Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 14:31
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ο Τραμπ – «Απλά πείτε πότε»
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
13 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:52

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

«Τα Βαλκάνια είναι σε μία αναπτυξιακή τροχιά και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο, να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από τις συναντήσεις που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη εταιρία.

«Για να γίνει αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του Μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο με πολύ πράσινο που θα κάνει καλύτερη της ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι «η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη».

Χρειάζονται σημαντικά έργα

«Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν αυτά τα σημαντικά έργα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχει προοπτική. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να υπάρχουν καλές και πολλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές, γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από τη Δυτική και από την Κεντρική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση. Έχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μία ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα, θα δώσει θέσεις εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους, στα παιδιά μας, στα παιδιά του ελληνικού λαού για να μείνουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειες τους».

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον κ. Ανδρουλάκη για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και το θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ.

Υπέρ της ήπιας ανάπλασης

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε και από την αρχή ήταν υπέρ της ήπιας ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, υπέρ των ήπιων δομών με πολύ πράσινο. Τάχθηκε, επίσης, υπέρ του να διατηρηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της πόλης στη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

«Εμείς εξαρχής, για να πούμε τα πράγματα ως έχουν, είχαμε τη θέση της ήπιας ανάπλασης, με ήπιες δομές και με πολύ πράσινο. Είναι πολλά στρέμματα που, εάν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα όλων των κατοίκων της πόλης προς το καλύτερο. Αυτή ήταν η θέση μας, δεν άλλαξε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σταθερά και στο ζήτημα της συμμετοχής των φορέων της πόλης, είναι ιστορικό ζήτημα αλλά και πρακτικό για να έχουν άμεση συμμετοχή στον τρόπο που θα λειτουργεί αυτός ο χώρος τις επόμενες δεκαετίες προς όφελος της πόλης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του εκθεσιακού φορέα, Τάσος Τζήκας, παρουσίασε την πρόταση της ΔΕΘ-HELEXPO όσον αφορά την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, αλλά και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο, ενώ υπογράμμισε τον επετειακό χαρακτήρα της 89ης ΔΕΘ, που συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση του εκθεσιακού φορέα.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε περιοδεία σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Το σχέδιο Κασσελάκη για εθνική αναγέννηση: Διαχωρισμός κράτους – εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25 Upd: 23:00
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25 Upd: 23:00

Διαχωρισμό κράτους - εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης» προτείνει ο Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε το σχέδιό του για εθνική αναγέννηση από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό

«Σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου», τονίζει Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους
Στρασβούργο 12.09.25
Στρασβούργο 12.09.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους

«Ο νόμος - έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια», τόνισε η Ε.Ο. του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
Κόσμος 13.09.25
Κόσμος 13.09.25

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μόνο μετά από συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την παύση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της Premier League

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13.09.25
Κόσμος 13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
Καψυποψία ειδικών 13.09.25
Καψυποψία ειδικών 13.09.25

Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
Ποδόσφαιρο 13.09.25
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο στη Super League, με βάση μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ. Τα δεδομένα του CIES και οι προβλέψεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
aka Charlie Sheen 13.09.25
aka Charlie Sheen 13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 13.09.25
Κόσμος 13.09.25

Η Γαλλία σε κρίση - Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
