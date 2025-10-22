newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22 Οκτωβρίου 2025 | 13:30

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Spotlight

Για συγκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών κάνοντας λόγο για οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, κατηγόρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση καταθέτοντας πρώτος μάρτυρας στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος ήταν θύμα υποκλοπών και έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας,  υπογράμμισε ότι οι κατηγορούμενοι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη παρέχοντας υπηρεσίες σε πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε. «Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος!»

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο είπε πως έλαβε γνώση της παρακολούθησης του. «Ήμουν ευρωβουλευτής και στη συνέχεια υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το καλοκαίρι του 2022, τον Ιούνιο, ενημέρωσα ένα στενό μου συνεργάτη ότι επίκειται η παραίτηση μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μου συνέστησε να δώσω το κινητό μου σε υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να το ελεγχθεί για παράνομα λογισμικά. Μετά από λίγη ώρα με ενημέρωσε ότι το κινητό έχει προσβληθεί από το λογισμικό predator. Μετά από 10 ημέρες πήρα τα επίσημα στοιχεία και πήγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να κατάθεση μήνυση» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πώς διαπίστωσε ότι παρακολουθείται

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε πως διαπίστωσε ότι παρακολουθείται αναζητώντας μηνύματα στο κινητό του, μετά την ενημέρωση που έλαβε από την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Όταν έμαθα για τα μηνύματα αυτά έψαξα το κινητό. Διαπίστωσα ότι το Σεπτέμβριο του 2022 είχαν έρθει μηνύματα και μέσα στο σωρό υπήρχαν και αυτά. Τότε λάμβανα δεκάδες μηνύματα υποστήριξης. Ένα από τα ύποπτα μηνύματα είχε ανοιχτεί αλλά δεν είχα πατήσει το σύνδεσμο. Ήταν μηνύματα-δολώματα σχετικά με την εκστρατεία μου».

Πρόεδρος: Η απόπειρα αυτή δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήσασταν Ευρωβουλευτής, αλλά με το γεγονός ότι ασχοληθήκατε με τα εγχώρια κοινά;

Ανδρουλάκης: Θέλω να σας πω ότι οι έρευνες στο Κοινοβούλιο για διαφθορά έγινε δύο χρόνια πριν το συμβάν. Εγώ όταν πήρα τα χαρτιά, μέχρι να γίνει η παραίτηση Δημητριάδη και λοιπών, σκέφτηκα διάφορα σενάρια. Οπως καταλαβαίνετε τις πρώτες ημέρες δεν είχα εικόνα. Οταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή κατάλαβα ότι υπήρχε εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Οταν έμαθα τις ημερομηνίες που η ΕΥΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο μου, διαπίστωσα ότι αυτό συνέβη έπειτα από 3 αποτυχημένες απόπειρες με predator. Τότε ξεκινάει η ΕΥΠ και λήγει λίγες ημέρες μετά την εκλογή μου. Δεν είναι αυτό περίεργο; Δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος σας στο Κοινοβούλιο βρέθηκε με κάτι ανάλογο;

Ανδρουλάκης: Μετά την εύρεση των στοιχείων στο κινητό μου, η υπηρεσία κάλεσε και άλλους από το SND και δε βρέθηκε τίποτα.

Πρόεδρος: Γνωρίζετε τους κατηγορουμένους; Ξέρετε κάτι παραπάνω;

Ανδρουλάκης: Οχι.

«Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα και είμαι εδώ! Αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων που είχαν κανονικά το predator δεν είναι καν εδώ!» είπε φορτισμένος αμέσως μετά σχολίασε ως προς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί μη ύπαρξης απόπειρας πως «ο αρχηγός της ΝΔ και πρωθυπουργός απαγορεύει να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Τι λέει για predator και ΕΥΠ

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, η αποτυχία παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator, οδήγησε στην παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. «Οταν έγινε η ενημέρωση μου, η αρμόδια υπηρεσία μου είπε ότι το predator χρησιμοποιείται όταν θέλουν να πάρουν παραπάνω στοιχεία από τη συμβατική παρακολούθηση. Επειδή δεν τα κατάφεραν, επέλεξαν τη συμβατική παρακολούθηση για να πάρουν ότι μπορούν» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Πιστεύω ότι υπήρξε ένα καλά οργανωμένο παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα κι έχουμε φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Που έχουμε φτάσει; Να αποφασίζει η Δικαιοσύνη και να μην εφαρμόζει η κυβέρνηση» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι «οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

Εισαγγελέας: Οταν δώσατε το κινητό σας ήσαν ήδη γνωστό ότι υπήρχε κάτι τέτοιο στην αγορά;

Ανδρουλάκης: Είχε προηγηθεί μια συζήτηση σε Επιτροπή για το Pegasus για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Συγχρόνως έγινε η υπηρεσία ελέγχου των κινητών. Η πολιτική επιτροπή πάντως που σας είπα ξεκίνησε μέσα στον κορονοϊο. Είχαν ανοιχθεί πολλά κινητά. Το δικό μου ήταν το πρώτο στο οποίο υπήρξε απόπειρα εγκατάστασης τέτοιου λογισμικού.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν παραιτήθηκε το Σεπτέμβριο γιατί του ζήτησαν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές να παραμείνει ευρωβουλευτής επειδή ήταν το πρώτο υπαρκτό θύμα, προκειμένου να συμμετάσχει σε σχετική επιτροπή. «Μου είπαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκαν δύο μηνύματα που φάνηκε η απόπειρα. Μου είπαν «έπρεπε να πατήσεις». Υπάρχουν και μηνύματα που δεν χρειάζεται να πατήσεις».

Εισαγγελέας: Γιατί να μη συνεχιστεί η παρακολούθηση για να θολώσουν ας πούμε και τα πράγματα;

Ανδρουλάκης: Γιατί δεν περίμεναν ότι θα το μάθουμε. Οι παρακολουθήσεις έγιναν ένα χρόνο πριν το μάθουμε! Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τότε.

Εισαγγελέας: Η πρόσβαση στο κινητό σας έχει να κάνει με το να σας εκβιάσουν ή να παραπλανήσουν στρατηγική κόμματος;

Ανδρουλάκης: Μπορεί και τα δύο. Οταν ανοίγουν ένα κινητό υπάρχουν τα πάντα. Μπορεί εκείνη τη περίοδο να έβλεπαν συζητήσεις μου με τον Κώστα Σημίτη και Γιώργο Παπανδρέου. Μέσω εμού παρακολουθούσαν και πρώην πρωθυπουργούς.

Εισαγγελέας: Δεν έχετε κάποια ένδειξη ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κάποιο προσωπικό όφελος;

Ανδρουλάκης: Οικονομικό όφελος σίγουρα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την παρακολούθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το γεγονός ότι αυτός δεν έχει κινηθεί νομικά, αλλά και την παρακολούθηση της συζύγου του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνας Μεσσαροπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Όταν παρακολουθείται η μισή κυβέρνηση, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων…και ο πρωθυπουργός δεν ανησυχεί για το ποιος τους παρακολουθεί…τι να σας πω τώρα!».

Υπενθυμίζεται, ότι στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας έχουν παραπεμφθεί με την πλημμεληματική κατηγορία της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών  ο Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος εμφανίζεται ως πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που φέρεται ότι κατασκευάζει και διαχειρίζεται το Predator.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
Διπλή δολοφονία 22.10.25

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια» – Σοβαρή καταγγελία
Τι αποκάλυψε 22.10.25

Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Μάλλον τους ενόχλησα», είπε σχετικά με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Ελλάδα 22.10.25

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Σύνταξη
Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες
Διπλό φονικό 22.10.25

Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα» - Τι λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
Διπλή δολοφονία 22.10.25

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?
English edition 22.10.25

Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?

As visitor numbers soar and infrastructure strains, the Bank of Greece warns that the country’s islands must shift from growth to sustainability — with €35 billion in new investments to keep paradise afloat

Σύνταξη
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο