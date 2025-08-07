Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

«Καλύτερα απ’ τη Χάρυβδη αλάργα κινηθείτε και πιο κοντά στην τρομερή τη Σκύλλα να βρεθείτε γιατί σιμά στη Χάρυβδη δεν έχετε ελπίδα. Περάστε γρήγορα απ’ εκεί κι αν χάσεις κάποιους άντρες, δεν θα χαθείτε ολότελα, στη δίνη της ρουφήχτρας, της Χάρυβδης, που αναρουφά ότι βρεθεί μπροστά της».

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στην Ομήρου Οδύσσεια όμως μπορούν να αποτυπώσουν με πολύ ικανοποιητικό τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητά επίμονα τον δρόμο που θα τον οδηγήσει στην δική του Ιθάκη, δηλαδή την πολιτική σωτηρία από μια συνεχόμενη πολιτική κρίση, όμως μπροστά του έχει δυο πολύ σημαντικά μέτωπα που από την μια τον «ματώνουν» και από την άλλη τον “βυθίζουν”.

Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέες παραιτήσεις στελεχών (μετά τις αποκαλύψεις του in), οι απανωτές αποκαλύψεις που δείχνουν το εύρος της διαπλοκής με πρωταγωνιστές τα γαλάζια στελέχη αλλά και οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις ώστε να μην παραπεμφθούν Βορίδης και Αυγενάκης έχουν προκαλέσει τεράστιες πληγές στο σώμα της κυβέρνησης.

Για ακόμα μια φορά άλλωστε η κυβέρνηση πιάνεται με την… γίδα στην πλάτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρεώνεται να πει “mea culpa” σπαταλώντας και άλλο πολιτικό κεφάλαιο ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα αναγκάζεται να “χρεωθεί” την συγκάλυψη ενός ακόμα σκανδάλου όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση.

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Οι βολές που δέχεται η κυβέρνηση για την διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και συνολικά για την στρατηγική που εφαρμόζει στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής προκαλεί μεγάλες αναταράξεις τόσο εντός της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και εκτός αυτής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορούσε να “κερδίζει” από τα ελληνοτουρκικά προβάλλοντας μια σειρά επιτυχιών στο διεθνές πεδίο που αντιστάθμιζαν τις όποιες αρνητικές εξελίξεις είχαμε στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση όμως άλλαξε άρδην μετά τις δεύτερες εκλογές του 2023.

Τα «χτυπήματα» πλέον προς την κυβέρνηση είναι απανωτά και έρχονται από όλες τις… φυλές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να είναι ο συνήθης ύποπτος στην κριτική και το Μαξίμου να έχει βρει άμυνες έναντι του πρώην πρωθυπουργού όμως ο Κώστας Καραμανλής αλλά και οι φωνές από την κοινοβουλευτική ομάδα μοιάζουν με άλυτο γρίφο.

Και μια τέτοια φωνή είναι και αυτή του Δημήτρη Αβραμόπουλου ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την απουσία της Ελλάδας από την διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Τουρκίας, Ιταλίας και Λιβύης.

«Ενώ η Άγκυρα κεφαλαιοποιεί τη νέα πραγματικότητα, η Ελλάδα παραμένει θεατής, απούσα από τις κρίσιμες διεργασίες που καθορίζουν το μέλλον της περιοχής» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι απούσα και πάλι από το τραπέζι των αποφάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in η συγκεκριμένη δήλωση του βουλευτή συγκέντρωσε την υποστήριξη μεγάλης μερίδας των γαλάζιων στελεχών -ακόμα και αυτών που αυτοχαρακτηρίζονται ως «Μητσοτακικοί».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος άλλωστε ως πρώην επίτροπος, υπουργός Άμυνας και Εξωτερικών θεωρείται ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής που χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις.

Πέραν όμως του Δημήτρη Αβραμόπουλου που για πρώτη φορά “χτύπησε” ανοιχτά την κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς επανεμφανίστηκε βάζοντας ξανά στο στόχαστρο την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Το Μαξίμου μπορεί να έχει απενεργοποιήσει την ωρολογιακή βόμβα που ονομάζεται Αντώνης Σαμαράς για την συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως οι απόψεις του Μεσσήνιου πολιτικού βρίσκουν υποστηρικτές -και μάλιστα ένθερμους- στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας.

«Ότι ο τρόπος που τοποθετείται ο Σαμαράς ξεπερνάει πολλές φορές τα όρια μετατρέποντας την πολιτική κριτική σε εμπάθεια και προσωπικές επιθέσεις, δεν σημαίνει πως στην ουσία έχει άδικο» ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής της πλειοψηφίας.

Στην πρόσφατη του συνέντευξη στο “Βήμα” ο Αντώνης Σαμαράς επιτέθηκε στον Κυριάκος Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ενώ επιχείρησε να στήσει κοινό μέτωπο κατά των κυβερνητικών χειρισμών από κοινού με τον Κώστα Καραμανλή.

«Ανησυχώ ακόμη πιο πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής ο Αντώνης Σαμαράς και συμπέρανε «ό,τι λέμε κατά καιρούς τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο κι εγώ, όλες οι ανησυχίες, οι αγωνίες και οι επισημάνσεις μας έχουν υιοθετηθεί σχεδόν πλήρως», αναφερόμενος σε διεθνολόγους, αναλυτές και ΜΜΕ. Κατηγόρησε δε τον Κυριάκος Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ως «αλαζόνες αλλά και πολιτικά θρασείς» ενώ απάντησε ευθέως στην προσπάθεια απαξίωσης από τον πρωθυπουργό: «»Δεν θυμάσαι», ισχυρίζεσαι, πρωτοβουλίες στην εξωτερική μας πολιτική στο παρελθόν;

Να σου «θυμίσω» εγώ λοιπόν ποιοι αντιστάθηκαν στο σχέδιο Ανάν από κοινού με τον Τάσο Παπαδόπουλο, ποιοι έκαναν το Βουκουρέστι, ποιοι προώθησαν τις τριμερείς με Κύπρο-Αίγυπτο και Κύπρο-Ισραήλ, ποιοι προσκάλεσαν κι έφεραν Αμερικανικές εταιρείες για εξορύξεις σε οικόπεδα που άπτονται της ΑΟΖ, και τόσα άλλα; Ο Καραμανλής και ο Σαμαράς, μήπως;»

Και αν όλα μοιάζουν για το Μαξίμου διαχειρίσιμα το κεφάλαιο Κώστας Καραμανλής παραμένει ένας άλυτος γρίφος. Ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει ένα από τα πλέον αγαπητά πρόσωπα εντός της Νέας Δημοκρατίας, σύμβολο της παράταξης και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής που χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, νηφαλιότητα και αναμφίβολα όχι από μικροκομματικές σκοπιμότητες και προσωπική εμπάθεια.

Ακόμα και στελέχη της παράταξης που δεν έχουν καμία σχέση με τον καραμανλισμό ή προσωπικά τον Κώστα Καραμανλή νιώθουν προβληματισμό βλέποντας τον πρώην πρωθυπουργό να εκφράζει τόσο έντονες ανησυχίες για την πορεία του ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βουλευτής που δεν ανήκει στην ομάδα των καραμανλικών βουλευτών μιλώντας στο in ανέφερε χαρακτηριστικά : «βλέποντας τον Κώστα Καραμανλή να βγαίνει μπροστά και να επιμένει χρησιμοποιώντας τόσο σκληρή γλώσσα δεν μπορώ παρά να προβληματίζομαι και να ανησυχώ. Ίσως ο ίδιος βλέπει κάτι που περνάει κάτω από τα δικά μας ραντάρ».

Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση αποδόμησης του Κώστα Καραμανλή κατά την διάρκεια της τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης μόνο τυχαία δεν είναι. Στο Μαξίμου άλλωστε γνωρίζουν το εκτόπισμα του πρώην πρωθυπουργού τόσο εντός όσο όμως και εκτός της παράταξης.