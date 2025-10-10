newspaper
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Οικονομία 10 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ούτε καν οι μεγάλοι εργοδοτικοί φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)  δεν τόλμησαν να υπερασπιστούν ευθαρσώς και ανοιχτά το 13ωρο στη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Αυτό δε σημαίνει ότι διαφωνούν με την επέκτασή του σε έναν εργοδότη, αλλά ότι γνωρίζοντας τις ευρύτατες κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλεί, ακολουθούν μια πιο διακριτική τακτική.

«Παρελθέτω απ’εμού το ποτήριον τούτο», ήταν η αντίδραση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για τις υπερωρίες (13ωρο) και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.  Ο εκπρόσωπός τους, απέφυγε διπλωματικά να τοποθετηθεί, με τη δικαιολογία ότι «δεν αφορούν στην πράξη την πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων».

Ούτε ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), μίλησε για το 13ωρο, απλώς αναφέρθηκε στον ευέλικτο χρόνο προσέλευσης στην εργασία.

Η μόνη εργοδοτική οργάνωση που δήλωσε ρητά ότι είναι υπέρ του 13ωρου, ήταν η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήρε μεσοβέζικη θέση, αποφεύγοντας να αναφερθεί ευθέως στη διάταξη για το 13ωρο. Το μόνο που παραδέχθηκε ο εκπρόσωπός της στη δευτερολογία του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είναι ότι το 13ωρο «λύνει πρακτικά ζητήματα».

Πώς το 13ωρο γίνεται 15ωρο

Σύσσωμοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ο σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρηματολόγησαν ενάντια στο 13ωρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι το 13ωρο καταστρατηγεί στην πράξη την ευρωπαϊκή οδηγία (και την ελληνική νομοθεσία) για τη υποχρεωτική 11ωρη, ημερήσια και συνεχή, ανάπαυση.

Η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Σοφία Καζάκου, εξήγησε παραστατικά γιατί τα «κουκιά» της 11ωρης ανάπαυσης δεν βγαίνουν: Στη 13ωρη ημερήσια απασχόληση, προστίθεται ο χρόνος μετάβασης προς και από την εργασία, που δεν είναι εργάσιμος χρόνος, αλλά ούτε και χρόνος ξεκούρασης. Επίσης προστίθενται τα ενδιάμεσα διαλείμματα , τα οποία επίσης δεν προσμετρώνται στον χρόνο εργασίας. Τέλος, με το νέο νομοσχέδιο εισάγεται επιπλέον χρόνος προετοιμασίας και αποχώρησης από τη δουλειά,  ως και μία ώρα τη μέρα, που επισης δεν υπολογίζεται στον εργάσιμο χρόνο.

Με όλα αυτά, το 13ωρο εύκολα ξεχειλώνει σε 14ωρο και 15ωρο. Αντίστοιχα, το ελάχιστο 11ωρο ξεκούρασης εξανεμίζεται, αφού δυστυχώς η μέρα εξακολουθεί να έχει 24 ώρες.

 Μα, δεν ζήτησαν το 13ωρο οι εργαζόμενοι;

Ένα επιχείρημα που κατέρριψαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, είναι ότι το 13ωρο σε έναν εργοδότη είναι πιο συμφέρον, από το να κάνεις δυο δουλειές. Καταρχάς αναφέρθηκε ότι και η 13ωρη εργασια σε δύο εργοδότες – που θεσμοθετήθηκε με το νόμο Γεωργιάδη –  ειχε συναντήσει την αντίδραση των εργαζομένων. Ήταν θεωρητικά «προαιρετική», ακόμα και αν οδηγούνταν σε αυτήν λόγω οικονομικής ανάγκης.

«Η δουλειά των 13 ωρών σε δύο εργοδότες, ίσως και να ήταν επιλογή κάποιων εργαζομένων. Τώρα το καθιστάτε υποχρέωση. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά. Στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας, σε πρόσφατη συνέντευξή του σε ραδιόφωνο, είπε ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνείται συνέχεια το 13ωρο. Πρέπει να έχει στο μυαλό του και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Είναι υποχρέωσή του», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό Παναγιώτης Χότζογλου.

Ο ίδιος αντέτεινε, ότι η υποχρέωση των εργαζομένων είναι «να δουλεύουμε οκτάωρο, να ζούμε τα παιδιά μας, να ζούμε τις οικογένειές μας αξιοπρεπώς, να μη χρειάζεται να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο για να πληρώσουμε τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ». Και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προστατεύεται ο κόσμος της μισθωτής εργασίας.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Νικος Μηλαπίδης, απάντησε ότι διαστρεβλώθηκαν τα λόγια του. Είπε ότι δεν αναφέρθηκε ειδικά στο 13ωρο, αλλά γενικότερα στην υπερωριακή απασχόληση,  την οποία δεν μπορεί ο εργαζόμενος να αρνείται διαρκώς γιατί αντιβαίνει στο πλαίσιο της «καλής πίστης».

Τι (δεν) είπε ο ΣΕΒ για το 13ωρο

Η εκπρόσωπος του ΣΕΒ κ. Κατερίνα Δασκαλάκη δεν αναφέρθηκε καθόλου στο 13ωρο στην αρχική της τοποθέτηση. Μίλησε μόνο για την ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας και στη δυνατότητα διευθέτησης σε μεγαλύτερη χρονική βάση από μία εβδομάδα έως και ένα έτος. Είπε ότι η ρύθμιση αυτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών «δίνει, αφενός στις επιχειρήσεις εργαλεία προσαρμογής σε περιόδους αιχμής, αφετέρου σε εργαζόμενους τη δυνατότητα να μπορούν να οργανώσουν το χρόνο τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους».

Όταν κλήθηκε να πάρει θέση για το 13ωρο απάντησε ότι «θεωρούμε λογικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για τον έναν εργοδότη», εφόσον ήδη ισχύει για τους δύο. Τόνισε επίσης ότι «χρειάζονται διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο της υπερωριακής απασχόλησης, ώστε να τηρούνται αυστηρά ο ελάχιστος ημερήσιος χρόνος ανάπαυσης και η πρόβλεψη του χρόνου του διαλείμματος σε σχέση με το χρόνο εργασίας».

Πάντως ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έχει ήδη πει ότι η παραγωγικότητα δεν είναι θέμα αύξησης του χρόνου εργασίας, ούτε της εντατικοποίησής της.

ΕΣΕΕ: Ρητά υπέρ του 13ωρου

Ο Αντώνης Μέγγουλης, Γενικός Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος της ΕΣΕΕ, το ειπε ρητά:

«Εμείς είμαστε υπέρ των δεκατριών ωρών στον ίδιο εργοδότη. Ναι, αναφέρθηκε ότι το σπαστό 13ωρο σε δύο εργοδότες αποτελεί επιλογή του εργαζομένου, όμως αμείβεται με δύο μεροκάματα και αυτή είναι μια πραγματικότητα, ενώ οι 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη αμείβονται υπερωριακά», δήλωσε.

Επίσης είπε ότι το 13ωρο θα αντιμετωπίσει ανάγκες των επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν

Business
Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ
report.oasa.gr 10.10.25

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες - Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud η νέα πλατφόρμα καταγγελιών του ΟΑΣΑ

Κώστας Ντελέζος
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»
Cut 10.10.25

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της στην ταινία «After the Hunt», ενώ μοιράστηκε ιστορίες από τα γυρίσματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
