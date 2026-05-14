Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Με πανηγυρικούς τόνους ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας ότι επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις σε επισιτισμό και ζαχαρώδη, για το σύνολο των εργαζομένων των δύο κλάδων.

Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είχαν υπογραφεί τον Μάρτιο και κηρύσσονται γενικώς υποχρεωτικές, όπως προβλέπει ο νόμος για την Κοινωνική Συμφωνία.

Καθώς τις συμβάσεις είχε συνυπογράψει και η ΓΣΕΕ, η εφαρμογή τους έχει υποχρεωτικό -επεκτάσιμο χαρακτήρα και για τις επιχειρήσεις μη μέλη των εργοδοτικών ενώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο η συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό καλύπτει πλέον περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους, σε όλα τα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας. Η ΣΣΕ στα ζαχαρώδη προϊόντα, που αρχικά αφορούσε 6.000 εργαζόμενους, θα καλύπτει πλέον 23.000 εργαζόμενους.

«Η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε δύο εξαιρετικά μεγάλους κλάδους εργαζομένων και μάλιστα με κατώτατο μισθό αυξημένο κατά έως και 20% σε σχέση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, είναι η απτή απόδειξη για την τεράστια σημασία και χρησιμότητα που έχει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παράλληλα επιβεβαιώνει πλήρως ότι ο κατώτατος μισθός είναι απλά ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους και μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, οι οποίες θα μπορούν να προβλέπουν συνολικά διαρκώς βελτιούμενους όρους εργασίας», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Τι προβλέπουν οι νέες συλλογικές συμβάσεις

Αν ρίξουμε μια ματιά στο τι πραγματικά προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις στους δύο κλάδους, θα δούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων αμείβεται οριακά πάνω από τον κατώτατο μισθό. Μάλιστα, αν συγκρίνουμε τις τωρινές συμβάσεις, με τις τελευταίες συμβάσεις που υπογράφηκαν πριν τα μνημόνια, θα δούμε ότι oι πραγματικοί μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι. Σε ορισμένες ειδικότητες, βλέπουμε μειώσεις ακόμα και στους ονομαστικούς μισθούς.

Για παράδειγμα, η συλλογική σύμβαση για την εστίαση του 2009, που κατοχυρώθηκε με διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ, προέβλεπε βασικό μισθό 937 ευρώ για τον μπάρμαν, ο οποίος αυξανόταν ανάλογα με τις τριετίες. Η σημερινή σύμβαση, 17 χρόνια αργότερα, προβλέπει για την ίδια ειδικότητα μισθό 950 ευρώ. Οι δε τριετίες μεταξύ 2012 και 2023 έχουν…εξαερωθεί.

Μισθοί κάτω από τα επίπεδα του 2009

Για την ειδικότητα του αρχιμάγειρα – σεφ , που είναι και η υψηλότερη μισθολογικά θέση, η ΣΣΕ του 2009 προέβλεπε «ελεύθερη συμφωνία, μη δυναμένου του μισθού να είναι κατώτερου του μισθού του μαγείρου Α’ αυξημένου κατά 20%, ήτοι 1.187 ευρώ».

Η σημερινή ΣΣΕ προβλέπει μισθό αρχιμάγειρα μόλις 1.100 ευρώ. Χαμηλότερο δηλαδή σε ονομαστικούς όρους κατά 87 ευρώ από το κατώτατο όριο του 2009 και πολύ χαμηλότερο από τους μισθούς της πιάτσας.

Ακόμα και όσοι υπέγραψαν τη σημερινή σύμβαση ομολογούν, ότι κανένας αρχιμάγειρας δεν θα δεχθεί να δουλέψει για 1.110 ευρώ μεικτά.

Αντίστοιχα, ο μισθός του Α’ μάγειρα αυξάνεται σήμερα στα 950 ευρώ, μόλις 20 ευρώ περισσότερο από τα ονομαστικά επίπεδα του 2009.

Αυξήσεις που καταπίνει ο πληθωρισμός

Όπως έχει εξηγήσει μιλώντας στο in ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού Αθήνας Γιώργος Στεφανάκης, οι επονομαζόμενες αυξήσεις ως 20% σε βάθος τριετίας, είναι παραπλανητικές. Η αιτία είναι ότι ειδικά στην εστίαση, από τα μνημόνια και μετά οι μισθοί είχαν μειωθεί τόσο που για κάποιες ειδικότητες είχαν πέσει χαμηλότερα και από τον σημερινό κατώτατο μισθό.

Στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του σωματείου Επισιτισμού-Τουρισμού, τα μεροκάματα μειώθηκαν το 2012 ως και 15%, σε σύγκριση με τις συμβάσεις που ίσχυαν προ μνημονίων. Σήμερα, επανέρχονται σταδιακά στα προμνημονιακά επίπεδα, σε ονομαστικούς όρους, αλλά όχι απαραίτητα σε πραγματικούς.

Για παράδειγμα, στη νέα ΣΣΕ στα ζαχαρώδη, τα μεροκάματα στις ειδικότητες ζαχαροπλαστικής διαμορφώνονται στα 44 ευρώ για τους τεχνίτες, στα 43 για τους βοηθούς και στα 42 για τους εργάτες, για να φτάσουν το 2027 στα 46, 45 και 44 ευρώ αντίστοιχα.

Το 2009 το αντίστοιχο μεροκάματο για τον τεχνίτη ήταν 35,3 ευρώ σε ονομαστικές τιμές και 37,2 σε πραγματικές τιμές, με βάση τον πληθωρισμό. Τα σημερινά 44 ευρώ αντιστοιχούν σε 35,2 ευρώ σε πραγματικές τιμές. Δηλαδή ακόμα και μετά τις ονομαστικές αυξήσεις, τα μεροκάματα παραμένουν οριακά χαμηλότερα από ό,τι πριν 17 χρόνια.

Αν λάβουμε υπόψιν ότι ο πληθωρισμός του Απριλίου, στο 5,4%, έχει καταπιεί και έχει υποσκελίσει τις ονομαστικές αυξήσεις 4,4% στον κατώτατο μισθό, καταλαβαίνουμε ότι η επέκταση των ΣΣΕ σε αυτά τα επίπεδα, μόνο για πανηγυρισμούς δεν είναι.