«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Για συγκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών κάνοντας λόγο για οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, κατηγόρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση καταθέτοντας πρώτος μάρτυρας στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος ήταν θύμα υποκλοπών και έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, υπογράμμισε ότι οι κατηγορούμενοι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη παρέχοντας υπηρεσίες σε πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε. «Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος!»

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο είπε πως έλαβε γνώση της παρακολούθησης του. «Ήμουν ευρωβουλευτής και στη συνέχεια υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το καλοκαίρι του 2022, τον Ιούνιο, ενημέρωσα ένα στενό μου συνεργάτη ότι επίκειται η παραίτηση μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μου συνέστησε να δώσω το κινητό μου σε υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να το ελεγχθεί για παράνομα λογισμικά. Μετά από λίγη ώρα με ενημέρωσε ότι το κινητό έχει προσβληθεί από το λογισμικό predator. Μετά από 10 ημέρες πήρα τα επίσημα στοιχεία και πήγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να κατάθεση μήνυση» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πώς διαπίστωσε ότι παρακολουθείται

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε πως διαπίστωσε ότι παρακολουθείται αναζητώντας μηνύματα στο κινητό του, μετά την ενημέρωση που έλαβε από την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Όταν έμαθα για τα μηνύματα αυτά έψαξα το κινητό. Διαπίστωσα ότι το Σεπτέμβριο του 2022 είχαν έρθει μηνύματα και μέσα στο σωρό υπήρχαν και αυτά. Τότε λάμβανα δεκάδες μηνύματα υποστήριξης. Ένα από τα ύποπτα μηνύματα είχε ανοιχτεί αλλά δεν είχα πατήσει το σύνδεσμο. Ήταν μηνύματα-δολώματα σχετικά με την εκστρατεία μου».

Πρόεδρος: Η απόπειρα αυτή δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήσασταν Ευρωβουλευτής, αλλά με το γεγονός ότι ασχοληθήκατε με τα εγχώρια κοινά;

Ανδρουλάκης: Θέλω να σας πω ότι οι έρευνες στο Κοινοβούλιο για διαφθορά έγινε δύο χρόνια πριν το συμβάν. Εγώ όταν πήρα τα χαρτιά, μέχρι να γίνει η παραίτηση Δημητριάδη και λοιπών, σκέφτηκα διάφορα σενάρια. Οπως καταλαβαίνετε τις πρώτες ημέρες δεν είχα εικόνα. Οταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή κατάλαβα ότι υπήρχε εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Οταν έμαθα τις ημερομηνίες που η ΕΥΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο μου, διαπίστωσα ότι αυτό συνέβη έπειτα από 3 αποτυχημένες απόπειρες με predator. Τότε ξεκινάει η ΕΥΠ και λήγει λίγες ημέρες μετά την εκλογή μου. Δεν είναι αυτό περίεργο; Δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος σας στο Κοινοβούλιο βρέθηκε με κάτι ανάλογο;

Ανδρουλάκης: Μετά την εύρεση των στοιχείων στο κινητό μου, η υπηρεσία κάλεσε και άλλους από το SND και δε βρέθηκε τίποτα.

Πρόεδρος: Γνωρίζετε τους κατηγορουμένους; Ξέρετε κάτι παραπάνω;

Ανδρουλάκης: Οχι.

«Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα και είμαι εδώ! Αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων που είχαν κανονικά το predator δεν είναι καν εδώ!» είπε φορτισμένος αμέσως μετά σχολίασε ως προς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί μη ύπαρξης απόπειρας πως «ο αρχηγός της ΝΔ και πρωθυπουργός απαγορεύει να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Τι λέει για predator και ΕΥΠ

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, η αποτυχία παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator, οδήγησε στην παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. «Οταν έγινε η ενημέρωση μου, η αρμόδια υπηρεσία μου είπε ότι το predator χρησιμοποιείται όταν θέλουν να πάρουν παραπάνω στοιχεία από τη συμβατική παρακολούθηση. Επειδή δεν τα κατάφεραν, επέλεξαν τη συμβατική παρακολούθηση για να πάρουν ότι μπορούν» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Πιστεύω ότι υπήρξε ένα καλά οργανωμένο παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα κι έχουμε φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Που έχουμε φτάσει; Να αποφασίζει η Δικαιοσύνη και να μην εφαρμόζει η κυβέρνηση» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι «οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

Εισαγγελέας: Οταν δώσατε το κινητό σας ήσαν ήδη γνωστό ότι υπήρχε κάτι τέτοιο στην αγορά;

Ανδρουλάκης: Είχε προηγηθεί μια συζήτηση σε Επιτροπή για το Pegasus για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Συγχρόνως έγινε η υπηρεσία ελέγχου των κινητών. Η πολιτική επιτροπή πάντως που σας είπα ξεκίνησε μέσα στον κορονοϊο. Είχαν ανοιχθεί πολλά κινητά. Το δικό μου ήταν το πρώτο στο οποίο υπήρξε απόπειρα εγκατάστασης τέτοιου λογισμικού.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν παραιτήθηκε το Σεπτέμβριο γιατί του ζήτησαν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές να παραμείνει ευρωβουλευτής επειδή ήταν το πρώτο υπαρκτό θύμα, προκειμένου να συμμετάσχει σε σχετική επιτροπή. «Μου είπαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκαν δύο μηνύματα που φάνηκε η απόπειρα. Μου είπαν «έπρεπε να πατήσεις». Υπάρχουν και μηνύματα που δεν χρειάζεται να πατήσεις».

Εισαγγελέας: Γιατί να μη συνεχιστεί η παρακολούθηση για να θολώσουν ας πούμε και τα πράγματα;

Ανδρουλάκης: Γιατί δεν περίμεναν ότι θα το μάθουμε. Οι παρακολουθήσεις έγιναν ένα χρόνο πριν το μάθουμε! Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τότε.

Εισαγγελέας: Η πρόσβαση στο κινητό σας έχει να κάνει με το να σας εκβιάσουν ή να παραπλανήσουν στρατηγική κόμματος;

Ανδρουλάκης: Μπορεί και τα δύο. Οταν ανοίγουν ένα κινητό υπάρχουν τα πάντα. Μπορεί εκείνη τη περίοδο να έβλεπαν συζητήσεις μου με τον Κώστα Σημίτη και Γιώργο Παπανδρέου. Μέσω εμού παρακολουθούσαν και πρώην πρωθυπουργούς.

Εισαγγελέας: Δεν έχετε κάποια ένδειξη ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κάποιο προσωπικό όφελος;

Ανδρουλάκης: Οικονομικό όφελος σίγουρα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την παρακολούθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το γεγονός ότι αυτός δεν έχει κινηθεί νομικά, αλλά και την παρακολούθηση της συζύγου του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνας Μεσσαροπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Όταν παρακολουθείται η μισή κυβέρνηση, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων…και ο πρωθυπουργός δεν ανησυχεί για το ποιος τους παρακολουθεί…τι να σας πω τώρα!».

Υπενθυμίζεται, ότι στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας έχουν παραπεμφθεί με την πλημμεληματική κατηγορία της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών ο Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος εμφανίζεται ως πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που φέρεται ότι κατασκευάζει και διαχειρίζεται το Predator.