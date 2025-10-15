«Ψέματα, μονταζιέρες και fake news έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση μέσω της υπουργού Εργασίας στην απέλπιδα προσπάθεια της να πείσει τον κόσμο της μισθωτής εργασίας πως το νομοσχέδιο είναι για το καλό μας» αναφέρει σε μια αιχμηρή ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.

Οι εργαζόμενοι, στον μεγαλύτερο κλάδο της χώρας, εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της Νίκης Κεραμέως

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας να οδεύει προς ψήφιση, οι εργαζόμενοι στον μεγαλύτερο σε κύκλο εργασιών κλάδο της χώρας, βάλουν κατά της Νίκης Κεραμέως επιρρίπτοντας ευθύνες αφού διάβασε «αποσπασματικά» μια δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΕΤ για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εργαζόμενοι του κλάδου συμφωνούν με το νομοσχέδιο.

Επίσης την κατηγόρησαν ότι προώθησε την 6η μέρα για όλους τους κλάδους χωρίς όρους, επικαλούμενη τον δικό τους κλάδο στον οποίο ισχύει υπό αυστηρούς όρους, και τέλος της προσήψαν ότι ακύρωσε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας χωρίς καν να ενημερώσει κανένα από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη.

Την Πέμπτη η ψήφιση του νομοσχεδίου

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται στην αίθουσα της Ολομέλειας σε υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την κυβέρνηση να επικαλείται το δικαίωμα στην επιπλέον εργασία και τη δυνατότητα- που κατ’ αυτήν- δίνει για κοινωνική κινητικότητα.

Το ενδιαφέρον των βουλευτών είναι μεγάλο γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον μεγάλο αριθμό των εγγεγραμμένων (90 συνολικά). Στο πλαίσιο αυτό, η ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει η ΝΔ για το σύνολο των άρθρων του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί στις 10:00.