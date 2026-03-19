Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Εισαγωγικό μισθό στα 930-950 ευρώ μικτά προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στην εστίαση, ενώ αντίστοιχες αποδοχές προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση στα αρτοποιεία. Πρόκειται δηλαδή για μισθούς που κινούνται κοντά στο ύψος του νέου κατώτατου, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί από την 1η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι 880 ευρώ μικτά, και τα σενάρια αύξησής του αρχικά κινούνταν μεταξύ 40 και 70 ευρώ. Η κυβέρνηση διέρρεε ότι πιθανόν θα επιτευχθεί ο στόχος των 950 ευρώ μικτά νωρίτερα από το 2027. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, απομάκρυναν το αισιόδοξο σενάριο και το τελικό ποσό της αύξησης φαίνεται να «κλειδώνει» πιο κοντά στο κατώτερο όριο.

Πόσους εργαζόμενους καλύπτει η νέα συλλογική σύμβαση

Οι νέες ΣΣΕ χαιρετίστηκαν θετικά από την υπουργό Εργασίας, τους αρμόδιους εργοδοτικούς φορείς, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο.

Ο τελευταίος σχολίασε ότι η νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό περιλαμβάνει πάνω από 50 ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας), γεγονός που «αναδεικνύει την ευρεία της εφαρμογή, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να αφορά πάνω από 510.000 εργαζόμενους».

Ο ίδιος δήλωσε ότι «η προσπάθεια αυτή οδηγεί στη δημιουργία Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θεμελιώνονται στη βάση του κοινωνικού διαλόγου. Οι συμβάσεις αυτές θα διαθέτουν πλέον μετενέργεια, θα καλύπτουν το σύνολο του κλάδου και θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί, μετά την περίοδο των μνημονίων και των δύσκολων ετών που ακολούθησαν».

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε στο Mega, ότι η νέα συλλογική σύμβαση στην εστίαση θα ωφελήσει ως 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις από 6% ως 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό (930 ως 1100 ευρώ). H πραγματικότητα είναι ότι το «ταβάνι» των 1.100 ευρώ μεικτά αφορά μόνο τους αρχειμάγειρες-σεφ, οι οποίοι είναι η «ελίτ» των εργαζομένων και συνήθως αμοίβονται με ατομικές συμφωνίες, που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο ποσό της σύμβασης είναι κατώτερο από τους μισθούς που δίνει η πιάτσα στην κορυφή της πυραμίδας των ειδικοτήτων.

Υπογραφή ΣΣΕ εν μέσω νέων σκανδάλων

Η υπογραφή ΣΣΕ στην εστίαση συνέπεσε με τις νέες αποκαλύψεις ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκτός από υπεξαίρεση κονδυλίων ελέγχεται και για παραβάσεις του νόμου για το Πόθεν Έσχες, σε βαθμό κακουργήματος, αφού εμφανίζεται να μην έχει δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχες αποκαλύψεις αφορούν την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Σρατινάκη και τον σύζυγό της Ανδρέα Γεωργίου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΩΖ που δραστηριοποιείται σε προγράμματα κατάρτισης.

Η μεγάλη πλειονότητα των χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων στην εστίαση που θα πληρώνονται από 1η Απριλίου ποσά ελάχιστα υψηλότερα από τον νέο κατώτατο μισθό, είναι αμφίβολο αν θα κάνουν πάρτι. Ιδίως αν συγκρίνουν τις δικές τους πενιχρές αυξήσεις, με τον χορό των εκατομμυρίων που βλέπουν γύρω τους στα σκάνδαλα διασπάθισης δημόσιου χρήματος, από πρόσωπα που θεωρητικά εκπροσωπούν ή προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Απίθανο είναι να πανηγυρίζουν και οι λοιπές ειδικότητες στην εστίαση, που θα δουν μεσοσταθμικά αυξήσεις γύρω στα 50 ευρώ τον μήνα, σε σχέση με ό,τι προέβλεπε η προηγούμενη συλλογική σύμβαση, που έχει λήξει από τον Μάιο του 2025. Πρόκειται μεν για βελτίωση του ονομαστικού μισθού, που όμως δύσκολα καλύπτει τις σωρευτικές απώλειες στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα έτη.

Τι δηλώνει η ΠΟΕΕΤ

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), οι ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς στην εστίαση και στα αρτοποιεία κυμαίνονται αθροιστικά (σε βάθος διετίας) από το 7% ως 20%.

«Η χθεσινή υπογραφή (της νέας κλαδικής ΣΣΕ) αποδεικνύει στην πράξη πως οι κοινωνικοί εταίροι στη χώρα μας έχουν την κουλτούρα της συνεννόησης και του διαλόγου και εφόσον μπορούν να καθορίζουν τους κατώτατους μισθούς ανά κλάδο γιατί να μην καθορίζουν και τον κατώτατο μισθό στη ώρα μας χωρίς υπουργικές αποφάσεις και αλγόριθμους», τονίζει η ΠΟΕΕΤ.

Κριτική στη νέα συλλογική σύμβαση

Τις δηλώσεις ικανοποίησης για τη νέα ΣΣΕ στην εστίαση δεν συμμερίζεται η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στην ΠΟΕΕΤ η οποία πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Κάνει λόγο για «σύμβαση που καθηλώνει τους μισθούς στα 930 – 950 ευρώ μικτά, δηλαδή λίγο πάνω από τον κατώτατο».

Όπως συμπληρώνει «εξαιρούνται οι αρχιμάγειρες που θα αμείβονται με το…ιλιγγιώδες ποσό των 1100 ευρώ μικτά! Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παραδέχτηκε ότι κανένας αρχιμάγειρας δε θα δουλέψει με 1100 ευρώ, παρόλα αυτά βάζει την υπογραφή του στη σύμβαση».

Η ΔΑΣ τονίζει ότι η νέα ΣΣΕ περιλαμβάνει την εργασία σε ημέρες ανάπαυσης, επιτρέποντας ακόμα και επταήμερο, με την έκτη μέρα να έχει προσαύξηση 10%, όταν στους περισσότερους κλάδους η προσαύξηση είναι 30%

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Ξενοδοχείων Ν. Αττικής και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, χαρακτηρίζει τη νέα κλαδική ΣΣΕ «χαλκά» για τους εργαζόμενους και «κοροϊδία».

Μιλώντας στο in εξηγεί ότι οι ποσοστιαίες αυξήσεις φαίνονται σημαντικές στα χαρτιά, γιατί οι μισθοί της προηγούμενης ΣΣΕ ήταν χαμηλότεροι ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. «Είναι ένα τρικ. Μετράνε την αύξηση από τα 820 ευρώ που ήταν ο εισαγωγικός μισθός στον κλάδο. Αξιοποιούσαν υπουργική απόφαση, η οποία έγινε επί των ημερών της κ. Στρατινάκη, που επέτρεπε να γίνεται συμψηφισμός μικτών αποδοχών. Πρακτικά έλεγε ότι είναι ok να πληρώνεσαι λιγότερα και από τον κατώτατο, αν με κάποιο επίδομα, π.χ. γάμου ή πολυετίας, τον συμπλήρωνεις ή τον υπερβαίνεις, στα μικτά».

