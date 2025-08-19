Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, εκτιμώντας ότι «πιστοποιείται η λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως τη χαρακτήρισε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είχε συγκεκριμένη δομή, στόχευση, μεθοδολογία και συγκεκριμένη πολιτική απόχρωση. Πιστοποιείται ότι το σκάνδαλο έχει βαθιές ρίζες και έχει κοστίσει ανυπολόγιστα στον πρωτογενή τομέα. Και πιστοποιείται και η ανάγκη να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και στο δικαστικό, αλλά και στο πολιτικό-κοινοβουλευτικό σκέλος της».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «ακόμη και αν επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις, αυτό δεν θα λειάνει τη ζημιά η οποία έχει ήδη προκληθεί στην κτηνοτροφία και στον πρωτογενή τομέα. Η χώρα μας και ο πρωτογενής τομέας είναι βέβαιο ότι θα είναι το ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά

Ο κ. Μάντζος επανέλαβε, δε, τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, που, όπως ανέφερε, «η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να απορρίψει με θεσμική και κοινοβουλευτική εκτροπή»:

«Θα δούμε αν αυτή τη φορά η πλειοψηφία θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων μία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν θα έρθουν στη Βουλή και να ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με φυσική παρουσία σε μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, ώστε η Βουλή, με σεβασμό στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πει ‘ναι’ στη διερεύνηση και να πέσει άπλετο φως σε αυτή την πολύκροτη και σκοτεινή υπόθεση, που πλήττει το κύρος της αξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος», υπογράμμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Μάντζος υπενθύμισε, επίσης, τον κίνδυνο της παραγραφής μετά την παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας στις αρχές του Οκτωβρίου, λέγοντας ότι «πολύ βολικά η Νέα Δημοκρατία το κρύβει αυτό κάτω από το χαλί».

«Οι εισαγγελείς που έχουν τρέξει τη δικογραφία και τη διερεύνηση είναι εντεταλμένοι εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι υποθέσεις που έχουν έρθει και ανασυρθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν οδηγήσει σε καταδίκες από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι υποθέσεις που έχουν έρθει μετά από ανώνυμες καταγγελίες, μηνύσεις και αναφορές συνεταιρισμών. Πάντως, όχι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη! Άλλοι έτρεχαν για αυτή την υπόθεση, η Νέα Δημοκρατία έκανε το ακριβώς αντίθετο. Και τους διοικητές του Οργανισμού, τους πέταξαν έξω όταν προσπάθησαν να σπάσουν το απόστημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο εξελίσσεται ο πόλεμος»

Στον απόηχο της χθεσινής (18/8) συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Μάντζος επισήμανε πως «δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο εξελίσσεται ο πόλεμος», εξηγώντας πως «ναρκοθετείται η όποια ειρηνευτική διαβούλευση, αν δεν υπάρξει άμεση εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός, που είναι θεμελιώδους σημασίας».

Μίλησε, δε, για την ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία «οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμών αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας».

«Θα πρέπει η Ευρώπη τον αναθεωρητισμό να τον αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο, χωρίς ανοχή και επιφυλάξεις»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη η ΕΕ «να εγγυηθεί τα σύνορά της από την Φινλανδία και την Εσθονία έως το Αιγαίο και την Κύπρο», ενώ υπογράμμισε ότι «δημιουργήθηκε – και σωστά – μία νέα αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης εξ αιτίας του κ. Πούτιν, αλλά δεν μπορεί αυτή να φιλοξενεί άλλους αναθεωρητές ηγέτες όπως ο κ. Ερντογάν, με ενεργό το casus belli εναντίον της Ελλάδας και με την κατοχή μέρους της Κύπρου να συνεχίζεται. Θα πρέπει η Ευρώπη τον αναθεωρητισμό να τον αναγνωρίζει και να τον αντιμετωπίζει με ενότητα και με ενιαίο τρόπο, χωρίς ανοχή και επιφυλάξεις».

«Εδώ και τρεισήμισι χρόνια, είναι για εμάς σαφές ότι οφείλουμε από θέση αρχής να είμαστε στο πλευρό του αμυνόμενου και όχι του επιτιθέμενου. Η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική κυριαρχία είναι κατακτήσεις της διεθνούς κοινότητας, που πρέπει κανείς να τις προασπίζει. Κι αυτό δεν είναι θέση μόνο της δικής μας παράταξης, αλλά, οφείλω να πω, και της χώρας μας συνολικά Η Ελλάδα φέρει ακόμα την πληγή της κυπριακής τραγωδίας 51 χρόνια μετά και απειλείται από την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας, άρα αυτή είναι μία εθνικά υπεύθυνη θέση. Η χώρα οφείλει να υπερασπίζει το διεθνές δίκαιο και να στέκεται απέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις του, χωρίς επιφυλάξεις, στην Ουκρανία, στη Γάζα και παντού όπου αυτές συμβαίνουν», σημείωσε καταληκτικά.