Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 20:58
Φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19 Αυγούστου 2025 | 18:14

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, εκτιμώντας ότι «πιστοποιείται η λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως τη χαρακτήρισε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είχε συγκεκριμένη δομή, στόχευση, μεθοδολογία και συγκεκριμένη πολιτική απόχρωση. Πιστοποιείται ότι το σκάνδαλο έχει βαθιές ρίζες και έχει κοστίσει ανυπολόγιστα στον πρωτογενή τομέα. Και πιστοποιείται και η ανάγκη να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και στο δικαστικό, αλλά και στο πολιτικό-κοινοβουλευτικό σκέλος της».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «ακόμη και αν επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις, αυτό δεν θα λειάνει τη ζημιά η οποία έχει ήδη προκληθεί στην κτηνοτροφία και στον πρωτογενή τομέα. Η χώρα μας και ο πρωτογενής τομέας είναι βέβαιο ότι θα είναι το ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά

Ο κ. Μάντζος επανέλαβε, δε, τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, που, όπως ανέφερε, «η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να απορρίψει με θεσμική και κοινοβουλευτική εκτροπή»:

«Θα δούμε αν αυτή τη φορά η πλειοψηφία θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων μία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν θα έρθουν στη Βουλή και να ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με φυσική παρουσία σε μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, ώστε η Βουλή, με σεβασμό στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πει ‘ναι’ στη διερεύνηση και να πέσει άπλετο φως σε αυτή την πολύκροτη και σκοτεινή υπόθεση, που πλήττει το κύρος της αξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος», υπογράμμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Μάντζος υπενθύμισε, επίσης, τον κίνδυνο της παραγραφής μετά την παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας στις αρχές του Οκτωβρίου, λέγοντας ότι «πολύ βολικά η Νέα Δημοκρατία το κρύβει αυτό κάτω από το χαλί».

«Οι εισαγγελείς που έχουν τρέξει τη δικογραφία και τη διερεύνηση είναι εντεταλμένοι εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι υποθέσεις που έχουν έρθει και ανασυρθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν οδηγήσει σε καταδίκες από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι υποθέσεις που έχουν έρθει μετά από ανώνυμες καταγγελίες, μηνύσεις και αναφορές συνεταιρισμών. Πάντως, όχι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη! Άλλοι έτρεχαν για αυτή την υπόθεση, η Νέα Δημοκρατία έκανε το ακριβώς αντίθετο. Και τους διοικητές του Οργανισμού, τους πέταξαν έξω όταν προσπάθησαν να σπάσουν το απόστημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο εξελίσσεται ο πόλεμος»

Στον απόηχο της χθεσινής (18/8) συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Μάντζος επισήμανε πως «δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο εξελίσσεται ο πόλεμος», εξηγώντας πως «ναρκοθετείται η όποια ειρηνευτική διαβούλευση, αν δεν υπάρξει άμεση εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός, που είναι θεμελιώδους σημασίας».

Μίλησε, δε, για την ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία «οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμών αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας».

«Θα πρέπει η Ευρώπη τον αναθεωρητισμό να τον αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο, χωρίς ανοχή και επιφυλάξεις»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη η ΕΕ «να εγγυηθεί τα σύνορά της από την Φινλανδία και την Εσθονία έως το Αιγαίο και την Κύπρο», ενώ υπογράμμισε ότι «δημιουργήθηκε – και σωστά – μία νέα αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης εξ αιτίας του κ. Πούτιν, αλλά δεν μπορεί αυτή να φιλοξενεί άλλους αναθεωρητές ηγέτες όπως ο κ. Ερντογάν, με ενεργό το casus belli εναντίον της Ελλάδας και με την κατοχή μέρους της Κύπρου να συνεχίζεται. Θα πρέπει η Ευρώπη τον αναθεωρητισμό να τον αναγνωρίζει και να τον αντιμετωπίζει με ενότητα και με ενιαίο τρόπο, χωρίς ανοχή και επιφυλάξεις».

«Εδώ και τρεισήμισι χρόνια, είναι για εμάς σαφές ότι οφείλουμε από θέση αρχής να είμαστε στο πλευρό του αμυνόμενου και όχι του επιτιθέμενου. Η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική κυριαρχία είναι κατακτήσεις της διεθνούς κοινότητας, που πρέπει κανείς να τις προασπίζει. Κι αυτό δεν είναι θέση μόνο της δικής μας παράταξης, αλλά, οφείλω να πω, και της χώρας μας συνολικά Η Ελλάδα φέρει ακόμα την πληγή της κυπριακής τραγωδίας 51 χρόνια μετά και απειλείται από την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας, άρα αυτή είναι μία εθνικά υπεύθυνη θέση. Η χώρα οφείλει να υπερασπίζει το διεθνές δίκαιο και να στέκεται απέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις του, χωρίς επιφυλάξεις, στην Ουκρανία, στη Γάζα και παντού όπου αυτές συμβαίνουν», σημείωσε καταληκτικά.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

ΕΧΑΕ: Με 1,17% η Morgan Stanley, συνεχίζονται οι κινήσεις των funds

ΕΧΑΕ: Με 1,17% η Morgan Stanley, συνεχίζονται οι κινήσεις των funds

inWellness
inTown
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», λέει ο Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι θετικό ότι υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
«Καμία πρόληψη» 19.08.25

Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

«Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση», τονίζει το ΚΚΕ για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο
Νέα Αριστερά 19.08.25

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

«Η καταπάτηση του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά», αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην παραλία του νησιού Έλλη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»
Εξαπέλυσε βολές 19.08.25

«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

«Ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη

Σύνταξη
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Διπλωματικός «μαραθώνιος» στη Δύση – Τι είναι το σχέδιο «μπότες στο έδαφος»
Κρίσιμες αποφάσεις 19.08.25

Διπλωματικός «μαραθώνιος» στη Δύση - Τι είναι το σχέδιο «μπότες στο έδαφος»

Στο τραπέζι σχέδιο για «δύναμη αποτροπής» με τους ευρωπαίους -μετά το «όχι» της Αμερικής- να σηκώνουν το βάρος σε μια πιθανή αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
Η συμβολή 19.08.25

Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

«Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας.

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», λέει ο Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
