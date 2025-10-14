Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να παρέμβουν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σημειώνεται ότι η αντιπολίτευση τονίζει πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη), ενώ σωματεία πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας την απόσυρσή του.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις