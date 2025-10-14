newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 14 Οκτωβρίου 2025 | 10:59

Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο

Η αντιπολίτευση τονίζει πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη), ενώ σωματεία πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας την απόσυρσή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να παρέμβουν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σημειώνεται ότι η αντιπολίτευση τονίζει πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη), ενώ σωματεία πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας την απόσυρσή του.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

Τράπεζες
Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Άλλη προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Άλλη προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά

Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα - Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Τι δείχνουν τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου το αντιπολιτευτικό κενό και τις συνεργασίες

Σύνταξη
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - Η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ' όλα
Media 14.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα

Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση – Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.10.25

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται αυτόματα οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο θέρμανσης - Οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σύνταξη
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

