Το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, υφίσταται τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη ευρείας κλίμακας ρωσική αεροπορική επιδρομή, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

A massive Russian Geran-2 drone attack is being carried out on Kyiv. Over 130 drones are flying to the city. Strikes have been carried out on the suburbs and nearby cities, such as Brovary. Earlier, Iskander-M ballistic missiles struck two targets (one of which was the oil… https://t.co/sMTDw3Uu2P pic.twitter.com/m1JEVmXttp — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) May 14, 2026

«Ο εχθρός πλήττει το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Επειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

The other building hit in Kyiv this morning during Russia’s mass-missile attack. No word on casualties yet.https://t.co/YfrqGXVPGK pic.twitter.com/SfVnSFWpyG — Tim White (@TWMCLtd) May 14, 2026

Χθες Τετάρτη οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σχεδόν 15.000 άμαχοι νεκροί

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

‼️Zwischenstand des 🇷🇺 Angriffs auf Ukraine 🇺🇦 heute Nacht! Neben Geran Attack Drohnen drangen bis zu 20 Marschflugkörper in den 🇺🇦 Luftraum ein, mehrere paarweise Starts von ballistischen Raketen. Kyiv gehört zu den Haupt-Zielen. Dort wurde min. ein Mehrfamilienhaus getroffen. pic.twitter.com/pMTFOJlA8L — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) May 14, 2026

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ