Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Οικονομία 19 Μαρτίου 2026, 08:00

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Εισαγωγικό μισθό στα 930-950 ευρώ μικτά προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στην εστίαση, ενώ αντίστοιχες αποδοχές προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση στα αρτοποιεία. Πρόκειται δηλαδή για μισθούς που κινούνται κοντά στο ύψος του νέου κατώτατου, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί από την 1η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι 880 ευρώ μικτά, και τα σενάρια αύξησής του αρχικά κινούνταν μεταξύ 40 και 70 ευρώ. Η κυβέρνηση διέρρεε ότι πιθανόν θα επιτευχθεί ο στόχος των 950 ευρώ μικτά νωρίτερα από το 2027. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, απομάκρυναν το αισιόδοξο σενάριο και το τελικό ποσό της αύξησης φαίνεται να «κλειδώνει» πιο κοντά στο κατώτερο όριο.

Πόσους εργαζόμενους καλύπτει η νέα συλλογική σύμβαση

Οι νέες ΣΣΕ χαιρετίστηκαν θετικά από την υπουργό Εργασίας, τους αρμόδιους εργοδοτικούς φορείς, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο.

Ο τελευταίος σχολίασε ότι η νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό περιλαμβάνει πάνω από 50 ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας), γεγονός που «αναδεικνύει την ευρεία της εφαρμογή, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να αφορά πάνω από 510.000 εργαζόμενους».

Ο ίδιος δήλωσε ότι  «η προσπάθεια αυτή οδηγεί στη δημιουργία Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θεμελιώνονται στη βάση του κοινωνικού διαλόγου. Οι συμβάσεις αυτές θα διαθέτουν πλέον μετενέργεια, θα καλύπτουν το σύνολο του κλάδου και θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί, μετά την περίοδο των μνημονίων και των δύσκολων ετών που ακολούθησαν».

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε στο Mega, ότι η νέα συλλογική σύμβαση στην εστίαση θα ωφελήσει ως 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις από 6% ως 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό (930 ως 1100 ευρώ). H πραγματικότητα είναι ότι το «ταβάνι» των 1.100 ευρώ μεικτά αφορά μόνο τους αρχειμάγειρες-σεφ, οι οποίοι είναι η «ελίτ» των εργαζομένων και συνήθως αμοίβονται με ατομικές συμφωνίες, που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο ποσό της σύμβασης είναι κατώτερο από τους μισθούς που δίνει η πιάτσα στην κορυφή της πυραμίδας των ειδικοτήτων.

Υπογραφή ΣΣΕ εν μέσω νέων σκανδάλων

Η υπογραφή ΣΣΕ στην εστίαση συνέπεσε με τις νέες αποκαλύψεις ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκτός από υπεξαίρεση κονδυλίων ελέγχεται και για παραβάσεις του νόμου για το Πόθεν Έσχες, σε βαθμό κακουργήματος, αφού εμφανίζεται να μην έχει δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχες αποκαλύψεις αφορούν την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Σρατινάκη και τον σύζυγό της Ανδρέα Γεωργίου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΩΖ που δραστηριοποιείται σε προγράμματα κατάρτισης.

Η μεγάλη πλειονότητα των χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων στην εστίαση που θα πληρώνονται από 1η Απριλίου ποσά ελάχιστα υψηλότερα από τον νέο κατώτατο μισθό, είναι αμφίβολο αν θα κάνουν πάρτι. Ιδίως αν συγκρίνουν τις δικές τους πενιχρές αυξήσεις, με τον χορό των εκατομμυρίων που βλέπουν γύρω τους στα σκάνδαλα διασπάθισης δημόσιου χρήματος, από πρόσωπα που θεωρητικά εκπροσωπούν ή προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Απίθανο είναι να πανηγυρίζουν και οι λοιπές ειδικότητες στην εστίαση, που θα δουν μεσοσταθμικά αυξήσεις γύρω στα 50 ευρώ τον μήνα, σε σχέση με ό,τι προέβλεπε η προηγούμενη συλλογική σύμβαση, που έχει λήξει από τον Μάιο του 2025. Πρόκειται μεν για βελτίωση του ονομαστικού μισθού, που όμως δύσκολα καλύπτει τις σωρευτικές απώλειες στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων όλα τα  προηγούμενα έτη.

Τι δηλώνει η ΠΟΕΕΤ

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), οι ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς στην εστίαση και στα αρτοποιεία κυμαίνονται αθροιστικά (σε βάθος διετίας) από το 7% ως 20%.

«Η χθεσινή υπογραφή (της νέας κλαδικής ΣΣΕ) αποδεικνύει στην πράξη πως οι κοινωνικοί εταίροι στη χώρα μας έχουν την κουλτούρα της συνεννόησης και του διαλόγου και εφόσον μπορούν να καθορίζουν τους κατώτατους μισθούς ανά κλάδο γιατί να μην καθορίζουν και τον κατώτατο μισθό στη ώρα μας χωρίς υπουργικές αποφάσεις και αλγόριθμους», τονίζει η ΠΟΕΕΤ.

Κριτική στη νέα συλλογική σύμβαση

Τις δηλώσεις ικανοποίησης για τη νέα ΣΣΕ στην εστίαση δεν συμμερίζεται η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στην ΠΟΕΕΤ η οποία πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Κάνει λόγο για «σύμβαση που καθηλώνει τους μισθούς στα 930 – 950 ευρώ μικτά, δηλαδή λίγο πάνω από τον κατώτατο».

Όπως συμπληρώνει «εξαιρούνται οι αρχιμάγειρες  που θα αμείβονται με το…ιλιγγιώδες ποσό των 1100 ευρώ μικτά! Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παραδέχτηκε ότι κανένας αρχιμάγειρας δε θα δουλέψει με 1100 ευρώ, παρόλα αυτά βάζει την υπογραφή του στη σύμβαση».

Η  ΔΑΣ τονίζει ότι η νέα ΣΣΕ περιλαμβάνει την εργασία σε ημέρες ανάπαυσης, επιτρέποντας ακόμα και επταήμερο, με την έκτη μέρα να έχει προσαύξηση 10%, όταν στους περισσότερους κλάδους  η προσαύξηση είναι 30%

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Ξενοδοχείων Ν. Αττικής και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, χαρακτηρίζει τη νέα κλαδική ΣΣΕ «χαλκά» για τους εργαζόμενους και «κοροϊδία».

Μιλώντας στο in εξηγεί ότι οι ποσοστιαίες αυξήσεις φαίνονται σημαντικές στα χαρτιά, γιατί οι μισθοί της προηγούμενης ΣΣΕ ήταν χαμηλότεροι ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. «Είναι ένα τρικ. Μετράνε την αύξηση από τα 820 ευρώ που ήταν ο εισαγωγικός μισθός στον κλάδο. Αξιοποιούσαν υπουργική απόφαση, η οποία έγινε επί των ημερών της κ. Στρατινάκη,  που επέτρεπε να γίνεται συμψηφισμός μικτών αποδοχών. Πρακτικά έλεγε ότι είναι ok να πληρώνεσαι λιγότερα και από τον κατώτατο, αν με κάποιο επίδομα, π.χ. γάμου ή πολυετίας, τον συμπλήρωνεις ή τον υπερβαίνεις, στα μικτά».

Δείτε το κείμενο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης επισιτισμού 2026-28 ΕΔΩ

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
