Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών
Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, ο Λάκης Λαζόπουλος.
Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» είπε αρχικά πως «οι υποκλοπές όσο και να μη σας νοιάζουν, είναι σημάδι για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει μετατραπεί όταν γίνονται υποκλοπές. Το σύμπτωμα το οποίο αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί».
«Γι αυτό έπεσε ο Νίξον στην Αμερική, για παρακολουθήσεις. Έχει τεθεί ένα θέμα, όχι για τη δικαιοσύνη, αλλά για τον Αρεοπαγίτη κύριο Τζαβέλα, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, που έτσι κι αλλιώς δεν την είχε ανοίξει» συμπλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.
Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος έθεσε πολλά και σημαντικά ερωτήματα για τον ρόλο του Ταλ Ντίλιαν και του λογισμικού Predator στις υποκλοπές, καθώς και στην σχέση του με την κυβέρνηση.
