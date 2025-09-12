Μάντζος: Ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει πώς θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ

Υπήρξε εκτροπή στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μην υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, στο στούντιο του ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη, ο Δημήτρης Μάντζος διευκρίνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ το θέμα δεν έχει κλείσει και ότι θα επιμείνει για ποινική διερεύνηση των ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Βορίδη και Αυγενάκη.

Όπως σημείωσε, δημιουργούνται «κολοβές διαδικασίες» από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στο κοινοβούλιο διακομματικά προεδρεία, γεγονός που αφήνει στην εκάστοτε πλειοψηφία το περιθώριο να έχει την πρωτοβουλία. «Έχουμε κάνει εξεταστική για τα Τέμπη χωρίς βασικούς μάρτυρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταθέσουμε κατάλογο μαρτύρων καθώς δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη σε απλά στελέχη, αντίθετα θα επιμείνουμε και στην ποινική διερεύνηση.

Αίτημα για πολιτική αλλαγή

Όπως είπε ο Δημήτρης Μάντζος, η κυβέρνηση έχει κουράσει και το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι διάχυτο στην κοινωνία. «Στοίχημα για εμάς να καταθέσουμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και να πετύχουμε μαζί με την κοινωνία πολιτική αλλαγή. Το «ως εδώ» που ακούγεται στην κοινωνία να μετατραπεί σε θετική ψήφο για το ΠΑΣΟΚ, είπε.

Σε ερώτημα για την μομφή ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι αυτό δεν ισχύει γιατί πρώτη φορά ένας ευρωπαϊκός θεσμός (η ευρωπαϊκή Εισαγγελία) διενεργεί έρευνα, ενώ σημείωσε ότι για να αποφύγουμε την ενίσχυση των άκρων πρέπει να λειτουργήσουν οι θεσμοί.

Σε ερώτημα για το αν η αυτοδυναμία φέρνει πολιτική σταθερότητα, είπε ότι η ΝΔ μετουσιώνει την αυτοδυναμία σε ιδιοκτησία της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να νέμονται την εξουσία λίγοι πολιτικά σε συνεργασία με επιχειρηματικά συμφέροντα. Στην Ελλάδα γενικά δεν έχουμε κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας ενώ τόνισε ότι για να είναι κάτι επιτυχημένο πρέπει να δοιμάζεται και εκτός περιόδων κρίσεων, όπως είχαμε εδώ με τις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Ο πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη και δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ της αγοράς και την αισχροκέρδειας, δεν είπε τίποτα για τους μικρομεσαίους, η κυβέρνηση δεν είναι συνεπής ούτε με τη δική της φιλοσοφία καθώς βλέπουμε παντού κλειστές αγορές στις οποίες δεν μπορούν να μπουν νέοι πάικτες, είπε ο Δημήτρης Μάντζος.

Κυβερνητική πρόταση

Επιστρέφοντας στα του ΠΑΣΟΚ και στην προοπτική διακυβέρνησης, είπε «πιστεύω στους αγώνες αντοχής και όχι ταχύτητας, θέλουμε να χτίσουμε σε στέρεη δομή την εμπιστοσύνη των πολιτών, ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία» και ότι ο πρόκειται για μονόδρομο χωρίς εναλλακτικές. «Θα πούμε αλήθειες για λύσεις εφαρμόσιμες γιατί ο κόσμος “έπαθε” από τα πολλά λόγια κατά το παρελθόν», κατέληξε.

«Ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αύριο το πώς θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, θα μας κρίνει ο κόσμος και θα αξιολογηθούμε στις εκλογές», είπε ενώ σημείωσε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για όσα δεν αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη δική του ομιλία.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι τα τελευταία 51 χρόνια ο πυρήνας του δημοκρατικού κόσμου», είπε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Σχετικά με την πρόσφατη εξέλιξη, με την συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό για τα ελληνικά οικόπεδα, ο Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική αλλά τόνισε ότι παραμένουμε χρόνια πίσω στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Υπενθύμισε επίσης ότι ήταν ο νόμος 4001 του 2011, επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, με τον οποίο ορίστηκαν τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ.

Αναφερόμενος στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, ο κ. Μάντζος είπε ότι «αιφνιδιαστήκαμε από το τουρκολιβυκό, επιλέξαμε την προσέγγιση Χαφτάρ και μετά επήλθε αδράνεια». «Ήρθαν τα γεγονότα και ξυπνήσαμε για να κάνει το ΥΠΕΞ κρίσιμες κινήσεις», ανέφερε χαρακτηρσιτικά.

«Το πρόβλημα με την Τουρκία για τον καθορισμός της ΑΟΖ είναι υπαρκτό αλλά αυτό το γεγονός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν πολιτικό πυροτέχνημα από την κυβέρνηση», είπε για να καταλήξει ότι «πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο».

Για μελλοντικές συνεργασίες

Τέλος, αναφερόμενος στην πιθανότητα πολιτικού φλερτ με τη Νέα Αριστερά, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. «Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε στο φως. Είμαστε μαζί με όλους όταν χρειάστηκε αλλά αυτό απέχει από άλλου είδους πολιτικές συνεννοήσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ