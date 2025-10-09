newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Οικονομία 09 Οκτωβρίου 2025 | 21:05

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Δεν υπάρχει 13ωρο, αλλά μόνο «δήθεν 13ωρο» επιμένει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.  Στη συζήτηση για το νομοσχέδιο κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επικεντρώνονται στο άρθρο για το «δήθεν 13ωρο» και δεν τοποθετούνται για το σύνολο του νομοσχεδίου.

Μήπως έχει δίκιο; Μήπως αντιπολίτευση και εργαζόμενοι βλέπουν το δέντρο του «δήθεν 13ωρου» και χάνουν το δάσος, των υπόλοιπων 96 διατάξεων, που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία Για όλους»;

Πράγματι η διάταξη για το 13ωρο, είτε «δήθεν» όπως το αποκαλεί η υπουργός είτε πραγματικό, δεν είναι η μόνη αμφιλεγόμενη ρύθμιση που εισάγει το νομοσχέδιο. Οι διατάξεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την κατάτμηση των αδειών, τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, τις απολύσεις εξπρές, τις συμβάσεις «κατά παραγγελία», έχουν συναντήσει οξείες αντιδράσεις. Όχι μόνο από τα  σωματεία, αλλά και από ειδικούς εμπειρογνώμονες, νομικούς και επιστήμονες. Άρα δεν είναι μόνο ένα το «αγκάθι» του νομοσχεδίου, αλλά πολλά.

Κόλαφος οι Επιθεωρητές Εργασίας

Καθώς το νομοσχέδιο οδεύει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, αφού ολοκληρώνεται η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, αξίζει να δούμε τις θέσεις ενός κατεξοχήν αρμόδιου θεσμού: Ο Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου, κατά τη διάρκεια της ακρόασης των εξωκοινοβουλευτικών φορέων.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτα Ρόζου, δεν άφησε καμία αμφιβολία, για το τι θα φέρει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Είπε ότι το νέο νομοσχέδιο «αποτελεί τη χαριστική βοή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας».

Οι Επιθεωρητές Εργασίας ερμηνεύουν το νομοσχέδιο Κεραμέως ως «κατάργηση του 8ωρου και επέκταση της 13ωρης εργασίας σε έναν εργοδότη, η οποία μπορεί να φτάσει  ακόμα και σε 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα». Θεωρούν ότι τα παραπάνω «θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και υγεία τους, με συνέπεια την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών».

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Μήπως είναι και οι Επιθεωρητές Εργασίας υπερβολικοί; Μήπως ούτε αυτοί βλέπουν το δάσος της «Δίκαιης Εργασίας», και επικεντρώνονται στο δέντρο του (δήθεν) 13ωρου;

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Εργασίας, παρέπεμψε σε διεθνείς επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι «η ημερήσια εργασία από 6 έως 8 ώρες θεωρείται ιδανική για τη διατήρηση καλής υγείας και της ασφάλειας του εργαζόμενου, ενώ η εφαρμογή επαρκών διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια εργασίας συμβάλλει στη μείωση του σωματικού και ψυχικού φόρτου ».

Από την άλλη, τονίσε ότι «η συστηματική εργασία 13 ωρών ημερησίως θεωρείται επικίνδυνη και ανθυγιεινή».

Το υπουργείο Εργασίας επιμένει ότι πρόκειται για «κατ’εξαίρεση» δυνατότητα, μόνο εφόσον συμφωνεί ο εργαζόμενος, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες από 37,5 ημέρες το χρόνο. Βέβαια, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, το όριο των 37,5 ημερών, που αντιστοιχεί στις 150 επιτρεπόμενες υπερωρίες ετησίως, μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω με μια απλή αίτηση της επιχείρησης για «ειδικούς λόγους».

Τι λέει ο ΠΟΥ για τις υπερβολικές ώρες εργασίας

Η κ. Ρόζου ανέφερε τις έρευνες διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής από τις πολλές ώρες εργασίας.

Όπως εξήγησε, η υπέρβαση του ημερήσιου ορίου των 8 ωρών εργασίας συνδέεται με την αύξηση των παρακάτω κινδύνων:

  •  Εργατικών ατυχημάτων σοβαρών και θανατηφόρων
  •  Καρδιαγγειακών νοσημάτων
  • Υπέρτασης
  • Στεφανιαίας νόσου
  • Εγκεφαλικών επεισοδίων
  • Ψυχικών διαταραχών, όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση
  • Μυοσκελετικών προβλημάτων
  • Διαταραχών του ύπνου, πονοκεφάλων, χρόνιας κόπωσης
  • Εξάντλησης του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί σε μεγαλύτερη ευπάθεια σε λοιμώξεις
  • Διαταρραχών διάθεσης και αυξημένης ευερεθιστότητας
  • Μείωσης της ικανοποίησης από τη ζωή και την εργασία
  • Μείωση της συγκέντρωσης και της πνευματικής διαύγειας
  • Αύξηση λαθών και ατυχημάτων στον χώρο  εργασίας.

Οι συνέπειες του 13ωρου… και εκτός δουλειάς

Η εκπρόσωπος των υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας, μίλησε για τις αρνητικές συνέπειες των εξουθενωτικών ωραρίων στη ζωή των εργαζομένων εκτός δουλειάς: Περιορισμός του προσωπικού χρόνου και των κοινωνικών σχέσεων, επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής, μειωμένος χρόνο για φυσική άσκηση,  ψυχαγωγία ή χαλάρωση που είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Υποβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής.

Υπερεργασία και εργατικά ατυχήματα

Από την εμπειρία των Επιθεωρητών Εργασίας, τεκμηριώνεται ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα καταγράφονται σε υπερωριακό χρόνο ή σε χρόνο υπερεργασίας, και ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης.

Η υποκαταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στη χώρα μας δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τις επιτροπές της Eurostat. Εκτιμάται μάλιστα ότι στη χώρα μας καταγράφεται μόλις το 30% με 40% των εργατικών ατυχημάτων. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ασφάλεια και την Εργασία στην Ευρώπη οι θάνατοι στην Ελλάδα από επαγγελματικές ασθένειες υπολογίζονται στους 2.500 ετησίως, παρότι δεν δηλώνονται οι επαγγελματικές ασθένειες στη χώρα μας.

Απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας

Όπως είπε η κ. Ρόζου, η Επιθεώρηση Εργασίας συστηματικά απαξιώνεται με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές. Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας είναι πλήρως υποστελεχωμένη, με ελλείψεις σε επιθεωρητές, διοικητικό προσωπικό και οδηγούς.

Το προσωπικό είναι στο 50% από τον προβλεπόμενο αριθμό του 2000, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 55 έτη. Είναι δηλαδή μια γερασμένη υπηρεσία.

Κάθε χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται Το 2024 αριθμός των επιθεωρητών εργασίας μειώθηκε στους 233 πανελλαδικά (από 243 το 2023). Αυτό σημαίνει ότι στον κάθε επιθεωρητή αναλογεί να ελέγξει 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενους χωρίς να υπολογίζεται ο δημόσιος τομέας.

Κι ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Κόσμος
Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)
Ράπα Νούι 09.10.25

Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)

Μετά από αιώνες εικασιών για πώς οι αρχαίοι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα κατάφεραν να μετακινήσουν σχεδόν 1.000 τεράστια πέτρινα αγάλματα , οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο. Η απάντηση; «Περπάτησαν» μόνα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Κόσμος 09.10.25

H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο
Βία ανηλίκων 09.10.25

Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο

Αιτία του καβγά στην Τρίπολη φέρεται να ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.10.25

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Άλλα Αθλήματα 09.10.25

Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Ωραίες εικόνες 09.10.25

Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.

Σύνταξη
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο