Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην τελευταία ερώτηση που του απευθύνθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην 89η ΔΕΘ.

«Μου δίνετε την ευκαιρία στο τέλος αυτού του… πράσινου Μπεν Χουρ, όπως εξελίχθηκε αυτή η συνέντευξη, γιατί εμείς σαν τιμήσαμε, όπως μας τιμήσατε και εσείς για να έχετε όλοι την ευκαιρία να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Θέλω ο ελληνικός λαός να σκεφτεί γιατί γιατί πήγα στη Δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή που έμαθα για αυτό το παρακράτος και δεκάδες άλλα θύματα του παρακράτους, πολιτικοί και επιχειρηματίες δεν πέρασαν ποτέ το κατώφλι της δικαιοσύνης. Θέλω να το μάθει ο ελληνικός λαός και να το αξιολογήσει. Για το ποιοι υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και ποιοι είναι ευάλωτοι στο σύστημα εξουσίας», τόνισε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαίωσε. Τι είπε το ΣτΕ; Οφείλει η ΕΥΠ να με ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης. Αποφάσισε η ελληνική Δικαιοσύνη ότι έχω δίκιο και ο πρωθυπουργός αρνείται την ενημέρωσή μου. Το έχετε ξανά δει σε κανονικό ευρωπαϊκό κράτος; Αυτά μόνον στην Αφρική. Ο… άνθρωπος που θα επούλωνε τις πληγές στο κράτος Δικαίου που άνοιγε ο Τσίπρας με τον Καμμένο».

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Υπογράμμισε στη συνέχεια το τρίτο σημείο, όπως ανέφερε, που θέλει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης».

Υποστήριξε, δε, ότι «όλα αυτά τα κάνω όχι από εμμονή προσωπική, όπως λέει η ΝΔ. Τα κάνω, γιατί θέλω στη χώρα μου αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία, το κράτος Δικαίου και τους Θεσμούς να πληρώνουν. Να μην είναι ατιμώρητοι, αλαζόνες και επικίνδυνοι».