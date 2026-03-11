Κατώτατος μισθός: Στη σκιά του πολέμου η απόφαση για αύξηση από την 1η Απριλίου

Στη σκιά του τοπίου με τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επαναφέρουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία και επιβραδύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης, καλείται η κυβέρνηση να αποφασίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου για το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1.4.2026.

Η απόφαση για το ύψος της αύξησης θα ληφθεί σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον λόγω της ανόδου των τιμών στην ενέργεια, που ήδη αρχίζει να μετακυλίεται σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά.

Με τα νέα δεδομένα το ύψος της φετινής αύξησης στον κατώτατο μισθό εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα).

Επισημαίνεται ότι η επικείμενη αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα – περίπου το 22,8% των μισθωτών – αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί πλέον ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το Δημόσιο.

Τονίζεται ότι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές και ευάλωτους. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα των 950 ευρώ στο σύνολο της τετραετίας, ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να υπερκαλυφθεί έως το 2027. Η επόμενη αύξηση το 2027 πιθανότατα θα κυμανθεί στα 4%, ώστε ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 960 ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει τη δέσμευση της κυβέρνησης για κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα 950 ευρώ. Αντίστοιχα, στον δημόσιο τομέα η αύξηση θα ενσωματωθεί οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ). Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού.

Τι προτείνουν οι φορείς

Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου και αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς φορείς.

Οι αυξήσεις για τον κατώτατο που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς είναι οι εξής:

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει να αυξηθεί έως 4% λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την ΤτΕ η αύξηση αυτή είναι συμβατή με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το ΙΟΒΕ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 2,5% έως 3,5%.

Η πρόταση του ΚΕΠΕ προβλέπει αύξηση από 3,5% έως 5%.

Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%.

Ο ΣΕΒ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 3% έως 3,5% και να συνδυαστεί με μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει αυξήσεις από 3,5% έως 4%.

Η ΕΣΕΕ εισηγείται αύξηση 3,6%.

Η ΓΣΕΕ ζητεί ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στα 1.052 ευρώ.

Οι συλλογικές συμβάσεις

Στο μεταξύ, ισχυρές προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις μισθών από φέτος σε όλο το εύρος της οικονομίας δημιουργεί ο νέος νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Στον νόμο προβλέπονται:

Η επαναφορά της μετενέργειας για την ισχύ των συμβάσεων μετά τη λήξη τους μέχρι να υπογραφεί νέα συμφωνία.

Η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία για την υπογραφή σύμβασης.

Η μείωση στο 40% από 50% του ποσοστού συμμετοχής των εργοδοτών για την επέκταση των συμβάσεων σε όλο τον κλάδο.

Η υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης σε όλο τον κλάδο όταν συνυπογράφεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

