Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατώτατος μισθός: Στη σκιά του πολέμου η απόφαση για αύξηση από την 1η Απριλίου
Οικονομία 11 Μαρτίου 2026, 06:10

Κατώτατος μισθός: Στη σκιά του πολέμου η απόφαση για αύξηση από την 1η Απριλίου

Με τα νέα δεδομένα το ύψος εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ μεικτά, ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ από 880 ευρώ σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Spotlight

Στη σκιά του τοπίου με τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επαναφέρουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία και επιβραδύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης, καλείται η κυβέρνηση να αποφασίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου για το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1.4.2026.

Η απόφαση για το ύψος της αύξησης θα ληφθεί σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον λόγω της  ανόδου των τιμών στην ενέργεια, που ήδη αρχίζει να μετακυλίεται σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά.

Με τα νέα δεδομένα το ύψος της φετινής αύξησης στον κατώτατο μισθό εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα).

Επισημαίνεται ότι η επικείμενη αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα – περίπου το 22,8% των μισθωτών – αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί πλέον ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το Δημόσιο.

Τονίζεται ότι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές και ευάλωτους. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα των 950 ευρώ στο σύνολο της τετραετίας, ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να υπερκαλυφθεί έως το 2027. Η επόμενη αύξηση το 2027 πιθανότατα θα κυμανθεί στα 4%, ώστε ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 960 ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει τη δέσμευση της κυβέρνησης για κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα 950 ευρώ. Αντίστοιχα, στον δημόσιο τομέα η αύξηση θα ενσωματωθεί οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ). Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού.

Τι προτείνουν οι φορείς

Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου και αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς φορείς.

Οι αυξήσεις για τον κατώτατο που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς είναι οι εξής:

  • Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει να αυξηθεί έως 4% λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την ΤτΕ η αύξηση αυτή είναι συμβατή με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
  • Το ΙΟΒΕ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 2,5% έως 3,5%.
  • Η πρόταση του ΚΕΠΕ προβλέπει αύξηση από 3,5% έως 5%.
  • Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%.
  • Ο ΣΕΒ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 3% έως 3,5% και να συνδυαστεί με μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.
  • Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει αυξήσεις από 3,5% έως 4%.
  • Η ΕΣΕΕ εισηγείται αύξηση 3,6%.
  • Η ΓΣΕΕ ζητεί ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στα 1.052 ευρώ.

Οι συλλογικές συμβάσεις

Στο μεταξύ, ισχυρές προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις μισθών από φέτος σε όλο το εύρος της οικονομίας δημιουργεί ο νέος νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Στον νόμο προβλέπονται:

  • Η επαναφορά της μετενέργειας για την ισχύ των συμβάσεων μετά τη λήξη τους μέχρι να υπογραφεί νέα συμφωνία.
  • Η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία για την υπογραφή σύμβασης.
  • Η μείωση στο 40% από 50% του ποσοστού συμμετοχής των εργοδοτών για την επέκταση των συμβάσεων σε όλο τον κλάδο.
  • Η υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης σε όλο τον κλάδο όταν συνυπογράφεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Κόσμος
Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»
Οικονομία 11.03.26

Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»

Η δυνατότητα που παρέχεται στον διαθέτη να δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον τριών μαρτύρων, όταν διατρέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου και λόγω έκτακτων περιστάσεων καθίσταται αδύνατο να τη δηλώνει εγγράφως

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alithia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26

Στο Alithia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alithia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου- Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου- Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 07:47

Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Παγκόσμια εβδομάδα 11.03.26

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια

Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26

Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ο γνωστός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, μετά από μια πενταετία «περιπλάνησης» στο Χόλιγουντ και τις αγγλόφωνες ταινίες, αποφάσισε ότι η απλότητα του ισπανικού κινηματογράφου του ταιριάζει καλύτερα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»
Οικονομία 11.03.26

Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»

Η δυνατότητα που παρέχεται στον διαθέτη να δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον τριών μαρτύρων, όταν διατρέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου και λόγω έκτακτων περιστάσεων καθίσταται αδύνατο να τη δηλώνει εγγράφως

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
Από το Μπαχρέιν 11.03.26

Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά... του Ιράν

Το Μπαχρέιν κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής, και αναμένεται σήμερα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύνταξη
Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
Ιράν 11.03.26

Ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Σύνταξη
