Ανδρουλάκης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα
Στη Σάμο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης - Επισκέφθηκε τον Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισμό του νησιού
Τον Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Σάμου επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για τα κύρια προβλήματα από τους αμπελουργούς της Σάμου, που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων οινοποιείων της χώρας με διεθνείς διακρίσεις.
«Για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη είναι προτεραιότητα. Αυτό επιβάλλει η γεωγραφία της χώρας, με τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα» επισήμανε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης ευχαριστώντας τον Συνεταιρισμό για τη φιλοξενία.
«Χρειάζεται μια πολιτική που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων»
«Αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως είναι η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη εργατών γης. Προκλήσεις που πρέπει να αναθεωρήσουμε γι’ αυτό και χρειάζεται αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, περισσότερες διμερείς συμφωνίες για εργάτες γης και βέβαια προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών, νέων παραγωγών. Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και η δίκαιη και με διαφάνεια κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει τη μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί και να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Γι’ αυτό χρειάζεται μια πολιτική που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, όπως του ξακουστού κρασιού της Σάμου» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
