Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, που φθίνουν», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε πως «κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις απαντήσαμε στοχευμένα», ενώ ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ απάντησε πως «η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της ΝΔ. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», εξηγώντας γιατί πρέπει να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι νίκη του ΠΑΣΟΚ «στις εκλογές σημαίνει ότι ακόμα και με μία ψήφο να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει νίκη για σας», μιλώντας για τον πήχη του κόμματος στις εθνικές εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών με τυχόν νέα κόμματα από πρώην πρωθυπουργούς.

«Δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο»

Ερωτηθείς με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για να κυβερνήσει απάντησε πως «δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές. Εγώ μπορώ να επαναλάβω πως έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Για το αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα».

«Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας – Προτεραιότητα μας η πολιτική αλλαγή»

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Συμπλήρωσε πως «μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε με έμφαση ότι «όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».