και παράνομης παρακολούθησης συγκαταλέγονται υπουργοί, υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΔ, δημοσιογράφοι, ένας εφοριακός, ένας εισαγγελέας, ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της Αστυνομίας και ένα υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος. Οι στόχοι αυτοί ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Θα περίμενε κανείς πως από τη στιγμή που υπήρξε η σχετική επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές, οι άνθρωποι αυτοί θα κινούνταν δικαστικά εις βάρος των ιδιοκτητών της εταιρείας Intellexa. Κατά της ΕΥΠ είναι δύσκολο να κινηθούν ως γνωστόν καθώς με το νόμο του 2022 που ψήφισε η βαθιά… δημοκρατική κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρέπει να παρέλθουν τρία χρόνια ώστε να έχουν δικαίωμα να κάνουν τη σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα δικαιωθούν απαραίτητα, καθώς υπόκειται πλέον στην κρίση των δύο εισαγγελέων της ΕΥΠ και του Διοικητή της Υπηρεσίας, εάν θα τους γνωστοποιηθεί η παρακολούθηση και οι λόγοι αυτής.

Υπουργοί που σφυρίζουν αδιάφορα

Επανερχόμαστε λοιπόν στον… ιδιωτικό βραχίονα του συστήματος παρακολούθησης, αυτόν του Predator και της Intellexa. Εν προκειμένω λοιπόν κανένα στέλεχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη που εμπλέκεται στην υπόθεση (εν ενεργεία ή όχι) δεν έχει υποβάλλει έγκλιση κατά των ανωτέρω. Κάπως έτσι αποδεικνύεται πόσο σημαντική θεωρούν την προάσπιση της δημοκρατίας και των προσωπικών τους ελευθεριών.

Η στάση τους όμως αποτελεί γενικότερα όνειδος για τη δημοκρατία. Και αυτό επειδή λόγω θέσεως διαχειρίζονταν πληροφορίες που ξεπερνούν τον προσωπικό τους μικρόκοσμο και αφορούν υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. Μετρήστε ονόματα:

Ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ (που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα και με τις παρακολουθήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ), Γιώργος Μυλωνάκης – αλλά και η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου – ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνος Φλώρος, οι επιχειρηματίες Γιάννης Ολύμπιος και Θωμάς Βαρβιτσιώτης (της εταιρείας V+O, αλλά και της Blue Skies και κατ’ επέκταση της Ομάδας Αλήθειας). Από κοντά και πολιτικό προσωπικό του Μαξίμου και συνεργάτες υπουργών με χαρακτηριστικές περιπτώσεις της Αργυρώς Ξαγοράρη, η οποία στο παρελθόν είχε υπάρξει επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, της συζύγου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια τύχη είχε και η υπάλληλος του Μαξίμου κα Ζαννή.

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στον πρώην Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, τον οποίο η ΕΥΠ παρακολουθούσε επί διετία, πριν επιχειρηθεί η παγίδευσή του και με το Predator. Εδώ αρκεί να υπενθυμίσουμε τα φορολογικά αδικήματα που φέρεται να έχει κάνει ο ένας εκ των κατηγορουμένων, Γιάννης Λαβράνος και την ιδιότυπη ασυλία που απολάμβανε επί μακρόν από συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εφορίας, γεγονός που θέλει δεν θέλει κανείς, το συνδέει άμεσα με την παρακολούθηση του κ. Μπαρδάκη.

Η μισή κυβέρνηση στη λίστα

Από εκεί και πέρα έχει επιβεβαιωθεί ότι μέσω Predator υπήρχε προσπάθεια επιμόλυνσης των κινητών των στελεχών της… μισής κυβέρνησης. Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Θάνος Πλεύρης, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν ανάμεσα στους στόχους του κακόβουλου λογισμικού. Ομοίως, ουδείς εξ αυτών δεν έχει κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας Intellexa και των ιδιοκτητών της ή των νόμιμων εκπροσώπων της.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας τους δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα μαρτύρων. Την ίδια ώρα, από τη σχετική λίστα βγάζει μάτι και η απουσία του πρώην γραμματέα του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, των ατόμων δηλαδή που πλήρωσαν το μάρμαρο του σκανδάλου των υποκλοπών και οδηγήθηκαν σε παραίτηση τον Αύγουστο του 2022.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι χθες, πρώτη μέρα της δίκης, ο κ. Δημητριάδης συμμετείχε ως ομιλητής σε συνέδριο για την… κυβερνοασφάλεια που διοργάνωσε η εταιρεία της δημοσιογράφου Μαριάννας Πυργιώτη με τη συμμετοχή αρκετών υπουργών της κυβέρνησης.