Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Εφ’ολης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο MEGA.

Με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις αποκαλύψεις και του in ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε τη θεσμική εκτροπή στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί θεσμούς και κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να προστατέψει τους υπουργούς του και να κουκουλώσει εγκληματικές πρακτικές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην αποκάλυψη του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση από την κυβέρνηση.

«Περιφρονούν το κοινοβούλιο, την αντιπολίτευση, τον ελληνικό. λαό. Αυτοί δεν έλεγαν ότι όποιος είναι στο κέντρο της πίστας πρέπει να πληρώσει; Και τώρα βλέπουμε στο κέντρο της πίστας ένα στέλεχος, σημαντικό της ΝΔ , από την περιφέρεια και ο κόσμος δεν λέει κουβέντα».

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ξανακαταθέσει πρόταση για τη διενέργεια προανακριτικής λέγοντας: θα κάνουμε ό,τι πρέπει, γιατί πιθανόν να έρθουν και άλλα στοιχεία στο φως. Θα έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας έτσι ώστε ό,τι έρθει να αξιοποιηθεί και να ασκήσουμε τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα. Ό,τι έρθει θα αξιοποιηθεί εκ νέου. Δεν δεχόμαστε ότι η ιστορία έκλεισε με το φιάσκο της προηγούμενης εβδομάδας».

«Σκάνδαλο με άρωμα ΝΔ και πολιτική προστασία»

«Πάντα υπήρχαν παθογένειές με τις επιδοτήσεις. Εδώ μιλάμε για μια ειδική κατάσταση. Μια δικογραφία που περιλαμβάνει μία εγκληματική οργάνωση, η οποία προχώρησε σε διασπάθιση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδας. Δέχομαι ότι υπήρχαν παθογένειες στην κατανομή των επιδοτήσεων, και άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργούσε με προστασία υπουργών, ΓΓ, με σοκαριστικούς διαλόγους, εκβιασμούς, με κλείσιμο του ματιού για να μην γίνονται έλεγχοι, με «μαύρο» πολιτικό χρήμα, με απειλές για την ζωή ανθρώπων. Πότε ξαναέγιναν αμύητά τα πράγματα; Εμείς δεν δικάζουμε κανέναν, είπαμε να μπορεί η δικαιοσύνη να τους ελέγξει.

Ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα φιάσκο για να μην επιτρέψει η ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας, Βορίδη και Αυγενάκη. Αυτό το φιάσκο θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου. Εάν δεν το είχαμε «σηκώσει» το θέμα θα λέγαμε ότι δεν το είχαν ακούσει. Το είχα κάνει επίκαιρο ζήτημα στην Βουλή, καταθέσαμε ερωτήσεις, για να μην προλάβει να έρθει το 1 δισεκ. και να μην μπει σε μνημόνιο ο πρωτογενής τομέας. Να μην πει ότι δεν ήξερε και να μας κάνει συνένοχους, ενώ εμείς «φωνάζαμε»» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Καταγγελία για σιγή στις αποκαλύψεις του in

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε και ερωτήματα για τη στάση της ΝΔ αναφορικά με τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν κορυφαίο στέλεχος της στη διαχείριση κοινοτικών πόρων, χωρίς να έχει υπάρξει καμία απάντηση. «Πού είναι το ήθος και η ευθιξία που διαφήμιζαν; Η κυβέρνηση περιφρονεί το Κοινοβούλιο, την αντιπολίτευση, τον ελληνικό λαό», σημείωσε με νόημα.

Ανύπαρκτη πολιτική για τα ενοίκια – Εμπαιγμός για τα πανεπιστήμια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική και στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. «Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 50% επί ΝΔ. Παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις σπουδές που ονειρεύονται λόγω κόστους. Η ΝΔ έχει μετατρέψει την κατοικία σε είδος πολυτελείας», είπε, παραπέμποντας στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Όσο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακή απάτη: «Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται «Σορβόννες», και τελικά εμφανίζονται πανεπιστήμια 44ης κατηγορίας, χωρίς καμία σοβαρότητα. Είμαστε υπέρ μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων με σεβασμό στο Σύνταγμα και με ουσιαστικούς ελέγχους. Όχι άλλες σχολές-φαντάσματα σε πολυκατοικίες».

Καταγγελία για το ΥΠΕΞ: «Ζει σε αρρυθμία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε επίσης την απόκρυψη της ρηματικής διακοίνωσης από την Αίγυπτο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λέγοντας πως το ελληνικό ΥΠΕΞ «ζει σε θεσμική αρρυθμία». «Δεν ενημέρωσαν καν το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Και μετά επιτέθηκαν στον Γιάννη Μανιάτη, τον άνθρωπο που καθόρισε τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ. Αυτή είναι η νέα “ποιότητα” της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, αντί να δίνει λύσεις».

Στη ΔΕΘ η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης»

Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα. «Ασκούμε σοβαρή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Έχουμε προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, την ακτοπλοΐα, τις απευθείας αναθέσεις. Όχι άλλο “δεν ξέρω” από τον πρωθυπουργό. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την πολιτική και ηθική παρακμή», δήλωσε, κλείνοντας.