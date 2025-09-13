Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

«Μονόδρομο» χαρακτήρισε τις εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο πρόγραμμα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε στην ΔΕΘ για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε «έτοιμος» να αναλάβει την ιστορική ευθύνη, για να γυρίσει σελίδα ο τόπος, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι «απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους. Είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν καταρτίστηκε από επικοινωνιολόγους, αλλά από τα θεματικά συνέδρια του κόμματος, από τα στελέχη και τους ειδικούς, τους οποίους δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει.

«Είμαστε έτοιμοι με το πρόγραμμά μας ως η μόνη συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση για τους πολλούς και όχι για τους λίγους που πριμοδοτεί η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε αυτή την πρωτοφανή μεταφορά πλούτου στους λίγους και ισχυρούς και να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και διεμήνυσε: «Δεν έχω ούτε χορηγούς, ούτε δεσμεύσεις. Έχω τη δύναμη και τη θέληση να συγκρουστώ με όλα τα συμφέροντα, με ό,τι εμποδίζει την Ελλάδα να γίνει μια δίκαιη κοινωνία. Η πολιτική αλλαγή είναι ο στόχος μας και το μόνο κόμμα που μπορεί να την φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη οδήγησε τον λαό σε υποχωρήσεις»

«Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό τον δικό μας προγραμματικό σχέδιο. Ένα σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική, σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον. Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και επιτυγχάνει υψηλούς στόχους. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως «δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν κερδίσουμε το παρόν. Ένα παρόν που γέμισε με αδιέξοδα για πλατιά κοινωνικά στρώματα η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην εξαετή διακυβέρνηση της χώρας από την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως οδήγησε τον λαό σε υποχωρήσεις:

«Υποχώρηση στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ.

»Υποχώρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην Ευρώπη.

»Υποχώρηση στα εργασιακά του δικαιώματα και την ποιότητα των θεσμών».

Την ίδια ώρα, επισήμανε, μιλώντας για το δημογραφικό που βρίσκεται στην «καρδιά» του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, [ως «η πατρίδα μας γερνά, με το 5% των σχολείων να κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας, ενώ 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές».

«Η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ, την ώρα που οι ‘ημέτεροι’ έχουν πάντα ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο. Ολιγοπώλια παντού, στην ενέργεια, τις τράπεζες, τα τρόφιμα, την ιδιωτική υγεία», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πέντε εθνικές προτεραιότητες – Πέντε δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ»

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι «η Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση, που περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

– «Δημογραφική Αναγέννηση, με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθυσμού και την πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια στα επόμενα 10 χρόνια.

– »Ανάκαμψη της Παραγωγικότητας: Ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, με στόχο η επίτευξη της παραγωγικότητας της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από 56% που είναι σήμερα.

– »Άνοδος βιοτικού επιπέδου, με στόχο να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία.

– »Μείωση ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος, με στόχο τη μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

– »Αξιοπρεπής εργασία για όλους – Δικαιότερη κατανομή πλούτου, με στόχο την αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια».

«Οι κορυφαίες εθνικές αυτές προτεραιότητες απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση και στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο, που με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα κάνει πράξη την ισχυρή, τη δίκαιη, την παραγωγική Ελλάδα, με ένα σχέδιο προοδευτικό, σύγχρονο και πατριωτικό», υπογράμμισε.

«Εθνικό Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του κράτους ‘Αναστάσιος Πεπονής’ – Νέο ΑΣΕΠ»

«Κορωνίδα των προϋποθέσεων για να γίνουν πράξη οι παραπάνω προτεραιότητες είναι η μεταρρύθμιση του κράτους, για να περάσουμε από ένα κράτος – λάφυρο του εκάστοτε πρωθυπουργού, της εκάστοτε εξουσίας, σε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «στόχος είναι μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί με κανόνες, με σύγχρονα εργαλεία και ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίζεται και θα αναβαθμίζεται συνεχώς», ενώ ανακοίνωσε καταχειροκροτούμενος «το Εθνικό Σχέδιο για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους, που ονομάζεται ‘Αναστάσιος Πεπονής’, προς τιμήν της προσφοράς του και της κληρονομιάς που άφησε στη χώρα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, ενώ μίλησε για το θέμα της μονιμότητας, στέλνοντας τα αντίστοιχα μηνύματα προς την κυβέρνηση:

«Η μονιμότητα προασπίζει τον δημόσιο λειτουργό να δρα με βάση το δημόσιο συμφέρον. Δεν προστατεύει τη διαφθορά – όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης – αλλά αντιθέτως εγγυάται τη θεσμική μνήμη, την πολύτιμη εμπειρία, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των αποφάσεων. Και σήμερα, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ένας επίορκος δημόσιος υπάλληλος που καταδικάζεται αμετάκλητα, χάνει τη θέση του. Ατυχές λοιπόν το παράδειγμά σας κ. Μητσοτάκη για την πλατεία Κλαυθμώνος. Πλατεία Κλαυθμώνος δεν υπάρχει ούτε στο Παρίσι, ούτε στο Βερολίνο, αλλά υπάρχει συνταγματική πρόνοια για μονιμότητα, όπως σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ΑΣΕΠ, «που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου (μόνιμο, αορίστου – ορισμένου χρόνου, μετακλητοί και διοικητές), θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης, αλλά και την αξιολόγηση. Αξιολόγηση για όλους, με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση».

Επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο – Μικρό Υπουργικό, συγχώνευση υπουργείων

Το «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα για εργαζόμενους και συνταξιούχους, πρωτοβουλείες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας, αλλά και την επαναφορά – όπως έχει ήδη προαναγγείλει, καταθέτοντας και σχετικές τροπολογίες – του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, «όχι μόνο γιατί είναι δίκαιο εισοδηματικά, αλλά γιατί αποτελεί και ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανού στελεχιακού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση», όπως εξήγησε.

«Μειώνουμε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος. Συγχωνεύουμε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Ψηφιοποιούμε πλήρως όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες σε κάθε επίπεδο, στο τρίπτυχο: καταγραφή, απλοποίηση και ενοποίηση, ώστε να μην δημιουργούμε ψηφιακές βιτρίνες γραφειοκρατίας. Εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου», ανακοίνωσε επίσης.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Σύμμαχός μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου, χωρίς αυτές δεν υπάρχει. Απέναντι στην κυβερνητική λογική ‘το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό’, εμείς δείχνουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο», τόνισε ο Νικος Ανδρουλάκης και δεσμεύτηκε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία:

«Με 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

»Με ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

»Με μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και ‘δεύτερη ευκαιρία’ για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

»Με αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

»Με δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης».

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την «άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, με πρόβλεψη για διαγραφή οφειλών με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Παρέμβαση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο, με ανάληψη της επιβάρυνσης από την αλλαγή της ισοτιμίας κατά 2/3 από τον πιστωτή και κατά 1/3 από τον οφειλέτη».

Επιπλέον, μίλησε για «θέσπιση καθολικής υποχρεωτικότητας υποβολής πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις» καθώς και για «πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers, που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών», ενώ ξεκαθάρισε πως «η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των servicers».

Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης – Τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών

Επισημαίνοντας την ανάγκη να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τα εξής:

«Αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ώστε να πάψει να αποτελεί μονοκομματική επιλογή.

»Εγγυόμαστε τη θεσμική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Καθιερώνουμε την απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για 4 χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους.

»Πλήρης ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης με τη Δικαστική Διαύγεια, ώστε να τερματίσουμε τον φαύλο κύκλο της αφόρητης καθυστέρησης στην απονομή της, που ισοδυναμεί με αρνησιδικία.

»Τροποποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, για να τελειώσει το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας. Το περιβόητο άρθρο 86, που από τη μία η Νέα Δημοκρατία διατείνεται ότι θα αλλάξει, αλλά από την άλλη το χρησιμοποίησε στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Να τελειώνουμε με παρασκηνιακές χρηματοδοτήσεις, όπως αυτή της Ομάδας Αλήθειας»

«Βάζουμε τέλος στη λεηλασία του δημόσιου χρήματος. Με πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις επί του συνόλου των πιστώσεων και του ανώτατου ποσού, εξαιρώντας τους πολύ μικρούς δήμους», ανέφερε επίσης, προσθέτοντας: «Παρεμβαίνουμε αποφασιστικά σε ‘σκοτεινές’ διαδρομές του πολιτικού χρήματος. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο που αποτρέπει την έμμεση χρηματοδότηση κομμάτων. Να τελειώνουμε με παρασκηνιακές χρηματοδοτήσεις, όπως αυτή της ‘Ομάδας Αλήθειας’».

Και αναρωτήθηκε: «Αλήθεια σε ένα τέτοιο κράτος διαφάνειας σε κάθε επίπεδο της διοίκησης, θα βλέπαμε ποτέ φαινόμενα, όπως το καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

«Πώς θα λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέλυσε, μάλιστα, «πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το σχέδιο» του ΠΑΣΟΚ:

«Η διαδρομή από την απόφαση του Οργανισμού έως την καταβολή της ενίσχυσης στον αγρότη θα συνοδεύεται από ένα ενιαίο λογισμικό, που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κάθε στάδιο. Κάθε ενίσχυση θα ακολουθεί μια διαφανή διαδρομή, με συγκεκριμένους και ελεγχόμενους σταθμούς:

» Υποβολή αίτησης από τον παραγωγό στα ΚΕΠ και στο Ειδικό Γραφείο Συμβουλευτικής Αγροτών.

» Ταυτοποίηση και επιβεβαίωση δικαιολογητικών ψηφιακά.

» Γεωχωρικός έλεγχος του αγροτεμαχίου και διασταύρωση στοιχείων με Εθνικό Κτηματολόγιο και Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.

»’Εγκριση και εκταμίευση πληρωμής με ψηφιακό ‘σκανάρισμα’ του δικαιούχου από την ΑΑΔΕ.

»Δήλωση παραστατικών πώλησης και τελική αξιολόγηση».

«Παράλληλα, θα διεξάγονται προληπτικοί έλεγχοι στο λογισμικό του Οργανισμού από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αυτοματοποιημένων ροών θα ύψωνε ‘κόκκινες σημαίες’ κάθε φορά που ένας έλεγχος ακυρωνόταν και αναβαλλόταν συνεχόμενα, προκαλώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών», υπογράμμισε.

«Καμιά συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα»

Για μία ακόμη φορά, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ασκεί «φοβική» εξωτερική πολιτική και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε τη γκρίζα εικόνα μιας χώρας που εκτίθεται διεθνώς από τα σκάνδαλα και στιγματίζεται από αναξιοπιστία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι κίνημα γνήσια πατριωτικό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε και θα υπηρετεί διαχρονικά το εθνικό συμφέρον με ρεαλισμό, σχέδιο και προνοητικότητα».

Είμαστε «απέναντι στην επιλογή του κ. Μητσοτάκη να ταυτίζει τη χώρα με την πολιτική Νετανιάχου, απομονώνοντας την Ελλάδα διεθνώς. Για εμάς, στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή. Η Ελλάδα οφείλει να εργαστεί για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, για την ειρήνη και τη σταθερότητα, απέναντι στην τρομοκρατία και τον εθνικισμό».

Όσο για τα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε ότι «ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και μόνο. Η ΕΕ δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί και να δεχτούμε να φιγουράρει ο κ. Ερντογάν ως ισότιμος εταίρος της ΕΕ στην αμυντική αρχιτεκτονική της. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα».