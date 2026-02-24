Σε νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό προσανατολίζεται η κυβέρνηση που βλέπει το «θηρίο» της ακρίβειας να μην μπορεί να τιθασευτεί. Καθώς η πίεση από το κόστος ζωής παραμένει έντονη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, έδωσε το έναυσμα στους χαμηλόμισθους να ελπίζουν και παρέπεμψε σε ανακοινώσεις που θα γίνουν στα τέλη Μαρτίου.

Τι εισηγούνται οι επιστημονικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι

Ο κατώτατος μισθός -που εξακολουθεί να ορίζεται με υπουργική απόφαση και όχι μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων- αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Απριλίου συμπαρασύροντας ανοδικά και τους μισθούς του δημοσίου.

Τα σενάρια

Οι κοινωνικοί φορείς και τα επιστημονικά ινστιτούτα έχουν κάνει ήδη τις προτάσεις τους που αναμένονται να κατατεθούν και στο υπουργείο Εργασίας ώστε στη συνέχεια η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, να κάνει την τελική εισήγηση της, στο τέλος Μαρτίου, στο υπουργικό συμβούλιο.

Με κοινή αφετηρία ότι η ελληνική οικονομία αντέχει μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026, οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιστημονικά ινστιτούτα συγκλίνουν σε μια αναπροσαρμογή πέριξ του 4%, που μεταφράζεται σε περίπου 35 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Αυτό σημαίνει πως ο κατώτατος μισθός μικτά μπορεί να κυμανθεί κοντά στα 915€.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει αναλογικά και τους εισαγωγικούς βαθμούς στο Δημόσιο, μέσω της οριζόντιας αύξησης που έχει προγραμματιστεί.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός το 2027 να φτάσει τα 950€.

Η ελπίδα… πεθαίνει τελευταία

Οι εργαζόμενοι ελπίζουν να δουν ανακούφιση στη τσέπη τους, όμως η πραγματικότητα δείχνει να είναι πιο σύνθετη. Οι ονομαστικές αυξήσεις εύκολα «εξαερώνονται» από τις πληθωριστικές ανατιμήσεις, ενώ η υψηλή έμμεση φορολόγηση εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αυξήσεις στον κατώτατο έχουν φέρει σχετική βελτίωση στα χαμηλότερα κλιμάκια της μισθολογικής κλίμακας, οι μέσες αποδοχές παραμένουν όμως συμπιεσμένες. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει, ότι μόνο ένα περιορισμένο μέρος των αυξήσεων του κατώτατου μισθού μεταφέρεται στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

Στην συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ ο κ. Μητσοτάκης, επιχείρησε να πείσει ότι υπάρχει θετικό αποτύπωμα των πολιτικών του γενικότερα στο μέτωπο της οικονομίας και έκανε λόγο για «πολύ θετικά αποτελέσματα» στην αγορά εργασίας, «με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά». Επανέλαβε για πολλοστή φορά, ότι «κεντρικός σκοπός, προφανώς, παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας».

Τόνισε πάντως «ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας».