Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 11.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύει σε περίπτερα.

Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Οι πέντε άξονες

Σύμφωνα με όσα έχει γράψει το in και ο Πάνος Τσίκαλας το κεντρικό σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι η δημιουργία «μιας Ελλάδας για όλους» και θα θέσει «πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες».

«Ο κ. Ανδρουλάκης θα τονίσει κατά την ομιλία του ότι ήρθε η ώρα για μια νέα σύγκλιση. «Σύγκλιση στα εισοδήματα, στους θεσμούς, στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη των πολιτών», θα υπογραμμίσει, επισημαίνοντας τις «πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, την άνοδο πέραν του 80% του βιοτικού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2035, τη μείωση των ανισοτήτων, τη δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου με στόχο την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της αύξησης της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Με το βλέμμα και στο εσωκομματικό ακροατήριο, θα επισημάνει πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διαθέτει «επεξεργασμένο κυβερνητικό σχέδιο, χωρίς να ασκεί πολιτική με τις δημοσκοπήσεις», και «σύγχρονη κουλτούρα διακυβέρνησης», που λέει «όχι» στον πελατειασμό. «Μια αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, χωρίς αλαζονεία και ασυδοσία», θα τονίσει χαρακτηριστικά.