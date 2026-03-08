Ο κατώτατος μισθός και η νέα αύξηση για το 2026 βρίσκονται ήδη στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν καταθέσει ήδη στο Υπουργείο Εργασίας τις προτάσεις τους και πλέον το επικρατέστερο οδηγεί τον βασικό μισθό κοντά στα 920 ευρώ μικτά. Πρόκειται για αύξηση περίπου 4%, δηλαδή περίπου 35 ευρώ επιπλέον τον μήνα σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των 880 ευρώ.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μικτά, που αντιστοιχούν περίπου σε 744 ευρώ καθαρά (εάν είσαι άνω των 30 ετών), ενώ οι αλλαγές αναμένεται να αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας από τον Απρίλιο του 2026. Ωφελούμενοι θα είναι περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αύξηση επηρεάζει έμμεσα και σειρά επιδομάτων που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Ο κατώτατος μισθός και ο κυβερνητικός σχεδιασμός

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή αύξηση ώστε ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ από το 2028 η αναπροσαρμογή του θα γίνεται με μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη βασικούς οικονομικούς δείκτες, όπως την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Στην εξίσωση των πραγματικών αποδοχών έχει μπει και η φορολογία. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έχει θεσπιστεί μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Παράλληλα, για νέους 26 έως 30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής στο ίδιο εισοδηματικό κλιμάκιο μειώνεται στο 9% από 22%.

Το φορολογικό κίνητρο

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ένας εργαζόμενος 25 ετών μπορεί να λαμβάνει υψηλότερο καθαρό εισόδημα από έναν μεγαλύτερο εργαζόμενο με τις ίδιες μικτές αποδοχές, καθώς δεν επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος. Με άλλα λόγια, η πραγματική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα δεν προκύπτει μόνο από την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Έτσι εάν ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 920 ευρώ αυτό σημαίνει πως ένας 25χρονος (18-25) θα λαμβάνει 797 ευρώ καθαρά, ένας τριαντάχρονος(26-30) θα πάρει 780,97 ευρώ και κάποιος άνω των τριάντα ετών θα πάρει καθαρά 771,67 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός και οι προτάσεις των φορέων

Τα επιστημονικά ινστιτούτα και οι κοινωνικοί εταίροι συγκλίνουν σε μια αύξηση γύρω στο 4%. Το ΙΟΒΕ εισηγείται μια πιο συγκρατημένη αύξηση 2,5% – 3,5%, με βασικό άξονα τον πληθωρισμό και την πορεία της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο γενικευμένης αύξησης των αποδοχών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης έως περίπου 4% από την 1η Απριλίου 2026, προειδοποιώντας ότι υπερβολικές αυξήσεις μπορεί να ενισχύσουν πληθωριστικές πιέσεις ή να αυξήσουν το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του τουριστικού κλάδου, το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει επίσης αύξηση κοντά στο 4%, που θα οδηγούσε τον κατώτατο περίπου στα 915 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας σε κλάδους έντασης εργασίας.

Αύξηση υπό προϋποθέσεις

Οι εργοδοτικοί φορείς – ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ – εμφανίζονται θετικοί σε μια αύξηση υπό προϋποθέσεις, ζητώντας σύνδεση με την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό, καθώς και αντισταθμιστικά μέτρα όπως φοροελαφρύνσεις και μείωση εισφορών.

Στον αντίποδα, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ζητά σημαντικά υψηλότερη αύξηση, προτείνοντας κατώτατο μισθό στα 1.052 ευρώ. Το ύψος της αύξησης θα κριθεί έως τα τέλη Μαρτίου, όταν το υπουργείο Εργασίας θα διαμορφώσει την τελική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

